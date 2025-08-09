Leteszed a hajad az orosz rúdugró formáitól: ezzel minden versenyt megnyerne!

Az orosz rúdugró nem csak eredményeivel, de bájaival is a képernyő elé ragasztja a sportszeretőket. Az olimpiai szereplés viszont egyelőre várat magára.

Hihetetlenül szexi videót posztolt Polina Knoroz, aki négyszer nyert orosz bajnoki címet rúdugrásban. A sportolónő egy lassított, zenei aláfestést is kapott videóban éppen egy versenyen sétálgat, és a fekete sportruha elég alaposan kiemeli az elképesztő idomait.

A fiatal orosz atléta igazi sportcsaládból jön, édesanyja a 400 méteres gátfutásban világbajnoki címet is szerző Anna Knoroz. Az olimpiai szereplés egyébként Polinának eddig nem sikerült, ee ez nem is csoda annak tükrében, hogy például a tavalyi olimpián az orosz sportolók már nem is indulhattak.

Polina Instagram-oldal persze nem csak ezt a videót, hanem sok másikat is tartalmaz. Ebben a hőségben kiválóan lehűtheted magad, ha kicsit megnézegeted: és legközelebb ha atlétikai versenyt nézel, máris találsz ismerős arcot.