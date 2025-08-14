Tom Brady, az egykori hétszeres bajnok NFL-irányító őszintén beszélt a Fox Sports NFL-elemzőjeként átélt kezdeti nehézségeiről.
Életjeleket mutat a tavaly majdnem kizúgott londoni csapat: vajon bizakodhatnak a szurkolók?
Thomas Frank első mérkőzésén a Tottenham új vezetőedzőjeként ígéretes játékot mutatott a csapat a PSG ellen a Szuperkupa-döntőben, annak ellenére, hogy 2-0-s vezetés után végül büntetőkkel alulmaradtak - írta a BBC Sport.
A Tottenham 85 percen keresztül dominálta a mérkőzést a BL-címvédő Paris Saint-Germain ellen, és csak a hajrában engedte ki a kezéből a győzelmet. Frank irányítása alatt a csapat játékán már most látszottak a dán szakember kézjegyei: hatékony pontrúgások, pragmatikus megközelítés és eredményorientált játék.
"Nagyon jó mérkőzést játszottunk a világ egyik legjobb csapata ellen. Pontosan ott tartottuk őket, ahol akartuk, körülbelül 80 percig. Aztán a 2-1-es góllal megváltozott a lendület. A csapatnak és a szurkolóknak van mire büszkének lenniük" - nyilatkozta Frank a mérkőzés után.
A Tottenham új, 3-5-2-es formációban lépett pályára, ami eltért az előző szezonban látottaktól. Frank rugalmasabb megközelítést alkalmaz, mint elődje, Ange Postecoglou. Már az első 10 percben észrevehető volt, hogy a kapus, Guglielmo Vicario ötször rúgott hosszan, mivel a csapat inkább a pálya felsőbb részein tartotta meg alakzatát, ahelyett hogy mélyen saját térfelükről építették volna fel a támadásokat.
Különösen figyelemreméltó, hogy mindkét Tottenham-gól pontrúgásból született. Frank korábbi csapata, a Brentford az előző szezonban kiemelkedően teljesített a pontrúgásoknál mind támadó, mind védekező szempontból. A Premier League-ben csak négy csapat szerzett több gólt pontrúgásból, mint a Brentford, míg védekezésben ők kapták a legkevesebb gólt ilyen szituációkból.
A Tottenham új igazolásai, Joao Palhinha és Mohamed Kudus is biztató jeleket mutattak. Különösen Kudus nyújtott kiemelkedő teljesítményt, gyorsaságával és erejével folyamatosan problémákat okozott a PSG védelmének.
A londoni klub azonban még nem fejezte be az átigazolási időszakot. Tárgyalásokat folytatnak a Manchester City szélsője, Savinho és a Crystal Palace támadó középpályása, Eberechi Eze megszerzéséért. Emellett egy középhátvédet is szeretnének igazolni a szeptember 1-jei határidő előtt, bár első számú célpontjuk, Marc Guehi megszerzése egyelőre távolinak tűnik.
Ha a Tottenham két minőségi támadót és egy védőt tud szerződtetni az átigazolási időszak végéig, az sikeres nyári transzferidőszaknak számítana. Ellenkező esetben a szurkolók elégedetlensége várhatóan fokozódni fog az eddigi visszafogott piaci aktivitás miatt.
