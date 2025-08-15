Arne Slot szerint Florian Wirtznek Mohamed Salah szintjét kell elérnie, hogy megfeleljen a csapat és a szurkolók elvárásainak.
Most újra bizonyíthat a Tyson-utód: nagy csinnadráttára készül a fiatal bokszzseni
Moses Itauma, a 20 éves brit nehézsúlyú ökölvívó tehetség szombaton Dillian Whyte ellen lép ringbe Szaúd-Arábiában, ami karrierje eddigi legnagyobb kihívása lehet. A 12 mérkőzésen veretlen fiatal bunyós győzelme esetén akár világbajnoki címmérkőzésre is esélyes lehet a közeljövőben - írta a BBC.
Itauma lenyűgöző képességekkel rendelkezik: balkezes, gyors kezű, jó lábmunkájú és erős ütésű bokszoló, aki hasonló adottságokkal bír, mint a jelenlegi nehézsúlyú király, Olekszandr Uszik. A fiatal brit tehetség korábban arról beszélt, hogy a következő 12 hónapban szeretné uralni a nehézsúlyt.
Profi karrierjét eddig hibátlanul építette fel: 12 győzelméből 10-et kiütéssel szerzett, és mindössze két alkalommal ment túl a második meneten. Amatőrként is kiemelkedő volt, 24 mérkőzésen maradt veretlen, és számos aranyérmet nyert különböző korosztályos versenyeken.
"Uszik jó lenne, de szerintem Joseph Parker vagy Agit Kabayel valószínűleg megérdemelnék [a címmérkőzést]" - nyilatkozta Itauma a BBC Sportnak. "De ki érdemel bármit is? Azt kapod, amit kialkudsz, nem azt, amit megérdemelsz."
Dave Coldwell, a világbajnok Tony Bellew egykori edzője szerint Itauma különleges tehetség: "Valójában izgatott vagyok miatta. Úgy gondolom, hogy az iránta tanúsított felhajtás indokolt. Nem ő gerjeszti a hype-ot, egyszerűen csak a belső magabiztosságából és realizmusából beszél."
Itauma korábban arról álmodott, hogy megdönti Mike Tyson rekordját, és ő lesz a legfiatalabb nehézsúlyú világbajnok, de ez a lehetőség már elmúlt. Ennek ellenére nem engedi, hogy a körülötte lévő figyelem eltérítse: "Az én feladatom, hogy beálljak a ringbe és harcoljak, a dicséretet pedig hagyjam azoknak, akik a ringen kívül vannak."
A legtöbb 20 éves bokszoló országos vagy európai címekért küzdene ebben a korban, de Itauma átugrotta ezeket a lépcsőfokokat, és egyenesen a csúcsra tör. Korai sikerei felülmúlják, amit olyan brit nehézsúlyú bajnokok, mint Tyson Fury, Anthony Joshua vagy Daniel Dubois elértek az ő korában.
A szombati, Dillian Whyte elleni mérkőzés lesz Itauma első főmeccse profi karrierje során. Whyte, aki korábban WBC interim bajnok volt és olyan ellenfelekkel mérkőzött, mint Fury, Joshua és Parker, jelentős kihívást jelent a fiatal tehetség számára.
"Igen, most jött el az ideje [a Whyte elleni mérkőzésnek], és ezt csak azért mondom, mert nem rossz időzítés" - mondta Itauma. "Mindenkinek szüksége van egy áttörést jelentő mérkőzésre. AJ-nek ez Charles Martin volt, Tyson Furynek Deontay Wilder, szóval ez lesz az én áttörésem." Ha Itauma győzni tud a nagy színpadon, hamarosan akár a WBO interim bajnok Parkerrel vagy magával Uszykkal is szembekerülhet.
Az RB Leipzignél zajló fiatalítás nem érinti a kapusposztot: a rutinos, 35 éves Peter Gulácsi továbbra is a első számú kapusként, állhat a csapat rendelkezésére...
Már csaknem negyedszázada az ezredforduló egyik legnagyobb magyar focisikerének, ahol egy kis magyar csapat hatalmas vadat tudott ejteni - több tízezer tomboló néző előtt.
Korábban a Vidi korosztályos csapataiban szerepelt Varga Zsombor, aki most nagyon fiatalon hagyta itt a földi világot.
Thomas Frank első mérkőzésén a Tottenham új vezetőedzőjeként ígéretes játékot mutatott a csapat a PSG ellen a Szuperkupa-döntőben.
Tom Brady, az egykori hétszeres bajnok NFL-irányító őszintén beszélt a Fox Sports NFL-elemzőjeként átélt kezdeti nehézségeiről.
A PSG esélyesebbnek számít, de a Szuperkupában gyakori a meglepetés, így izgalmas meccsre van kilátás ma este.
Távozhat a sikerkovács olasz kapus a PSG-től: nagyon összeveszett az edzővel, menthetetlen a helyzet?
Luis Enrique, a Paris Saint-Germain vezetőedzője megerősítette, hogy a klub támogatja döntését Gianluigi Donnarumma kapus mellőzéséről.
146 alkalommal viselhette a címeres mezt, négyszer nyert magyar bajnoki címet a most eltávozott Pálffy Tamás.
Szeles Mónika, a kilencszeres Grand Slam-győztes teniszező nyilvánosságra hozta, hogy három évvel ezelőtt myasthenia gravis diagnózist kapott.
A játékvezető a közösségi médiában sértő megjegyzéseket tett Jürgen Klopp volt Liverpool-menedzser nemzetiségére vonatkozóan.
Robbie Keane elárulta, szerinte mi kell a továbbjutáshoz, amit a Fradi ma este akar kiharcolni hazai pályán.
Alexander Isak újabb drasztikus lépést tett a Liverpooli átigazolása érdekében: bérbe adta Newcastle-i otthonát, és közölte a klubbal, hogy nem kíván többet játszani a csapatban.
Jen Pawol történelmet írt, amikor az első női játékvezetőként debütált a Major League Baseball-ban az Atlanta Braves és a Miami Marlins közötti mérkőzésen.
Tíz év alatt hat bajnoki címet nyert az Újpesti Dózsával, de játszott világbajnokságon is Káposzta Benő, a legendás jobbhátvéd.
A lengyel sztár egy interjúban elárulta, hogy 2012-ben igent mondott a Manchester Unitednek, de a Borussia Dortmund nem engedte el.
Az Újpest ebben a szezonban először kapott ki, de a szurkolók egyelőre kitartanak a csapat mellett - ez látszik a nézőszámon is.
Leteszed a hajad, milyen gyűrűvel kérte meg szerelme kezét Cristiano Ronaldo: ilyet nem látsz mindennap
Cristiano Ronaldo nyolc év együtt élés után kérte meg menyasszonya kezét, és nem spórolt a gyűrűvel.
Szelle Norbert a jelenlegi információk szerint autójával hajtott egy fának, a motor kiszakadt az autóból.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
Ingyenes és könnyen elérhető: egyre többen használják a hulladékudvarokat
Aranykuka kampányt indított a MOHU.
Vállalkozásod van? Így csökkentheted az áramköltségeket akár harmadával, beruházás nélkül
Szalai Sándort, az E.ON szakértőjét kérdeztük az energiaszolgáltató új tarifacsomagjáról.