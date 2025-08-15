2025. augusztus 15. péntek Mária
Üres bokszterület az edzőteremben. Fitness klub felszereléssel. Sportháttér durva betonfalakkal
Sport

Most újra bizonyíthat a Tyson-utód: nagy csinnadráttára készül a fiatal bokszzseni

Pénzcentrum
2025. augusztus 15. 11:53

Moses Itauma, a 20 éves brit nehézsúlyú ökölvívó tehetség szombaton Dillian Whyte ellen lép ringbe Szaúd-Arábiában, ami karrierje eddigi legnagyobb kihívása lehet. A 12 mérkőzésen veretlen fiatal bunyós győzelme esetén akár világbajnoki címmérkőzésre is esélyes lehet a közeljövőben - írta a BBC.

Itauma lenyűgöző képességekkel rendelkezik: balkezes, gyors kezű, jó lábmunkájú és erős ütésű bokszoló, aki hasonló adottságokkal bír, mint a jelenlegi nehézsúlyú király, Olekszandr Uszik. A fiatal brit tehetség korábban arról beszélt, hogy a következő 12 hónapban szeretné uralni a nehézsúlyt.

Profi karrierjét eddig hibátlanul építette fel: 12 győzelméből 10-et kiütéssel szerzett, és mindössze két alkalommal ment túl a második meneten. Amatőrként is kiemelkedő volt, 24 mérkőzésen maradt veretlen, és számos aranyérmet nyert különböző korosztályos versenyeken.

"Uszik jó lenne, de szerintem Joseph Parker vagy Agit Kabayel valószínűleg megérdemelnék [a címmérkőzést]" - nyilatkozta Itauma a BBC Sportnak. "De ki érdemel bármit is? Azt kapod, amit kialkudsz, nem azt, amit megérdemelsz."

Dave Coldwell, a világbajnok Tony Bellew egykori edzője szerint Itauma különleges tehetség: "Valójában izgatott vagyok miatta. Úgy gondolom, hogy az iránta tanúsított felhajtás indokolt. Nem ő gerjeszti a hype-ot, egyszerűen csak a belső magabiztosságából és realizmusából beszél."

Itauma korábban arról álmodott, hogy megdönti Mike Tyson rekordját, és ő lesz a legfiatalabb nehézsúlyú világbajnok, de ez a lehetőség már elmúlt. Ennek ellenére nem engedi, hogy a körülötte lévő figyelem eltérítse: "Az én feladatom, hogy beálljak a ringbe és harcoljak, a dicséretet pedig hagyjam azoknak, akik a ringen kívül vannak."

A legtöbb 20 éves bokszoló országos vagy európai címekért küzdene ebben a korban, de Itauma átugrotta ezeket a lépcsőfokokat, és egyenesen a csúcsra tör. Korai sikerei felülmúlják, amit olyan brit nehézsúlyú bajnokok, mint Tyson Fury, Anthony Joshua vagy Daniel Dubois elértek az ő korában.

A szombati, Dillian Whyte elleni mérkőzés lesz Itauma első főmeccse profi karrierje során. Whyte, aki korábban WBC interim bajnok volt és olyan ellenfelekkel mérkőzött, mint Fury, Joshua és Parker, jelentős kihívást jelent a fiatal tehetség számára.

"Igen, most jött el az ideje [a Whyte elleni mérkőzésnek], és ezt csak azért mondom, mert nem rossz időzítés" - mondta Itauma. "Mindenkinek szüksége van egy áttörést jelentő mérkőzésre. AJ-nek ez Charles Martin volt, Tyson Furynek Deontay Wilder, szóval ez lesz az én áttörésem." Ha Itauma győzni tud a nagy színpadon, hamarosan akár a WBO interim bajnok Parkerrel vagy magával Uszykkal is szembekerülhet.
Címlapkép: Getty Images
#karrier #sport #fiatal #boksz #brit #profiboksz #bokszoló

