Sziget 2024: már csak egyet kell aludni és kezdődik, így lehet fél áron jegyet venni

Idén 30. alkalommal lépünk át az immár ikonikusnak számító K-hídon a Szabadság Szigetére, ahol 50 helyszínen 1000-nél is több program vár ránk, a műfaji sokszínűség jegyében, köztük Kylie Minogue, Liam Gallagher, Martin Garrix vagy Sam Smith, de újra lesz Nagy Utcaszínház és a mindig fantasztikus Cirque du Sziget, sőt idén az egyik tusolóblokkban is szól majd a zene.

Rendkívül erős és sokszínű programmal várja a látogatókat idén a Sziget Nagyszínpada, melynek headliner felhozatalában ott lesz az első napon a „pop örökös királynője”, Kylie Minogue, majd generációjának egyik legsokoldalúbb előadója, Halsey, az Oasis első lemezanyagával érkező Liam Gallagher. Szombatra várjuk a hatalmas show-jairól ismert szupersztár DJ-t, Martin Garrix-et, a vasárnap headlinere a kortárs pop legegyedibb hangú ikonja, Sam Smith , és a zárónapon lép fel a modern elektronikus popzene legkurrensebb producere, Fred again...

A Nagyszínpad korábbi sávjaiban olyan nevek sorakoznak, mint Stormzy, Louis Tomlinson, Janelle Monáe, Fisher, Skrillex, valamint Bebe Rexha, Tom Odell, Joker Out, Yves Tumor, Becky Hill vagy Raye. Idén is egyedi produkciókkal érkeznek hazai előadók, így Beton.Hofi is ott lesz majd a Nagyszínpadon, mint ahogy érkezik a Margaret Island, és hosszú évek után újra lesz hazai koncert a Nagyszínpad kiemelt sávjában: Azahriah csütörtökön Halsey előtt lép majd színpadra.

Free to be... Special a Nagyszínpadon

Az eltelt három évtizedben a Sziget és közönsége egy olyan nemzetközi közösséggé vált, mely együtt valósította meg azt az „álomállamot”, amit ma már szerte a világban a Szabadság Szigetének hívnak. A Sziget, a szabad Szitizenek elfogadó közössége. A Sziget az a hely, ahol szabadon lehetünk önmagunk, ahol szabadon lehetünk Szitizenek” – ennek ad keretet mostantól a ”Free To Be...”. Idén is visszatérnek a Nagyszínpadra a special party-k, ezúttal Free To Be… Special néven, hogy az átállások közti szünetben minden nap 10 percben olyan előadásokkal és rövid felszólalásokkal színesítsék a programot, melyek a körülöttünk zajló társadalmi változásokra, valamint az ezzel kapcsolatos kollektív felelősségre igyekeznek felhívni a figyelmet.

A Vincenzo Turiano: Unique előadásának mottója, hogy nem különbözőek vagyunk, hanem egyediek és különlegesek. Másnap Kat Graham, a UNHCR Jószolgálati Nagykövete tart majd előadást. „Béke, szeretet és fun(k) – erről szól az élet” – ezt vallja a Ghetto Funk Collective In Funk We Trust című előadása. Augusztus 10-én pedig a Superar gyermekkórusával lesz egy nagy, közös éneklés. Az emberi kapcsolatok fontosságáról szól majd a Copenhagen Collective: The Genesis című előadása és a Free To Be...Special keretén belül a fesztivál zárónapján 5000 zászlót lobogtatva ünnepeljük közösen a Szitizenek sokszínűségét.

Revolut Színpad, Bolt Party Aréna, Yettel Colosseum

Az alternatív zenei irányzatokat tömörítő Revolut Színpadon (korábban FreeDome) lép fel a Big Thief, Fontaines D.C., Marc Rebillet, a L'Imperatrice, Aurora, MØ, a Crystal Fighters, Barry Can’t Swim és a zárónapon Four Tet. A Bolt Paty Aréna az elektronikus zenét kedvelők Mekkája, ahol naponta a világ legismertebb party brand-jei adják egymásnak a terepet. Érkezik az elrow, a Q-Dance, az Awakenings, a Martin Garrix nevével fémjelzett STMPD vagy a Rampage.

Az alternatív elektronikus zene krémjét vonultatja fel az ókori amfiteátrumokat idéző díszletben megjelenő Yettel Colosseum, mintegy félszáz előadónak teret adva. Közülük ott lesz például Richie Hawtin, Honey Dijon, Ellen Allien, Sven Väth, Nico Moreno vagy a Måneskin basszusgitárosa, VICTORIA, ezúttal szóló projektjével.

A Szigetre minden nap 23 órától féláron lehet bejutni, ami az éjszakai partiarcoknak jó hír, hisz a nagy partihelyeken hajnalig pörög az élet.

További zenei helyszínek

A dropYard a Sziget hip-hop és rap színpada, az ibis × ALL presents The Buzz az Európa Színpad új neve, ezen a színpadon a hazájukban már komolyabb sikereket elért zenekarok mutatkoznak be, akik nemzetközi szinten még kevésbé ismertek. A Sziget szívében, különböző kultúrákkal, hangokkal és színekkel vár mindenkit a Global Village. A Jukebox by Snowattack az elmúlt években sikerrel működő Tribute színpad folytatásaként debütál. A Sziget Beach Chill Zone az a hely, ahova el lehet vonulni a nagy nyüzsgésből, ha valaki egy kis nyugalomra, pihenésre vágyik. Idén is a Sziget árnyas északi csúcsát tölti meg programokkal a LightStage: napközben koncertek, éjjel pedig parázs Dj-szettek várják a Szitizeneket.

Sziget, a zenén túl

Több helyszínt tematikus csoportba rendeztek össze idén a szervezők, egyfajta „zónákat” kialakítva, hogy a kínálatában vagy gondolatiságában összetartozó programhelyszínek közel kerüljenek egymáshoz, ezzel is segítve a látogatók tájékozódását, hogy mindenki könnyebben megtalálja az érdeklődésének megfelelő programot. Eszerint például a Civil Sziget és a társadalmi kérdéseket a fiatalok szempontjából körüljáró Think for Tomorrow, illetve a fogyatékkal élők speciális problémáira rávilágító XS Land a FutureGrounds zóna részei lesznek.

Az ArtFusion Field elnevezésű zóna égisze alatt jelentkezik majd az ArtGarden (korábban ArtZone), a színházi helyszín, a Nagy Utcaszínház, az Iparművészeti Múzeum, a Cirque du Sziget és a Vándor Vurstli is. A nappali és közösségépítő aktivitások a PlayGround zónán belül lesznek megtalálhatók, mint a SportZone, GameLandHub.

A Magic Mirror presented by NYX már több, mint két évtizede ünnepli a szeretetet, az örömöt és egymás elfogadását. Mivel az előadóművészeti területen igencsak pezseg a színtér, újabb koraesti idősávot kapott a tánc, a színház és a zene. Ennek megfelelően a Sziget Comedy stand-up program és a Mirror Talks kulturális-társadalmi beszélgetései valamivel korábbi időpontokban kezdődnek az eddig megszokottnál, mégpedig a tavaly meglepően nagy sikert aratott brunch program után: a Queens Brunch Vienna rendkívül sokoldalú drag queen-jei idén már három napon át indítják útjára a Mirror varázsszőnyegét. És lesz a Szigeten idén is “Before I Die” fal, melynek legfontosabb feladata a közösségi aktivitás. A fal lehetőséget teremt, hogy az egyes emberek megosszák egymással vágyaikat, reményeiket, félelmeiket és történeteiket.

Welcome Zone, Szitizen Care és más...

A vendégközpontú és még gördülékenyebb ügyfélkezelést segítendő, a vendégeket egy új Welcome Zone fogadja, ami azon túl, hogy egy tökéletes találkozási pont, itt került kialakításra a megújult Városközpont is, ahol elérhető minden olyan szolgáltatás, ami a látogatóknak nagy segítség a fesztivál forgatagában. Itt található az információs központ, a talált tárgyak osztálya, a közönségszolgálat, az ún. Szitizen Center vagy a biztonsági kérdésekben segítő panasziroda. Az idei fejlesztések célja egyrészt, hogy hatékonyabban kezeljék a problémákat, de az is, hogy a látogatók komfort- és biztonságérzetét is növeljék. Ennek érdekében olyan „segítő zónákat” hoztak létre a fesztiválon, ahol nyugodt körülmények és szakmai segítség várja a rászorulókat.

A Városközpontban található a Mental Care Corner, ahol szakképzett segítők gondoskodnak arról, hogy visszanyerje a lelki egyensúlyát, akit bármi kellemetlen élmény ért vagy valamiért pánik fogta el.

Akik pedig esetleg túllépték az alkoholtűrő határukat, a BOLT Party Aréna melletti Hangover Care Corner-ben pihenhetik ki a fáradalmaikat. Az Elsősegély Központban a balesetek többségét jelentő bokaficam vagy egyéb sérülések ellátásán túl egy olyan “védőhálót” igyekeznek biztosítani, mely az egészségügyi problémával élők - mozgáskorlátozottak, cukorbetegek vagy gyógyszer szedésre kötelezettek, stb. - számára nyújt biztonságos szórakozást.

A tavalyi fejlesztéseket megtartva, illetve továbbfejlesztve, változatos kínálattal, kényelmi szolgáltatásokkal és „pénztárcabarát” ételekkel készül a Sziget a vendéglátás terén. Továbbra is konyhás blokkokban, azaz food court-okban kínálják az ételeket a tavalyihoz hasonló elrendezésben úgy, hogy mindenki megtalálja a számára kedvező kínálatot. A választékban ugyanúgy lesznek magyaros ízek, mint nemzetközi ételek. Az ételt kínáló helyeknek minimum egy, ún. pénztárcabarát ételt kell tartaniuk, ezeket a szervezők előre egyeztették a vendéglátósokkal, és folyamatosan ellenőrzik a kínálatot. A vendéglátás terén idén is kiemelt szempont a környezettudatosság.

A szerződött partnerek a műanyag zacskók, nylon táskák, eldobható tányérok, evőeszközök és egyéb csomagolóanyagok helyett kizárólag papír vagy környezetbarát, lebomló anyagokból készült kellékeket használhatnak. Előnyt jelent, ha a vendéglátósok energiatakarékos megoldásokat választanak, ha a standjaikat környezetbarát anyagok felhasználásával alakítják ki, ha az alapanyag beszerzéseik során a fenntarthatóság kiemelt szerepet kap. 2024-ben, a tavalyi évhez képest egy szigorúbb kritériumrendszer alapján ellenőrzik a vendéglátó egységeket a szervezők. Ezzel a lépéssel is igyekeznek egy még környezettudatosabb, jelentősen kisebb karbonlábnyomú vendéglátást kialakítani, figyelmet fordítva a látogatók szemléletformálásra is. További újítás, hogy a korábbi ivóvízközpontok a food court-okban elhelyezett ivóvízvételi lehetőségekkel is bővülnek idén.

A koncertélményt ne írja felül a kellemetlen sorban állás!

Tavaly a legnagyobb kihívást az jelentette, hogy a már régóta felújításra szoruló, így az áteresztő képességében biztonsági okokból visszafogott K-híd miatt, a nagy világsztárok koncertjei után a látogatók kiengedése lelassult, ezért a tömegirányítás terén újabb megoldásokat vezettek be a szervezők, hogy a koncertélményt ne írja felül a sorban állás. Egyrészt a Nagyszínpad táncteréről egy új útvonalon irányítják a közönséget a kijárat felé. Technikai újítás, hogy több helyen lesznek olyan digitális információs táblák, ahol valós idejű adatokkal tájékoztatják a közönséget, hogy egyes útvonalakon mennyi idő alatt lehet a kijáratot vagy a taxi szolgáltatásokat elérni. A nagy érdeklődésű fesztiválnapokon - igény szerint - a H-híd irányába is megnyitják a gyalogos forgalmat, ezzel is elkerülve a feltorlódást. A H-hídtól éjszakai buszjáratok is közlekednek a Margit híd irányába, de sűrítik a hajójáratokat és a taxis közlekedésben is lesznek változások, például egy új BOLT taxidroszt a H-híd irányában.

Sziget, a számok bűvöletében

A Sziget, a napi 95-ezres befogadó képességével Magyarország – ha úgy tetszik – 10. legnagyobb „városa”, ahová több mint 100 országból érkeznek vendégek és az 52 programhelyszínen 54 országból érkező, összesen mintegy 600 fellépő produkcióit láthatjuk a 6 nap alatt. A fellépők között lesz majd 200 hazai koncert és előadás, sok produkció érkezik az Egyesült Királyságból, Franciaországból, Németországból, Hollandiából, 29 fellépő jön az USA-ból, de van szenegáli, indiai, tanzániai, új-zélandi, vagy az afrikai Beninből érkező produkció is.

A Sziget legnagyobb helyszíne a mintegy 1000 m2-es nagyszínpad, a legkisebb programhelyszín egy 4m2-es sátor. Előbbinek a nézőtere pont 3-szor akkora, mint a Puskás Aréna küzdőtere, ami 11.000 m2, így a Nagyszínpadé 33.000m2. A Nagyszínpadon egy 600 m2-es ledfal és többszáz intelligens lámpa teszi teljessé az élményt. A legnagyobb építmény a Revolut Színpad sátra, melynek alapterülete 5700 m2, a Bolt Party Aréna 4000 m2-es területet foglal el, a Yettel Colosseum pedig 3000 raklapból épül fel.

Újítás, hogy a koncertek jobb élvezhetősége érdekében eltűnik a közönségtér közepén álló keverőtorony (FOH), ehelyett a nézőtér két szélén álló kisebb építmény veszi át ennek szerepét. Szabadtéri fesztiválon, ilyen méretben ilyet még senki nem csinált Magyarországon.

A szervezők a Sziget területén összesen 46.855 m2-en fedik be a talajt, ez 59 db szabvány kézilabda pálya mérete. A fesztivál idején 46 km ideiglenes víz és szennyvíz csatorna épült ki, ami a 132 db vizes konténert szolgálja ki és több mint 500 db zuhanyállás fogadja a vendégeket.

A fesztiválvárosban több mint 200 db iroda és raktár konténert állítottak fel, ezek szintezéséhez mintegy 15 köbméter szintezőanyagra volt szükség. A konténerek fele öltözői konténer, a kulcsok kezelése egy külön munkakör a rendezvényen.

Csak a különböző backstage-ekben 750 db irodai asztal, 1200 db irodai szék, 500 db polc lett beállítva, a vendéglátó egységeknél és egyéb területeken 1000 sörszettet állítottak fel, ami 8000 fő együttes leülésére alkalmas.

A forgalomirányítást 250 db útirányjelző tábla, és a közönség tájékozódását - különböző pontokon - összesen 100 m2 ledfal is segíti.

A Sziget területén 85 italt árusító egység és 80 ételt forgalmazó büfé áll a látogatók szolgálatába.

A Sziget létrehozásához 4 különböző tulajdonossal kötöttek a szervezők terület használati megállapodást, összesen több mint 300 millió forint értékben, és legalább 7 engedélyező hatósággal való együttműködésre van szükség a rendezvény jogszerű működéshez.

A Szigeten több kemping is áll a fesztiválozók szolgálatára, különböző szintű szolgáltatásokkal és figyelmet fordítva a kerekesszékkel érkezőkre is, a higiénés szolgáltatásokat és akadálymentesítést is szem előtt tartva, szerte a Szigeten.

Kialakítottak egy 0-24 órában elérhető egészségügyi központot is a fesztivál idejére, benne több mint 200 fős személyzet, orvosokkal, ápolókkal, helperekkel és mentőautókkal, valamint a hozzájuk tartozó személyzettel. A Sziget „kórházban” a kisebb sérülések és egyéb panaszok ellátása mellett akár röntgenvizsgálatot is tudnak végezni. A biztonságra a nap 24 órájában többszáz fős biztonsági és további rendvédelmi szolgálat ügyel és egy tűzoltócsapat is szolgálatot teljesít. Az irányítást ellátó ún. vezetési törzsben részt vállalnak meteorológusok, tűzoltók, fegyveres erők képviselői, valamint operátorok.

Idén a közösségi terekben szintén eltűnnek a mobil wc-k, helyükbe vízöblítéses toaletteket állítottak be, mintegy 1000 angol wc-vel, dekoratív konténer-blokkokban felállítva. Az angol wc-k folyamatos működését 70 db szivattyú biztosítja, egy ilyen méretű fesztivál mobil wc „mentesítése” nemzetközi szinten is egyedülálló teljesítmény, mint ahogy a portalanításhoz használt, körforgásos, a folyóból, jelen esetben a Dunából származó víz használata is.