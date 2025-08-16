2025. augusztus 16. szombat Ábrahám
A sakkozás, mint fenyő üzleti stratégia háttérkoncepciója.
Sport

Felfoghatatlan teljesítmény: tíz éves kislány döntött rekordot a sakkbajnokságon

Pénzcentrum
2025. augusztus 16. 10:44

Michael Adams közelebb került a brit sakkbajnoki címek örökranglistájának csúcsához, miután Liverpoolban megszerezte kilencedik bajnoki címét. Közben egy tízéves kislány elképesztő rekordot döntött meg - jelentette a The Guardian.

A Tauntonban élő nagymester ezzel beérte Henry Atkins kilenc bajnoki címét, de még mindig egy győzelemre van Jonathan Penrose rekordnak számító tíz bajnoki címétől. Adams első brit bajnoki címét 1989-ben, mindössze 17 évesen szerezte meg, ami máig a legfiatalabb bajnoki cím a verseny történetében.

A következő két évtizedben Adams elsősorban a világbajnokságra koncentrált, 2004-ben hajszál híján kvalifikálta magát egy Garri Kaszparov elleni egyesítő mérkőzésre, de végül kikapott a FIDE döntőjében. 2010-től kezdve azonban a brit bajnokság vált prioritássá számára, és az azt követő évtizedben öt bajnoki címet szerzett.

A 2025-ös bajnokság szoros küzdelmet hozott, a kilencedik forduló előtt hat játékos osztozott az élen. Adams végül villámjátszmában győzte le a szintén veterán Stuart Conquestet. A végső állás szerint Adams, Conquest és Peter Roberson (aki az első körben kiesett a rájátszásban) 7/9 ponttal végeztek az élen.

A bajnokság áttörést jelentett a fiatal tehetségek számára is. Anglia valaha volt legfiatalabb nagymestere, a 17 éves Shreyas Royal hét fordulón át az élmezőnyben volt, mielőtt Conquest ellen csapdába esett.

A 10 éves Bodhana Sivanandan ezzel egyidőben tovább folytatta a rekordok döntögetését.

A harrowi általános iskolás lány megszerezte harmadik és egyben utolsó normáját a női nemzetközi mesteri címhez 2300-as teljesítményértékkel, egy teljes évvel fiatalabban, mint az eddigi rekorder.

Az utolsó fordulóban Sivanandan lett a legfiatalabb lány, aki klasszikus játszmában legyőzött egy nagymestert, amikor Peter Wells túllépte az időkorlátot egy vesztett állásban. A 11 éves Supratit Banerjee szerepelt a legjobban a feltörekvő tehetségek közül. A Surrey-ben élő fiatal megszerezte első nemzetközi mesteri normáját, ami könnyedén brit korrekord, és egymás után két nagymestert is legyőzött.

Közben folyamatosan kritikák érték a brit bajnokság formátumát, miután a nyolcadik forduló után 28 játékos - a mezőny több mint negyede - mindössze egyetlen pont különbséggel állt egymástól. Lehetséges megoldásként felmerült a 11 fordulós bajnokság visszaállítása, illetve a nevezési értékhatár emelése.

A díjazás (Adams 4400 fontot kapott) alacsonynak számít egy olyan korszakban, amikor nemzetközi sakkeseményeken életeket megváltoztató összegeket lehet nyerni. Amikor a kormány 1,5 millió fontos támogatása elérhetővé válik az elit tehetségek számára 2026 áprilisától, ésszerű lenne legalább 25 000 fontot elkülöníteni a nemzeti bajnokság díjalapjának növelésére.
Címlapkép: Getty Images
#sport #rekord #nemzetközi #brit #britannia #sakk #bajnoki

