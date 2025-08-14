Bár egyre több turista vallja magát környezettudatosnak, utazási szokásaikban ez kevésbé tükröződik.
Retro Foci: a nap, amikor a Zete legyőzte az óriásokat - nézd meg ezredszer is Koplárovics gólját!
Már csaknem negyedszázada az ezredforduló egyik legnagyobb magyar focisikerének, ahol egy kis magyar csapat hatalmas vadat tudott ejteni - több tízezer tomboló néző előtt.
Nagy eseményre készült a magyar labdarúgás közössége éppen 23 évvel ezelőtt, 2002. augusztus 14-én. Az NB I akkori címvédője, a nagy meglepetésre bajnoki címet nyerő Zalaegerszegi TE egy igazi sztárcsapatot, a Sir Alex Ferguson vezette Manchester Unitedet készült fogadni, a meccset a nagy érdeklődésre tekintettel az akkor még pár napig Népstadionnak nevezett budapesti arénában játszották le.
A Zete komoly meglepetést okozott már azzal is, hogy a BL-selejtező második körében túl tudott lépni a Dinamo Zágrábon, a sorsolás után pedig felbolydult a magyar foci világa, amikor kiderült, hogy a Beckhammel, Barthezzel, Giggs-szel és más komoly nagyságokkal teletűzdelt United érkezik Budapestre. Arra azonban tényleg senki nem számított, ami azon az estén megtörtént.
Élő eredmények, friss sporthírek a Sportonlineon; KATTINTS IDE!
A Zete ugyanis, ha komoly mezőnyhátrányban is tolta végig az egész mérkőzést, a hosszabbítás elején még egy, szinte már elkeseredett támadást indított a manchesteriek térfelére. Ami pedig itt történt, az csaknem negyedszázad után is sokak emlékeiben élénken él...
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A pálya bal szélén Szamosi Tamás vett át egy pontos keresztpasszt, amihez persze kellett, hogy a vendégek védője, Phil Neville alászaladt a labdának. A balszélső 25 méteres sprintet vágott le, aztán jól vette észre a középen, második hullámban érkező fiatal támadót, Koplárovics Bélát. A beadás célt ért, Koplárovics pedig nem hibázott, és felrobbant a Népstadion.
A Zalaegerszeg megnyerte az odavágót, Koplárovicsról dicsőítő dalok születtek, és egy teljes hétig lázban égett szinte a teljes magyar futballközeg. Az örömünnepet még az is csak egy kicsit homályosította el, hpgy a manchesteri visszavágon Ferguson tanítványai 5-0-ra lelépték a Zetét, majd abban a BL-sorozatban egészen a negyeddöntőig meneteltek, ahol parádés párharcban kaptak csak ki a Real Madridtól.
Távozhat a sikerkovács olasz kapus a PSG-től: nagyon összeveszett az edzővel, menthetetlen a helyzet?
Luis Enrique, a Paris Saint-Germain vezetőedzője megerősítette, hogy a klub támogatja döntését Gianluigi Donnarumma kapus mellőzéséről.
146 alkalommal viselhette a címeres mezt, négyszer nyert magyar bajnoki címet a most eltávozott Pálffy Tamás.
Szeles Mónika, a kilencszeres Grand Slam-győztes teniszező nyilvánosságra hozta, hogy három évvel ezelőtt myasthenia gravis diagnózist kapott.
A játékvezető a közösségi médiában sértő megjegyzéseket tett Jürgen Klopp volt Liverpool-menedzser nemzetiségére vonatkozóan.
Robbie Keane elárulta, szerinte mi kell a továbbjutáshoz, amit a Fradi ma este akar kiharcolni hazai pályán.
Alexander Isak újabb drasztikus lépést tett a Liverpooli átigazolása érdekében: bérbe adta Newcastle-i otthonát, és közölte a klubbal, hogy nem kíván többet játszani a csapatban.
Jen Pawol történelmet írt, amikor az első női játékvezetőként debütált a Major League Baseball-ban az Atlanta Braves és a Miami Marlins közötti mérkőzésen.
Tíz év alatt hat bajnoki címet nyert az Újpesti Dózsával, de játszott világbajnokságon is Káposzta Benő, a legendás jobbhátvéd.
A lengyel sztár egy interjúban elárulta, hogy 2012-ben igent mondott a Manchester Unitednek, de a Borussia Dortmund nem engedte el.
Az Újpest ebben a szezonban először kapott ki, de a szurkolók egyelőre kitartanak a csapat mellett - ez látszik a nézőszámon is.
Leteszed a hajad, milyen gyűrűvel kérte meg szerelme kezét Cristiano Ronaldo: ilyet nem látsz mindennap
Cristiano Ronaldo nyolc év együtt élés után kérte meg menyasszonya kezét, és nem spórolt a gyűrűvel.
Szelle Norbert a jelenlegi információk szerint autójával hajtott egy fának, a motor kiszakadt az autóból.
Az e-sport iparág robbanásszerűen növekedett az elmúlt években, amit a mobilplatformok terjedése, valamint a professzionális versenyek köré épülő ökoszisztéma erősödése hajt.
Federer utolsó profi mérkőzését 2022 szeptemberében játszotta a Laver-kupán, ahol Rafael Nadal oldalán lépett pályára párosban.
A United már az első öt meccsen kaphat nagy pofonokat, de bíznak a jó kezdésben az erős ellenfelekkel szemben is.
Az UFC 7,7 milliárd dolláros megállapodást kötött a Paramount és CBS csatornákkal, amely 2026-tól megszünteti a pay-per-view modellt.
Újabb japán bokszoló vesztette életét agysérülés következtében egy tokiói rendezvény után.
A Nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) elutasította a Crystal Palace fellebbezését az UEFA döntése ellen.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
-
Ingyenes és könnyen elérhető: egyre többen használják a hulladékudvarokat
Aranykuka kampányt indított a MOHU.
-
Vállalkozásod van? Így csökkentheted az áramköltségeket akár harmadával, beruházás nélkül
Szalai Sándort, az E.ON szakértőjét kérdeztük az energiaszolgáltató új tarifacsomagjáról.