A Premier League 2025-26-os szezonjára számos újítás készül, beleértve a játékvezetői kamerák bevezetését és a kapusokra vonatkozó új szabályokat.
Őrjöngve követelik a szurkolók a csapat eladását: nem tűrnek tovább, most tényleg kiborult a bili
Az amerikai baseball-ligában szereplő Minnesota Twins szurkolói hangosan követelik a csapat eladását, miután a franchise komoly leépítésbe kezdett a játékoskeretben - tudósított az Awful Announcing.
A Minnesota Twins egy ideje szabadesésben van, és a szurkolók egyre hangosabban fejezik ki elégedetlenségüket. Bár a csapat sosem tartozott a baseball legnagyobb költekezői közé, az évek során rendszeresen versenyképes volt, amit kilenc divíziógyőzelem bizonyít 2002 óta, legutóbb 2023-ban.
A helyzet azonban gyorsan romlott 2025-ben, amikor a csapat példátlan méretű játékoskeret-kiárusításba kezdett az átigazolási határidőnél. A Minnesota gyakorlatilag aktív keretének felét eladta a fizetések csökkentése érdekében, ami a szurkolók haragját a csapatot tulajdonló Pohlad család felé fordította.
Csütörtök este, miután a Twins szoros mérkőzésen kikapott a Tigersszel szemben, a szurkolók "Adjátok el a csapatot!" skandálással nyomták el a mérkőzés utáni műsort.
Ez nem az első eset, hogy egy MLB-csapat szurkolótábora ilyen drasztikus üzenetet fogalmaz meg, hasonló történt Oaklandben is az Athletics költözési botrányai során. A minnesotai szurkolók azonban nem fogják elérni céljukat, mivel a Pohlad család a csapat eladása helyett további befektetőket keres a franchise megerősítésére.
Ez valószínűleg nem lesz elegendő a Twins szurkolóinak, akik belefáradtak abba, hogy csapatuk a baseball senki földjén tengődik, miközben a liga gazdag és szegény csapatai közötti szakadék napról napra szélesedik.
Az Aberystwyth Town Football Club egyedi kezdeményezéssel, saját matricás albummal próbálja újraépíteni kapcsolatát szurkolóival.
Moses Itauma, a 20 éves brit nehézsúlyú ökölvívó tehetség szombaton Dillian Whyte ellen lép ringbe Szaúd-Arábiában, ami karrierje eddigi legnagyobb kihívása lehet.
Ez aztán a magas léc: a sztárigazolásról nyilatkozott a Liverpool edzője, szerinte ezt kell megugrania
Arne Slot szerint Florian Wirtznek Mohamed Salah szintjét kell elérnie, hogy megfeleljen a csapat és a szurkolók elvárásainak.
Az RB Leipzignél zajló fiatalítás nem érinti a kapusposztot: a rutinos, 35 éves Peter Gulácsi továbbra is a első számú kapusként, állhat a csapat rendelkezésére...
Erik ten Hag, a Bayer Leverkusen új vezetőedzője figyelmeztette a szurkolókat, hogy nem képes azonnal sikeres csapatot építeni
A Tottenham csapata elítélte a Mathys Tel ellen irányuló rasszista támadásokat, amelyek a játékost az UEFA Szuperkupa-döntőben kihagyott tizenegyese után érték a közösségi médiában.
Valter Attila hosszú évek óta először egyik háromhetesen sem kap lehetőséget, annak ellenére, hogy a Vueltára eddig mindig nevezte a csapata.
Mondo Duplantis folyamatosan dönti a világcsúcsokat, és ezzel lassan kifosztja szponzorait.
Már csaknem negyedszázada az ezredforduló egyik legnagyobb magyar focisikerének, ahol egy kis magyar csapat hatalmas vadat tudott ejteni - több tízezer tomboló néző előtt.
Korábban a Vidi korosztályos csapataiban szerepelt Varga Zsombor, aki most nagyon fiatalon hagyta itt a földi világot.
Thomas Frank első mérkőzésén a Tottenham új vezetőedzőjeként ígéretes játékot mutatott a csapat a PSG ellen a Szuperkupa-döntőben.
Tom Brady, az egykori hétszeres bajnok NFL-irányító őszintén beszélt a Fox Sports NFL-elemzőjeként átélt kezdeti nehézségeiről.
A PSG esélyesebbnek számít, de a Szuperkupában gyakori a meglepetés, így izgalmas meccsre van kilátás ma este.
Távozhat a sikerkovács olasz kapus a PSG-től: nagyon összeveszett az edzővel, menthetetlen a helyzet?
Luis Enrique, a Paris Saint-Germain vezetőedzője megerősítette, hogy a klub támogatja döntését Gianluigi Donnarumma kapus mellőzéséről.
146 alkalommal viselhette a címeres mezt, négyszer nyert magyar bajnoki címet a most eltávozott Pálffy Tamás.
Szeles Mónika, a kilencszeres Grand Slam-győztes teniszező nyilvánosságra hozta, hogy három évvel ezelőtt myasthenia gravis diagnózist kapott.
A játékvezető a közösségi médiában sértő megjegyzéseket tett Jürgen Klopp volt Liverpool-menedzser nemzetiségére vonatkozóan.
Robbie Keane elárulta, szerinte mi kell a továbbjutáshoz, amit a Fradi ma este akar kiharcolni hazai pályán.
