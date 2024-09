Így kapcsolódik ki a magyar elit: ez ám a rongyrázás a köbön, nekik könnyű

Az elit sportok világában a tehetség mellett a vastag pénztárca is kulcsfontosságú. Vannak olyan sportágak, ahol a részvételhez nem csupán kitartásra és elhivatottságra van szükség, hanem komoly anyagi háttérre is. A felszerelések ára, az edzések vagy éppen a versenyek költségei miatt ezek a sportok gyakran csak a legtehetősebbek kiváltságai.

A sport hagyományosan mindig is remek eszköz volt arra, hogy a társadalom különböző rétegeit összehozza, erre jó példa lehet az olimpia egykori szellemisége is. Ám vannak olyan sporttevékenységek, amelyek egyszerűen nem elérhetők bizonyos társadalmi csoportok számára: az úgynevezett „elit sportok” csak egy szűk réteg kiváltságának számítanak, igaz, ennek az adott sportok összehasonlításában eltérő okai lehetnek. Az alábbiakban a Pénzcentrum bemutat néhány olyan sportágat, amely elsősorban a gazdagok kiváltsága, és feltárjuk azt is, hogy mi teszi ezeket a tevékenységeket annyira drágává.

A Vanguard nevű külföldi oldal top tízes listán szedte össze a világ legdrágább sportágait, ám ezen a listán számos olyan elem helyet kapott, amiknek vagy a feltételrendszere, vagy egyszerűen a bázisa nincs meg Magyarországon. Mi igyekeztünk olyan sportágak közül válogatni, amikkel, ha nem is feltétlenül találkozunk minden nap az utcán sétálva vagy a médiában, de kétségtelenül léteznek Magyarországon, és van lehetőség az űzésükre.

1. Tenisz

Talán ez a listán szereplő sportok közül az, amelyik az idő múlásával leginkább pénztárcabaráttá vált. Magyarországon már számos lehetőség kínálkozik azok számára, akik szeretnék kipróbálni a teniszt. A nagyobb vidéki városokban szinte mindenhol találhatóak klubok, ahol pályát lehet bérelni, míg Budapesten szinte végtelen a választék. Bár régebben a tenisz valóban egy exkluzív és drága sportnak számított, manapság ez már kevésbé igaz. Fontos azonban különbséget tenni azok között, akik hobbi szinten játszanak, és azok között, akik versenyszerűen szeretnének teniszezni. A komoly játékosok számára elengedhetetlen egy edző segítsége, ami valóban költséges lehet, viszont a szükséges felszerelések ma már megfizethetőnek számítanak.

Egy rövid árukeresős kutakodás után sikerült megtudnunk azt is, hogy egy kezdő ütőt akár már 6000-7000 forintért is meg lehet vásárolni, ami azért egyszeri beruházásként nem a világ vége. Ám a legfontosabb kiegészítő talán egy jó minőségű teniszcipő. Ehhez sajnos férfiaknak 16.000 forint alatt már nem nagyon hozzá lehet jutni, ugyanakkor egy gyerekcipő a Decathlonban már 8000 forintért is megvásárolható, a női darabok kb. 12.000 forintnál kezdődnek.

Magyarországon a legtöbb teniszpálya salakos borítású, ami azt is jelzi, hogy ezek a létesítmények leginkább nyári szezonban működnek. Ebben az időszakban hétköznaponként egy óra pályabérlés 1300 és 3000 forint között mozog, helyszíntől függően, míg hétvégén ez az ár 2000 és 4000 forint között van. Bár ezek az összegek elsőre soknak tűnhetnek, ha párosban játszunk, az árak megoszlanak, így már jóval kedvezőbbek lehetnek. A téli időszakban, amikor csak a fedett pályák érhetők el, valóban költségesebb sportágról beszélünk.

Azok számára viszont, akik versenyszerűen szeretnék űzni a teniszt, alaposan mérlegelni kell az anyagi lehetőségeket, mivel a profi szinten való részvétel komoly kiadásokat jelenthet. Ugyanakkor azoknak, akik a nyári szezonban szeretnének egy tartalmas, aktív kikapcsolódást találni, a tenisz egy kiváló választás lehet.

2. Lovaglás

A lovassportról már cikkeztünk korábban a Pézcentrumon, azóta persze sok minden, különösképpen az árak változtak, igaz, a sportághoz tartozó legfőbb, szükséges felszerelés például nem.

Az akkor megkérdezett szakértő a kezdőcsomag tekintetében akkor azt javasolta, hogy először megérheti egy szimpla sportáruház lovasrészlegét választani a felszerelés beszerzésére, hiszen itt olcsón, relatíve jó minőségű árukhoz juthatnak a vásárlók. Nem szabad elfelejteni azonban, hogy a lovaglásban is, mint bármilyen másik szabadidős sporttevékenységnél is, a felszerelését illetően óriási a szórás, így az egészen olcsó eszközöktől pillanatok alatt el lehet jutni csillagászati árakig. Elsőre tehát nem biztos, hogy megéri mindenből a legdrágábbat megvenni.

Itt ismét a Decathlon áruházát hívtuk segítségül, ahonnan kiderült: a belépőszintű gyerek lovaglócsizma már 5000-6000 forintért is megvásárolható, igaz, a termékek többsége azért 10 000 forint felett van. Jó hír a felnőtt sportolóknak, hogy itt a díjszabás egyébként megegyezik a gyermekeknek szóló termékekkel, már egy férfiaknak szóló lovaglócsizma is megvásárolható 7000 forintért.

A korábbi cikkünkben bemutatott helyszíneket felfrissítve megnéztük azt is, hogy a felsoroltak közül néhány ilyen lovarda milyen áron kínálja a szolgáltatásait most, 2024-ben. A gödi 12 betyár lovasiskolában példuá az alábbi díjszabás van érvényben:

Futószáras oktatás: 5.000 Ft / 25 perc

Futószáras bérlet: 45.000 Ft / 10 alkalom (10 x 25 perc)

Kezdő osztály: 6.000 Ft / 55 perc

Kezdő osztály bérlet: 54.000 Ft / 10 alkalom (10 x 55 perc)

Ezzel szemben a budapesti Cseresznyevirág Lovardában a következő árakkal találkozhatunk (törzskártya nélkül)

25 perces futószár/egyéni/pónis séta: 8 500 ft

50 perces osztály (max. 3 fő): 11 000 ft

50 perces egyéni: 17 000 ft

55-60 perces terep 11 000 ft

55-60 perces egyéni terep: 18 000 ft4 alkalmas 25 perces bérlet 33 000 ft (8 250 ft/alkalom)

4 alkalmas osztálybérlet 42 000 ft (10 500 ft/alkalom)

4 alkalmas 50 perces egyéni bérlet 64 000 ft (16 000 ft/alkalom)

De talán a pasaréti Honvéd Lovardában használt időtartam/ár/érték arány domborítja ki legjobban, hogy valójában milyen költséges hobbi ez ma Magyarországon:

Osztálylovaglás minden héten 1x ugyanabban az időpontban 48.000 Ft/hó

Osztálylovaglás minden héten 2x ugyanabban az időpontban 96.000 Ft/hó

3. Vitorlázás

Az első modern vitorlásversenyt Angliában rendezték a 19. század elején. 1815-ben Cowesban alakult meg a Royal Yacht Squadron, amelynek már a neve is mutatja, hogy a sportág születésétől kezdve egy elit kiváltságról beszélünk.

Ugyanakkor a vitorlázás mégis olyan tekintetben a teniszhez áll közel, hogy bár tud nagyon drága lenni, nem feltétlenül kell annak lenenie. Sokféle vitorlás van az Optimist-től a luxusjachtokig, amik között óriási különbségek vannak, pedig mindegyiket a szél hajtja. Egy könnyű jollét, azaz nyitott egytestű vitorlást például akár egy sima személyautó tetején is el lehet szállítani, és két ember vízre tudja tenni, a súlya ugyanis alig több, mint egy kenué. Ezt nem kell kikötőben sem tárolni, tehát máris lehet egy jelentőset faragni a költségeken. Így ugyanis nem kell sem kikötődíjat, sem daruzást fizetni utána. Egy műanyag hajó minimális karbantartást igényel, aminek költsége nem nagyobb, mint egy biciklit fenntartani. De ha kikötőben tartja valaki, akkor is jellemzően kevesebb a kikötődíja (100 000 Ft / év nagyságrend), mint egy nagyobb hajóé.

Az élmény egy ilyen kis jolléval is ugyanakkora, vagy talán nagyobb is, hiszen bárhol ki lehet vele kötni a Balatonon, ott is, ahol egy nagyobb hajóval a merülése miatt már nem. Jelentős vitorlás eredményeket is értek már el szűkös költségvetésből: Fa Nándor és Gál József például a Szent Jupáttal tett első földkerülésükre (1985-1987) meglepően kevés pénzből készültek fel, az 1980-as évek hazai lehetőségei közepette különösen. Mégis, ez volt az első magyar vitorlás földkerülés.

És hogy milyen lehetőségei vannak ma Magyarországon azoknak, aki kacsintgatnak a vitorlázás felé? Akik nem versenysportként, hanem csak szórakozásként érdeklődnek a sportág iránt, azok a következő árakkal szembesülhetnek az egyik balatoni vitorlásbérléssel foglalkozó oldalon:

Első és második óra 25,000 HUF / óra

További órák: 20,000 HUF / óra

Egész napra: 125,000 HUF / nap

Több napra (hajón alvás lehetséges): Megbeszélés szerint

4. Golf

A 2000-es évek közepén úgy tűnt, a minőségi turizmus egyik fontos szegmense lehet akár Magyarországon is a golf sport. Többen próbálták meglovagolni az Amerikából induló, de Dél-Európába is begyűrűző trendet, és fogtak olyan resortok építésébe, aminek egy golfpálya állt a középpontjában. Bár azóta sem váltunk golfnagyhatalommá, meglepően sok golfpálya működik ma Magyarországon. Nyilván kevesek meglepetésére, természetesen igen borsos áron kínálják a szolgáltatásaikat. A nagytétényi Budapest Highland Golf Club & Academy a következő áron golfozhatunk:

Bemutató golfoktatás:

Fix időpontban: 5990 Ft

Egyéni időpontban: 14 990 Ft

10 órás kezdő golfoktatás: 69.900 Ft

10+1 órás haladó golfoktatás: 79.900 Ft

Az óbudai Continental Citygolf Club-nál pedig a következőképpen alakultak az árak:

9 szakasz 12 900 Ft

18 szakasz 18 500 Ft

9 szakasz junior* 7 600 Ft

18 szakasz junior* 12 900 Ft

A 10 és 10+1 órás oktató kurzusok ára mindkét klubnál egyforma összegbe kerül.

Ami a felszerelést illeti, ezeknek a beszerzése sem lesz olcsó mulatság, ugyanis egy golfkesztyűből is a legolcsóbbért elkérhetnek 5000-6000 forintot, és még a gyermekeknek szánt golfcipők is 14 000 forintnál kezdődnek, legalábbis ami a Decathlon oldalát illeti.

Az igazán kiábrándító rész azonban csak most jön: a komplett golf szett még az 5-7 éves korosztálynál is 35 ezer forintnál indult, a 8-10 éves korosztály 55 ezer forintnál, egy felnőt szett pedig simán belekerülhet 120 ezer forintba is. Jól látható tehát, hogy a golf hírneve nem alaptalan, és valóban drága mulatságnak számít, különösen Magyarországon.

A felsorolt sportágak közül tehát ügyes kalkulálással összességében a tenisz vagy a vitorlázás érheti meg azoknak, akik belevágnának valamelyik elit sportágba.