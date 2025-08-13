2025. augusztus 13. szerda Ipoly
PSG vagy Tottenham? Ez a ma este nagy kérdése, jön a Szuperkupa-döntő!

MTI
2025. augusztus 13. 16:16

A PSG esélyesebbnek számít, de a Szuperkupában gyakori a meglepetés, így izgalmas meccsre van kilátás ma este.

A Bajnokok Ligája-győztes Paris Saint-Germain és az Európa-liga-győztes Tottenham Hotspur is először nyerheti meg a ma este Udinében rendezendő labdarúgó Európai Szuperkupát.

A tizenháromszoros francia bajnokcsapat 1996-ban Kupagyőztesek Európa Kupája-győztesként (KEK) már játszott a trófeáért, de az akkor még oda-visszavágós rendszerben kétszer is kikapott (1-6, 1-3) az olasz Juventustól. Most a májusi, története első BL-sikerének köszönhetően lesz érdekelt Luis Enrique vezetőedző együttese, aki hétfőn kitette a keretből Gianluigi Donnarummát. Bár a hetvennégyszeres olasz válogatott kapus szerződése jövő nyárig érvényes, a spanyol szakember döntése jelzésértékű, hogy nem számít a 26 esztendős légiósra, s a nyáron 55 millió euróért vásárolt francia Lucas Chevalier lehet a PSG első számú kapusa.

A francia bajnokság csak a hétvégén kezdődik, de a címvédő a nyáron nemcsak tesztmérkőzésekkel készült a 2025/26-os idényre, hanem részt vett az Egyesült Államokban rendezett klubvilágbajnokságon. Csoportjából az első helyen került a kieséses szakaszba, amelyben imponáló játékkal jutott a döntőig, mivel az Inter Miami (4-0), a Bayern München (2-0) és a Real Madrid (4-0) ellen sem kapott gólt. A fináléban aztán 3-0-s vereséget szenvedett a Chelsea-től.

A szerda esti mérkőzés másik résztvevője, a Tottenham Hotspur még sosem játszott Európai Szuperkupát. A kétszeres angol bajnok májusban a Manchester United ellen nyerte meg az Európa-ligát, amelyet elődjével, az UEFA-kupa kétszeri megnyerésével (1972, 1984) összességében harmadszor hódított el.

A Premier League-idény szintén a hétvégén kezdődik, amely előtt Thomas Frank vezetőedző számára a rengeteg sérült pótlása jelenthet nehézséget. Az előzetes hírek szerint ugyanis a Paris Saint-Germain ellen a skót Matthew Craig, a román Radu Dragusin, a spanyol Bryan Gil, a svéd Dejan Kulusevski, az angol James Maddison, az izraeli Manor Solomon és a japán Takai Kota sem léphet pályára.

Francia-angol párharcot még egyszer sem rendeztek az Európai Szuperkupában, amelyet angol csapat legutóbb két évvel korábban nyert meg a Manchester City révén, francia együttes azonban még sosem. A 21 órakor az udinei Stadio Friuliban rendezendő összecsapást a portugál Joao Pinheiro vezeti.
Címlapkép: Getty Images
