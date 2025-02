Rendkívüli közleményt adott ki a Szerencsejáték Zrt. az Ötöslottóról: elképesztő, ami kiderült a március 1-i sorsolásról

Közel 5 hónapja nem született telitalálatos szelvény Magyarország legismertebb számsorsjátékán. Ezen a héten közel 4 milliárd forint várja az Ötöslottó játékosait. Ekkora összegből a világ 10 legdrágább autója közül egyet megvásárolhatna a szerencsés nyertes, igaz, akkor nem sok maradna másra.

133 napja halmozódik az Ötöslottó főnyereménye, így már 3,85 milliárd forint az elérhető legmagasabb nyeremény, amely minden idők 8. legnagyobb főnyereménye ezen a játékon. Ebből az összegből a szerencsés nyertes akár egy Bugatti Centodieci-t is tudna venni, amelynek értéke megközelítőleg 3,3 milliárd forint.

A Szerencsejáték Zrt. szerint a magyar lottójátékosok többsége nem ilyen luxusautóról álmodik, inkább az ingatlanvásárlás az első, amin töri a fejét, ha a nyeremény elköltéséről van szó. A most megnyerhető jackpotból egy Andrássy úti luxuslakás megvásárlása könnyedén megoldható, és még bőven marad is a nyereményből, amit utazásra, vagy befektetésre is fordíthat a szerencsés játékos.

Az elmúlt 19 héten, ha milliárdokkal nem is gazdagodott senki, milliós összeget többszázan is hazavihettek. Mostanáig 406 olyan játékos volt, aki négytalálatossal milliós összeget nyert az Ötöslottón.

Ebben a halmozódási ciklusban a lottózó játékosok egyik kedvenc száma a 3-as az átlagnál többször szerepelt: maga a 3-as szám, illetve a hármassal kezdődő számok viszonylag gyakran kerültek ki a sorsológömbből. A 3-as valószínűleg nem véletlenül kedvelt szám, tavaly októberben például a 6,6 milliárd forintot megnyerő játékosnak is szerencsét hozott.

Akkor a 3-as, a 10-es, 12-es, 13-as és 33-as számok kerültek ki a sorsológömbből. Ha már számstatisztika: a jelenlegi halmozódási ciklusban a nyerőszámok között a 3-as szám mellett a leggyakrabban a 29-es és a 34-es szám szerepelt, mindegyiket már 3 alkalommal húzták ki az elmúlt közel 5 hónap alatt.

Ez a 19 hét halmozódás átlagosnak tekinthető, hiszen a leghosszabb halmozódás ennek majdnem a duplája 39 hét volt. A főnyeremény halmozódására a szabályok szerint 52 hét áll rendelkezésre, ezután a főnyeremény nem növekszik tovább. Ha az utolsó sorsoláson sincs telitalálatos szelvény, akkor a főnyeremény a részvételi szabályzat alapján a többi nyertes között kerül felosztásra, ugyanakkor erre a játék 68 éves története során még egyszer sem volt példa.

