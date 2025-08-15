Őrjöngve követelik a szurkolók a csapat eladását: nem tűrnek tovább, most tényleg kiborult a bili

Az amerikai baseball-ligában szereplő Minnesota Twins szurkolói hangosan követelik a csapat eladását, miután a franchise komoly leépítésbe kezdett a játékoskeretben - tudósított az Awful Announcing.

A Minnesota Twins egy ideje szabadesésben van, és a szurkolók egyre hangosabban fejezik ki elégedetlenségüket. Bár a csapat sosem tartozott a baseball legnagyobb költekezői közé, az évek során rendszeresen versenyképes volt, amit kilenc divíziógyőzelem bizonyít 2002 óta, legutóbb 2023-ban.

A helyzet azonban gyorsan romlott 2025-ben, amikor a csapat példátlan méretű játékoskeret-kiárusításba kezdett az átigazolási határidőnél. A Minnesota gyakorlatilag aktív keretének felét eladta a fizetések csökkentése érdekében, ami a szurkolók haragját a csapatot tulajdonló Pohlad család felé fordította.

Csütörtök este, miután a Twins szoros mérkőzésen kikapott a Tigersszel szemben, a szurkolók "Adjátok el a csapatot!" skandálással nyomták el a mérkőzés utáni műsort.

Ez nem az első eset, hogy egy MLB-csapat szurkolótábora ilyen drasztikus üzenetet fogalmaz meg, hasonló történt Oaklandben is az Athletics költözési botrányai során. A minnesotai szurkolók azonban nem fogják elérni céljukat, mivel a Pohlad család a csapat eladása helyett további befektetőket keres a franchise megerősítésére.

Ez valószínűleg nem lesz elegendő a Twins szurkolóinak, akik belefáradtak abba, hogy csapatuk a baseball senki földjén tengődik, miközben a liga gazdag és szegény csapatai közötti szakadék napról napra szélesedik.