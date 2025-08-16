Az amerikai baseball-ligában szereplő Minnesota Twins szurkolói hangosan követelik a csapat eladását.
Felfoghatatlan teljesítmény: tíz éves kislány döntött rekordot a sakkbajnokságon
Michael Adams közelebb került a brit sakkbajnoki címek örökranglistájának csúcsához, miután Liverpoolban megszerezte kilencedik bajnoki címét. Közben egy tízéves kislány elképesztő rekordot döntött meg - jelentette a The Guardian.
A Tauntonban élő nagymester ezzel beérte Henry Atkins kilenc bajnoki címét, de még mindig egy győzelemre van Jonathan Penrose rekordnak számító tíz bajnoki címétől. Adams első brit bajnoki címét 1989-ben, mindössze 17 évesen szerezte meg, ami máig a legfiatalabb bajnoki cím a verseny történetében.
A következő két évtizedben Adams elsősorban a világbajnokságra koncentrált, 2004-ben hajszál híján kvalifikálta magát egy Garri Kaszparov elleni egyesítő mérkőzésre, de végül kikapott a FIDE döntőjében. 2010-től kezdve azonban a brit bajnokság vált prioritássá számára, és az azt követő évtizedben öt bajnoki címet szerzett.
A 2025-ös bajnokság szoros küzdelmet hozott, a kilencedik forduló előtt hat játékos osztozott az élen. Adams végül villámjátszmában győzte le a szintén veterán Stuart Conquestet. A végső állás szerint Adams, Conquest és Peter Roberson (aki az első körben kiesett a rájátszásban) 7/9 ponttal végeztek az élen.
A bajnokság áttörést jelentett a fiatal tehetségek számára is. Anglia valaha volt legfiatalabb nagymestere, a 17 éves Shreyas Royal hét fordulón át az élmezőnyben volt, mielőtt Conquest ellen csapdába esett.
A 10 éves Bodhana Sivanandan ezzel egyidőben tovább folytatta a rekordok döntögetését.
A harrowi általános iskolás lány megszerezte harmadik és egyben utolsó normáját a női nemzetközi mesteri címhez 2300-as teljesítményértékkel, egy teljes évvel fiatalabban, mint az eddigi rekorder.
Az utolsó fordulóban Sivanandan lett a legfiatalabb lány, aki klasszikus játszmában legyőzött egy nagymestert, amikor Peter Wells túllépte az időkorlátot egy vesztett állásban. A 11 éves Supratit Banerjee szerepelt a legjobban a feltörekvő tehetségek közül. A Surrey-ben élő fiatal megszerezte első nemzetközi mesteri normáját, ami könnyedén brit korrekord, és egymás után két nagymestert is legyőzött.
Közben folyamatosan kritikák érték a brit bajnokság formátumát, miután a nyolcadik forduló után 28 játékos - a mezőny több mint negyede - mindössze egyetlen pont különbséggel állt egymástól. Lehetséges megoldásként felmerült a 11 fordulós bajnokság visszaállítása, illetve a nevezési értékhatár emelése.
A díjazás (Adams 4400 fontot kapott) alacsonynak számít egy olyan korszakban, amikor nemzetközi sakkeseményeken életeket megváltoztató összegeket lehet nyerni. Amikor a kormány 1,5 millió fontos támogatása elérhetővé válik az elit tehetségek számára 2026 áprilisától, ésszerű lenne legalább 25 000 fontot elkülöníteni a nemzeti bajnokság díjalapjának növelésére.
Újra elbúcsúztatja a Pool a tragikusan fiatalon meghalt Diogo Jotát: ez lesz ma este a szezonnyitó előtt
A Liverpool különleges megemlékezést tervez Diogo Jota tiszteletére a Premier League mai nyitómeccsén, amelyen a tragikus balesetben meghalt játékos családja is részt vesz.
Az Aberystwyth Town Football Club egyedi kezdeményezéssel, saját matricás albummal próbálja újraépíteni kapcsolatát szurkolóival.
Moses Itauma, a 20 éves brit nehézsúlyú ökölvívó tehetség szombaton Dillian Whyte ellen lép ringbe Szaúd-Arábiában, ami karrierje eddigi legnagyobb kihívása lehet.
Ez aztán a magas léc: a sztárigazolásról nyilatkozott a Liverpool edzője, szerinte ezt kell megugrania
Arne Slot szerint Florian Wirtznek Mohamed Salah szintjét kell elérnie, hogy megfeleljen a csapat és a szurkolók elvárásainak.
Az RB Leipzignél zajló fiatalítás nem érinti a kapusposztot: a rutinos, 35 éves Peter Gulácsi továbbra is a első számú kapusként, állhat a csapat rendelkezésére...
Erik ten Hag, a Bayer Leverkusen új vezetőedzője figyelmeztette a szurkolókat, hogy nem képes azonnal sikeres csapatot építeni
A Tottenham csapata elítélte a Mathys Tel ellen irányuló rasszista támadásokat, amelyek a játékost az UEFA Szuperkupa-döntőben kihagyott tizenegyese után érték a közösségi médiában.
Valter Attila hosszú évek óta először egyik háromhetesen sem kap lehetőséget, annak ellenére, hogy a Vueltára eddig mindig nevezte a csapata.
Mondo Duplantis folyamatosan dönti a világcsúcsokat, és ezzel lassan kifosztja szponzorait.
Már csaknem negyedszázada az ezredforduló egyik legnagyobb magyar focisikerének, ahol egy kis magyar csapat hatalmas vadat tudott ejteni - több tízezer tomboló néző előtt.
Korábban a Vidi korosztályos csapataiban szerepelt Varga Zsombor, aki most nagyon fiatalon hagyta itt a földi világot.
Thomas Frank első mérkőzésén a Tottenham új vezetőedzőjeként ígéretes játékot mutatott a csapat a PSG ellen a Szuperkupa-döntőben.
Tom Brady, az egykori hétszeres bajnok NFL-irányító őszintén beszélt a Fox Sports NFL-elemzőjeként átélt kezdeti nehézségeiről.
A PSG esélyesebbnek számít, de a Szuperkupában gyakori a meglepetés, így izgalmas meccsre van kilátás ma este.
Távozhat a sikerkovács olasz kapus a PSG-től: nagyon összeveszett az edzővel, menthetetlen a helyzet?
Luis Enrique, a Paris Saint-Germain vezetőedzője megerősítette, hogy a klub támogatja döntését Gianluigi Donnarumma kapus mellőzéséről.
146 alkalommal viselhette a címeres mezt, négyszer nyert magyar bajnoki címet a most eltávozott Pálffy Tamás.
Szeles Mónika, a kilencszeres Grand Slam-győztes teniszező nyilvánosságra hozta, hogy három évvel ezelőtt myasthenia gravis diagnózist kapott.
A játékvezető a közösségi médiában sértő megjegyzéseket tett Jürgen Klopp volt Liverpool-menedzser nemzetiségére vonatkozóan.
