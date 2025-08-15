2025. augusztus 15. péntek Mária
Liverpool, Merseyside. Egyesült Királyság. 08.28.2024 Liverpool Football Club, Anfield Stadion. Légi felvétel. 2024. augusztus 28.
Ez aztán a magas léc: a sztárigazolásról nyilatkozott a Liverpool edzője, szerinte ezt kell megugrania

Pénzcentrum
2025. augusztus 15. 10:44

Arne Slot szerint Florian Wirtznek Mohamed Salah szintjét kell elérnie, hogy megfeleljen a csapat és a szurkolók elvárásainak - írta a The Guardian.

A Liverpool új vezetőedzője, Arne Slot kijelentette, hogy a klubrekordot jelentő összegért szerződtetett Florian Wirtznek Mohamed Salah által felállított mércét kell elérnie ahhoz, hogy beváltsa a vele szemben támasztott elvárásokat.

A 22 éves német válogatott játékos ma este, a Bournemouth elleni hazai mérkőzésen mutatkozik be a Premier League-ben. Slot elmondása szerint Wirtz beilleszkedése "a vártnál is jobban sikerült, pedig már eleve sokat vártunk tőle", de hozzátette, hogy a valódi értékeléshez időre lesz szükség.

A Liverpool a Virgil van Dijkhez és Alissonhoz hasonló, csapatot átformáló igazolásként tekint Wirtzre. A vezetőedző szerint a fiatal támadó középpályás akkor lehet hasonlóan meghatározó játékos, ha követi Salah példáját, aki továbbra is a csapat húzóembere, és aki rekordot jelentő kilenc gólt szerzett hét szezonnyitó mérkőzésen a Premier League-ben.

Arra a kérdésre, hogy Wirtz olyan igazolás-e, aki új szintre emelheti a Liverpoolt, Slot így válaszolt: "Erre csak az elkövetkező években tudok majd válaszolni. Minden elvárásunk pozitív, de az elvárás és a megvalósítás között különbség van."

"Miért olyan nagyra becsült Messi, Ronaldo és Mo? Mert mindig fittek. Minden egyes mérkőzésen játékra készek, és ezt Floriannak is bizonyítania kell egy ilyen bajnokságban, mint a miénk. Ha képes lesz formában maradni, akkor a szurkolóink nagyszerű pillanatokat láthatnak majd tőle."

A Liverpool klubrekordot jelentő 100 millió fontot fizetett a Bayer Leverkusennek Wirtzért, és a különböző bónuszokkal ez az összeg akár 116 millió fontra is emelkedhet, ami brit rekord lenne. Slot ugyanakkor tagadja, hogy Wirtz erődemonstráció lenne a klub részéről, amely a Bayern Münchent és a Manchester Cityt is megelőzte a játékos megszerzésében.

"A Liverpool korábban is csinált már ilyet. Alisson Beckerért és Virgilért is rengeteg pénzt költöttünk, és az inflációt figyelembe véve ez a Liverpool szintje. Főként ilyen igazolásokat hajtunk végre. De játékosokat is eladunk. Ha ilyen igazolásokat hajtunk végre, akkor játékosokat is el kell adnunk."

"Ő más profil, mint amit eddig volt a keretben. Pontosan ezt akartuk – egy új profilt hozni, nem pedig olyat, ami már megvan. Nagyon pozitív, hogy sikerült megszereznünk egy ilyen nagyra becsült játékost, de a Liverpool mindig is képes volt ilyen kaliberű játékosokat szerződtetni."

A Liverpool nyári költekezése meghaladja majd a 300 millió fontot, miután a 18 éves Giovanni Leoni védő 26 millió fontért csatlakozik a Parmától. A klub emellett Marc Guéhit és Alexander Isakot is szeretné leigazolni.
Címlapkép: Getty Images
#sport #milliók #premier league #liverpool #angol foci #florian wirtz #mohamed salah

