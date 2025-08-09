2025. augusztus 9. szombat Emőd
35 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Fiatal nő rúdugrás lány ugrás szabadban egy rúddal, atlétika, sport
Sport

Leteszed a hajad az orosz rúdugró formáitól: ezzel minden versenyt megnyerne!

Pénzcentrum
2025. augusztus 9. 13:25

Az orosz rúdugró nem csak eredményeivel, de bájaival is a képernyő elé ragasztja a sportszeretőket. Az olimpiai szereplés viszont egyelőre várat magára.

Hihetetlenül szexi videót posztolt Polina Knoroz, aki négyszer nyert orosz bajnoki címet rúdugrásban. A sportolónő egy lassított, zenei aláfestést is kapott videóban éppen egy versenyen sétálgat, és a fekete sportruha elég alaposan kiemeli az elképesztő idomait. 

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A fiatal orosz atléta igazi sportcsaládból jön, édesanyja a 400 méteres gátfutásban világbajnoki címet is szerző Anna Knoroz. Az olimpiai szereplés egyébként Polinának eddig nem sikerült, ee ez nem is csoda annak tükrében, hogy például a tavalyi olimpián az orosz sportolók már nem is indulhattak.

Polina Instagram-oldal persze nem csak ezt a videót, hanem sok másikat is tartalmaz. Ebben a hőségben kiválóan lehűtheted magad, ha kicsit megnézegeted: és legközelebb ha atlétikai versenyt nézel, máris találsz ismerős arcot.
Címlapkép: Getty Images
#sport #oroszország #instagram #orosz #szexi #oroszok #atlétika #sportolónő #rúdugrás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:04
13:45
13:25
13:04
12:32
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 9.
Eljött a fordulópont: tényleg összeomolhat a magyar energiarendszer a nyári hőségben?
2025. augusztus 9.
Havi 796 ezres csúcsbérrel vadásszák a magyarokat az Adriánál: szállást, étkezést is biztosítanak
2025. augusztus 8.
Így portyázik a magyar cigi-maffia: hihetetlen, mennyit kaszálnak a feketézők
2025. augusztus 8.
Tízszerezte a pénzét, aki időben lépett: nem vicc, ez az utóbbi 25 év sztárbefektetése, 1075% hozammal
2025. augusztus 9.
Lehangoló jelentés: brutálisan hiányoznak az EU-pénzek Magyarországnak, pedig nagyon rosszul költöttük el őket
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 9. szombat
Emőd
32. hét
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Indul a vizes-vb legfontosabb hete: mutatjuk a magyarok programját, mikor szurkolhatunk nekik?
2
2 hete
Itt aztán van mit figyelni: hiperszexi pózba vágta magát a tornászlány + fotók
3
2 hete
Formula-1 Magyar Nagydíj: itt a F1 menetrend, a Forma 1-versenynaptár Hungaroring, Magyarország helyszínen
4
2 hete
Újabb doppingbotrány: olimpikon sztársportoló bukott le, 3 évre eltiltották
5
1 hete
A Forma-1 sötét titkairól vallott Wéber Gábor: ezt kevesen sejtették a Magyar Nagydíjról
PÉNZÜGYI KISOKOS
Bankközi piac
Az a piac, amelyen a bankok felesleges hazai és devizatartalékaikat kihelyezik rövid lejáratra.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 9. 13:04
Havi 796 ezres csúcsbérrel vadásszák a magyarokat az Adriánál: szállást, étkezést is biztosítanak
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 9. 10:28
Lehangoló jelentés: brutálisan hiányoznak az EU-pénzek Magyarországnak, pedig nagyon rosszul költöttük el őket
Agrárszektor  |  2025. augusztus 9. 13:03
Milliárdok ömlenek a magyar falvakba: így pörgetnék fel a vidéket