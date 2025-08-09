Vlagyimir Putyin telefonon egyeztetett Kína, India és több volt szovjet állam vezetőivel.
Leteszed a hajad az orosz rúdugró formáitól: ezzel minden versenyt megnyerne!
Az orosz rúdugró nem csak eredményeivel, de bájaival is a képernyő elé ragasztja a sportszeretőket. Az olimpiai szereplés viszont egyelőre várat magára.
Hihetetlenül szexi videót posztolt Polina Knoroz, aki négyszer nyert orosz bajnoki címet rúdugrásban. A sportolónő egy lassított, zenei aláfestést is kapott videóban éppen egy versenyen sétálgat, és a fekete sportruha elég alaposan kiemeli az elképesztő idomait.
A fiatal orosz atléta igazi sportcsaládból jön, édesanyja a 400 méteres gátfutásban világbajnoki címet is szerző Anna Knoroz. Az olimpiai szereplés egyébként Polinának eddig nem sikerült, ee ez nem is csoda annak tükrében, hogy például a tavalyi olimpián az orosz sportolók már nem is indulhattak.
Polina Instagram-oldal persze nem csak ezt a videót, hanem sok másikat is tartalmaz. Ebben a hőségben kiválóan lehűtheted magad, ha kicsit megnézegeted: és legközelebb ha atlétikai versenyt nézel, máris találsz ismerős arcot.
A US Open 2025 hivatalosan 2025. augusztus 26‑án kezdődik, és a végső finálék, vagyis az US Open döntő 2025 férfi és női kategóriában szeptember 7‑én...
A Liverpool női labdarúgócsapata Gareth Taylort nevezte ki új vezetőedzőnek, aki korábban a Manchester City női csapatát irányította.
Joao Félix hosszas tárgyalások után az Al Nassr csapatához szerződött, ahol honfitársa, Cristiano Ronaldo is játszik.
Alex Ovechkin, a Washington Capitals csapatkapitánya megállapodást kötött egy a karriejéről szóló dokumentilmfilm elkészítésére.
A Barcelona megfosztotta Marc-Andre ter Stegent a csapatkapitányi tisztségtől, miután fegyelmi eljárást indítottak a német kapus ellen.
Lisztes Krisztián kölcsönjátékosként visszatért a labdarúgó Fizz Ligában címvédő Ferencvároshoz.
A katalán edzőlegenda vélhetően szeretne még bajnoki címet nyerni, de már egy dobogóval is tovább nyújtaná egészen hihetetlen sorozatát.
A Manchester United 73,3 millió fontért szerződteti Benjamin Seskót a RB Leipzigtől, aki ötéves szerződést ír alá és Ruben Amorim negyedik nyári igazolása lesz.
A Liverpool rekordösszegű nyári igazolásokkal készül a Premier League címvédésre, miközben riválisai is jelentős erősítéseket hajtottak végre
Scott McTominay bekerült a 2025-ös férfi Aranylabda-díj 30 jelöltje közé, de nem ő számít a legkomolyabb esélyesnek.
A továbbjutók akár nagy halat is foghatnak, hiszen a következő fordulóban már jönnek az első- és második vonal csapatai is.
Keresztszalag-szakadás miatt legalább fél évre kidőlt a Spurs középpályása, egyre nagyobb bajban van a csapat.
A várhatóan kedvező időjárási előrejelzések után szombaton megtartják a Révfülöp és Balatonboglár közötti 43. Lidl Balaton-átúszást.
A német kapus szándékosan hátráltatja más játékosok hivatalos regisztrációját, ezzel pedig alaposan felhúzta a vezetőséget.
Látni sem akarják a szurkolók a nemi erőszakkal vádolt focistát: teljesen kiakadtak Spanyolországban
A Villarreal szurkolói petícióban tiltakoznak Thomas Partey szerződtetése ellen, aki öt nemierőszak-váddal néz szembe.
A szakember az orosz labdarúgó-bajnokságot három vereséggel kezdő Ahmat Groznij kispadjára ül le, segítője Máté Csaba lesz.
A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság jelentése szerint összesen öt embert kaptak tetten bűncselekmény elkövetése közben, míg négy körözött személyt fogtak el.
Félelmetes ellenfelet kapott a Paks a Konferencialigában: a Győr sem örülhet, csoda lenne továbbjutni
A Paks a Fiorentinával, míg az ETO FC a Rapid Wien vagy a Dundee United együttesével találkozhat a Konferencialiga rájátszásban.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
