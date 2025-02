Sok magyar padlásán lapulhat százezreket érő kincs: kapkodnak érte a gyűjtők, most éri meg eladni

Számtalan magyar pincéjében, padlásán találhatóak olyan régi tárgyak - most a könyveket még nem is ide számolva - amelyekről kiderülhet, hogy másnak kincset ér, tehát jó áron el is adható az internetes piacon vagy a lemezboltokban. A CashTag e heti adásában három szakértőt kérdeztünk a játékkonzolok és a régebbi kiadású balekitlemezek reneszánszáról és az értük kapható árról is.

Harmincöt évvel ezelőtt, a rendszerváltással egy időben nem csak a politikai és gazdasági környezet változott meg, de az is jelentősen átalakult, hogyan töltjük a szabadidőnket, kibővültek a szórakozási lehetőségek. Ennek az egyik legbiztosabb jele az volt, hogy hazánkban is lassan megjelentek a Nyugaton elképesztő sikert aratott játékkonzolok, és az egyik japán gyártó, a Nintendo hazánkat is letarolta - ha nem is olyan sebességgel, mint más országokat. Elkezdett viszont leáldozni a bakelitlemezeknek, azonban néhány éve ezek is reneszánszukat élik.

A magyar gyerekek egy idő után tömegével kezdtek vágyni GameBoyokra vagy akár a tévéhez köthető konzolokra is, és a már említett kézikonzolok igen gyorsan tettek szert óriási népszerűségre. Egy idő után azonban nem csak a gyerekek, de a játékgyűjtők érdeklődésébe is bekerültek ezek a szórakoztató játékok, ma pedig némelyikük hihetetlen árakon megy el a különböző piacokon. A Pénzcentrum videoblogja, a CashTag ezen a héten annak járt utána, pontosan mennyi pénzt kaphat valaki jó állapotban lévő konzoljátékokért - tényleg százezreket kaszálhatunk, ha lapul még egy ilyen egy régi dobozban? És mennyiért lehet eladni egy igazi lemezritkaságot?

Fiatalon is retromániás

Gyenes Máté, az Alma Retro Konzol alapítója azt mondta, hogy ők kimondottan a retro játékok beszerzésével és értékesítésével foglalkoznak, ugyanis nem múlt el az irányukba, a korai konzolokba vetett komoly népszerűség.

Retro konzolok adásvételével, azon belül is a Nintendo-vonalon, 1985 és 2004 közötti kézi és tévékonzolok adásvételével foglalkozunk. Azt tudjuk, hogy manapság a játékkonzolok elképesztően népszerűek, a modernek, a jelenkoriak egyaránt, de ezek szerint akkor, ha itt a 90-es évekre nyúlunk vissza, és megnézzük a Nintendo-t, Gameboy-t, Sega-t, ezek továbbra is népszerűek – van tehát ennek egy piaca, nem túlzás azt mondani, hogy a reneszánszáukat élik

- mondta Gyenes Máté. Azt is elárulta, hogy számára az is örömet okoz, ha valakinek ő adhatja el azt a játékot, amit az illető akár évtizedekkel korábban elmúlt gyerekkora óta égre-földre keresett.

Alapvetően nem a vállalkozásépítés volt a cél. Legelőször én a szüleimtől kaptam 2004-2005 környékén egy Game Boy Advance SP-t. Azt én nyúztam egy-két évig, aztán eltettem a fiók mélyére, majd 3-4 évvel ezelőtt előkerült egy pakolászás során, és megtaláltam a régi játékokat, és elkezdtem velük játszani. Utána észrevettem, hogy egy jó pár hiányzott, és elkezdtem ezeket begyűjteni, amikre emlékeztem gyerekkoromból, hogy mik voltak azok, amikkel játszottam, de nincsenek meg, ezeket elkezdtem begyűjteni, és utána voltak olyan játékok, amik csak nagyobb kupacokban voltak elérhetőek, és nem bontották meg a kupacokat. Elkezdtem egy-két játék miatt 5-10-15 darabos kupacokat megvenni, és utána, amire nem volt szükségem, elkezdtem eladogatni az interneten. Aztán a magyarországi retró közösség, meg az eladásoknál csillogó szemek, amiket láttam az embereknél, nagyon megtetszett, illetve maga az élmény, amikor így valaki lát egy játékot, amit mondjuk 30 éve nem látott, és én tudom azt neki átadni – ez annyira megfogott, hogy mondtam, hogy én ezt szeretném csinálni, és ezzel akarok pluszban foglalkozni. Egy másfél-két év alatt kinőtte magát annyira ez a tevékenység, hogy muszáj volt egy vállalkozási intézményt ráhúzni, és hogyha már vállalkozás, akkor mondtam, hogy akkor csináljunk rá egy webáruházat is, hogy Magyarország egész területére tudjunk szállítani, és ki tudjuk szolgálni a retró kedvelőit

- mondta még a retro konzolok boltjának alapítója.

Miért jön vissza a bakelitlemez?

Bánházi István, a Lemezkuckó nevű üzlet tulajdonosa azt mondta a CashTagnek, hogy őt is meglepte, amikor sok év technikai fejlődés után a bakelitlemezek ismét nagyon keresettek lettek.

Számomra megdöbbentő volt, amikor elkezdett a digitális technika fejlődni, én úgy gondoltam, hogy az soha nem fog már visszafordulni. Tehát ez az irány, ez a fejlődés, és hát én nem azt mondom, hogy feltétlenül visszafordul, de megtorpant. Nagyon fontos kérdés volt számomra a fiatalok felé, hogy fogalmazzák meg, hogy mi fogja őket meg abban, hogy hanglemezt megfordítani, sercegést hallani, és inkább ez vezeti őket, hogy más a hangulata, és azt mondták, hogy unják, hogy minden az ölükbe hullik egy mozdulattal, ezért meg kell dolgozni. Ez számomra nagyon furcsa válasz volt, de ha ők ezt így érzik, akkor biztos igazuk van, és ezt nem egy ember mondta. 1990-nel lett nagyjából vége a bakelit, a hanglemeznek a fénykora, tehát ott van vége. Volt egy két év átmenet '90 és '92 közt, hogy az emberek begyűjtsék maguknak a CD lejátszót, és attól kezdve a hanglemez gyakorlatilag eladhatatlanná vált. Tehát durván '92-től kezdve senkinek nem kellett a hanglemez. Az, ami megvolt már a piacon, azt meg már unták. Tehát az, hogy ott van otthon a 200 darabos lemezgyűjtemény, az nem volt annyira érdekes, mert azt már tudta, mi van rajta, viszont ugyanazt megvette CD-n

- kezdte a történeti visszatekintést Bánházi István. Elárulta még azt is, mi okozta a bakelitlemezek kezdeti visszaesését, mi volt az, ami kiszorította a piacról.

Általában, ha magyar piacról beszélünk, az olyan 1990-től gyártott hanglemezek a különlegességek. Nagyon egyszerű a történet, mert akkor már a CD szele megcsapta a zenegyűjtőket, és attól kezdve már nem kellett a hanglemez, szinte kizárólag a CD-t keresték. Ebből következik, hogy aki '90-ben adta ki a lemezt, akkor már nem mert kiadni belőle ötezret sem, hanem mondjuk csak 1000-et. Na de az 1000 sem fogyott el, csak 300 darab fogyott el, aztán ment a zúzdába, nem tudom, mit csináltak vele. Tehát igazából azok számítanak a magyar zenekarok közt különlegességnek, amik '90 után jelentek meg. Az USA-ban vannak olyan gyűjtők, akik úgy gondolják, hogy az egymillióért árult ritkaságokat megengedhetik maguknak. Európai piacon, tehát nem csak magyar, még egy német piacon sem röpködnek a milliós tételek. Nekem van egy nagyon kedves barátom, aki az Amazonon forgalmaz. Ez az ő szakmája, ő ebből él, és ő azt mondja, hogy a drágább dolgok, de nem milliós tételekről, hanem 15-20 ezer forintos CD-kről beszélünk, ami azért nem a világ vége, de így is nagyon drága Magyarországhoz képest. Ez a barátom azt mondja, hogy amit ő elad, annak a 90 százalékát az USA-ban veszik meg

- mondta a lemezbolt tulajdonosa.

Ákos és Ganxsta Zolee százezrekért keltek el

Nikl Ferenc, a Vatera és Jófogás értékesítési vezetője azt is hozzátette, hogy akár magyar előadók bakelitlemezeit is el lehet adni többszázezer forintért, annak ellenére, hogy a technikai fejlődés miatt a kilencvenes évektől kezdve egyre kevesebb ilyet készítettek.

Egy különlegesebb kiadású lemez akár több százezer forintot is megérhet, különösen akkor, ha nem itthon, vagy az akkori Jugoszláviában gyártották, hanem valamelyik nyugati országban készült darabról beszélünk. Örökölt lemezkollekciónál érdemes ellenőrizni, hogy a készletben szerepel-e valamilyen különlegesebb darab vagy ritkaság. Ezeknek az árait érdemes egyébként a Vaterán lecsekkolni, és az alapján be tudjuk árazni könnyedén a terméket. A vinyl-lemezeknél Ákos '93-as, Karcolatok című első példánya 475 ezer forintért kelt el. Ez egy teljesen új, bontatlan, karcmentes változat volt, de még kiemelném a Bikini gyűjtői mintalemezét is, ami 266 ezer forintért kelt el. De például egy Ganxsta Zolee és a Kartel gyűjtői kiadása is 100.000 forintért kelt el az oldalon

- mondta Nikl Ferenc.

Árban Gyenes Mátétól is kaptunk egy árbetekintést: meglepő lehet, de még a retro játékok között, a pici kazettáknál is találhatóak több tízezres címek.

Az egyik legismertebb játéka a Super Mario World Stars. – azt hiszem, ezt senkinek sem kell bemutatni. Ha verekedős játékokra szűkítünk, akkor ugye a Mortal Kombatok menők még mindig. Ami nekem személyes kedvenc, az a Bomberman, bárhol, bármikor, bármennyit lehet ezzel a játékkal játszani, eszméletlen jó. A Super Nintendónak az ára 25 ezer forint körül mozog. Ez függ attól, hogy a kontroller eredeti-e, az AV kábel eredeti-e, vagy kábel eredeti-e, ettől függően 25 ezer forint magasságában mozog. A Mario All Stars 8-10 ezer forint körül, ezen felül Mario Kart-ok, Street Fighterek, Bomberman, illetve a Tini Nindzsa Teknőcök már jóval húzósabb címek, ezek 20-22-23 ezer forint körül mozognak árban

- mondta erről Gyenes Máté.

Ha tehát egy nagyobb takarítás előtt állunk otthon, akkor érdemes a pincét, padlást, az itt-ott található, évek óta nem háborgatott dobozokat is átnézni - lehet, hogy olyasmire bukkanunk, ami nem kevés pénzt is hozhat a konyhára. Kivéve persze, ha az adott lemeznek vagy játéknak már a létezését is elfelejtettük, és a megtalálásakor feltörnek az emlékek; ekkor az is előfordulhat, hogy eszünkbe sem jut másnak adni.

A retrohullám pedig kegyes volt azokhoz is, akik a nyolcvanas, kilencvenes években voltak fiatalok: már a videojátékok, a kézikonzolok is tízezreket érhetnek, nem is beszélve az ezeken játszható játékokról. A bakelitlemez szerelmesei pedig annak örülhetnek, hogy a szerintük tisztább hangzás egyre több otthonban nyer teret: így ők is el tudják adni régi lemezeiket azoknak, akik a ritkaságokat keresik ezekből.

És persze nem kizárólag bakelitlemezeket, hanem régi könyveket, festményeket is érdemes keresni otthon. Meglehet, hogy hogy épp ezek járulnak hozzá a családi konyhapénz bővüléséhez, amikor egy kis utánajárás után kiderül, hogy valódi értéket rejtett a ház vagy a lakás.