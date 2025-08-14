Retro Foci: a nap, amikor a Zete legyőzte az óriásokat - nézd meg ezredszer is Koplárovics gólját!

Már csaknem negyedszázada az ezredforduló egyik legnagyobb magyar focisikerének, ahol egy kis magyar csapat hatalmas vadat tudott ejteni - több tízezer tomboló néző előtt.

Nagy eseményre készült a magyar labdarúgás közössége éppen 23 évvel ezelőtt, 2002. augusztus 14-én. Az NB I akkori címvédője, a nagy meglepetésre bajnoki címet nyerő Zalaegerszegi TE egy igazi sztárcsapatot, a Sir Alex Ferguson vezette Manchester Unitedet készült fogadni, a meccset a nagy érdeklődésre tekintettel az akkor még pár napig Népstadionnak nevezett budapesti arénában játszották le.

A Zete komoly meglepetést okozott már azzal is, hogy a BL-selejtező második körében túl tudott lépni a Dinamo Zágrábon, a sorsolás után pedig felbolydult a magyar foci világa, amikor kiderült, hogy a Beckhammel, Barthezzel, Giggs-szel és más komoly nagyságokkal teletűzdelt United érkezik Budapestre. Arra azonban tényleg senki nem számított, ami azon az estén megtörtént.

Élő eredmények, friss sporthírek a Sportonlineon; KATTINTS IDE!

A Zete ugyanis, ha komoly mezőnyhátrányban is tolta végig az egész mérkőzést, a hosszabbítás elején még egy, szinte már elkeseredett támadást indított a manchesteriek térfelére. Ami pedig itt történt, az csaknem negyedszázad után is sokak emlékeiben élénken él...

A pálya bal szélén Szamosi Tamás vett át egy pontos keresztpasszt, amihez persze kellett, hogy a vendégek védője, Phil Neville alászaladt a labdának. A balszélső 25 méteres sprintet vágott le, aztán jól vette észre a középen, második hullámban érkező fiatal támadót, Koplárovics Bélát. A beadás célt ért, Koplárovics pedig nem hibázott, és felrobbant a Népstadion.

A Zalaegerszeg megnyerte az odavágót, Koplárovicsról dicsőítő dalok születtek, és egy teljes hétig lázban égett szinte a teljes magyar futballközeg. Az örömünnepet még az is csak egy kicsit homályosította el, hpgy a manchesteri visszavágon Ferguson tanítványai 5-0-ra lelépték a Zetét, majd abban a BL-sorozatban egészen a negyeddöntőig meneteltek, ahol parádés párharcban kaptak csak ki a Real Madridtól.