Még nem nyugodhat meg: simán elbukhatja nyereményét a Hatoslottó legújabb nyertese?

Hatalmas összegű főnyereményt sorsoltak ki vasárnap délután a Hatoslottón; a szerencsés nyertesnek senkivel sem kell osztozkodnia a közel 2 milliárd forintos nyereményen. Az egyetlen nyertes szelvény tulajdonosa 1 944 759 035 forintot vihet haza a 6, 18, 24, 33, 39, 43 számsorozattal, de előtte még van teendője, ugyanis a Szerencsejáték Zrt. nem utalja ki automatikusan a nyereményt.

A szabályok értelmében ugyanis nem elegendő csupán a megfelelő számokat bejelölni - a nyertesnek 90 napon belül jelentkeznie kell a sorsolás napjától számítva a Szerencsejáték Zrt.-nél. Azaz

2024. augusztus 31-ig mindenképp értesíteniük kell a lottótársaságot, hogy igényt tartanak a Hatoslottó főnyereményére.

Mint ismert, a nemzeti lottótársaság a rendkívül nagy, 300 millió feletti nyeremények esetére külön telefonszámot biztosít, amit nagynyertes-vonalként emlegetnek, ez a következő: 06 20/933 06 30. Erre az egyedi hívószámra azért van szükség, mivel a Szeremncsejáték Zrt. nagy hangsúlyt fektet arra, hogy óvja a nyertesek anonimitását.

Ezen a vonalon a társaság illetékes munkatársa már várja a hívást, aki az első telefonbeszélgetés során először is meggyőződik arról, hogy a vonal túlsó végén valóban a nyertes van. Az azonosítást a játékszelvényen lévő információk segítik, ezeken ugyanis számos olyan adat található, amit csak a szelvény birtokosa ismerhet, ezért könnyűszerrel tudnia kell a választ például a következő kérdésekre:

Hol és mikor játszotta meg a szelvényt?

Hány mezővel játszott?

Mi volt a harmadik mező harmadik száma?

Mi volt a negyedik mező legkisebb száma?

A nyeremény felvételéhez továbbá egy személyes találkozóra is szükség van, ennek egyeztetésére a „tesztkérdésekre” adott helyes válaszok után kerülhet sor. A kifizetési eljárás lefolytatására a Szerencsejáték Zrt. által meghatározott helyen és időben kerül sor. A találkozón első lépésként – a játékszelvényen található biztonsági azonosító kód ellenőrzése céljából – elkérik a játékos szelvényét, és átfuttatják azt egy terminálon éppúgy, ahogyan a lottózós ellenőrizné, amikor a lottózóban valaki a kettes találatát szeretné beváltani. Ezután pedig rögzítik a nyertes személyes adatait (ezeket természetesen a későbbiekben titkosan kezelik).

A nyeremény kifizetése minden esetben banki átutalás útján történik, magyarországi lakossági forint folyószámlára. A Szerencsejáték Zrt. felhívja arra is a figyelmet, hogy a nyereményfelvétel után nem tartják a kapcsolatot a nyertesekkel. A Pénzcentrum pedig azt javasolja a nyeres(ek)nek, hogy a nyereményt mindenképp több bankszámlára, lehetőség szerint valamelyik privát banki szolgáltatóhoz utalják, és gondoljanak a költekezés mellett arra is, hogy egy ekkora összeg komoly felelősséggel jár, amihez érdemes pénzügyi- és/vagy befektetési tanácsadó segítségét is kérni.

