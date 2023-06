Így buliznak a profik: az nem elég, ha a grillt be tudod gyújtani

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A jóidő érkeztével a kerti partik ideje is eljött. A tökéletes buli megszervezése rengeteg tervezéssel jár, hiszen nem csak a menü, de a dekor és a zene is nagy szerepet játszik abban, hogy a vendégek elégedetten távozzanak. A Mogyi szakértői most megkönnyítették a dolgunkat, és összeszedték, mire van szükségünk a tökéletes bulihangulat megteremtéséhez.

Bulit rendezni rengeteg stresszel jár, hiszen vendéglátóként nem csak saját magunk, de a meghívottak hogylétét is szem előtt kell tartanunk. Mindannyian szeretnénk, ha vendégeink búcsúzáskor vidáman távoznának, az pedig külön öröm, ha a következő találkozókor a mi ötleteinkből inspirálódnak. De mi tesz egy partit felejthetetlenné? A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Minden a tematikán múlik A jó hangulatot már érkezés előtt megalapozhatjuk. Ezt a legkönnyebben egy tematika meghatározásával érhetjük el. Legyen az egy korszak, zenei műfaj, vagy épp a kedvenc filmünk, egy beöltözős bulin mindenki jól fog szórakozni. Akkor sem kell aggódnunk, ha valami egyszerűbbre vágyunk, tartsunk filmestet és nyissuk meg a saját kertmozinkat, de a természet is rengeteg inspirációt adhat a kerti partikhoz. Válasszunk egy színt vagy az évszaknak megfelelő ünnepet és építsük fel köré az eseményt. Újra reneszánszukat élik a társasjátékok is, szóljunk a vendégeknek, hogy hozzák el kedvenceiket és garantált lesz a jó hangulat. A tökéletes dekoráció A dekoráció szinte elengedhetetlen. Mindenképp figyeljünk, hogy az egyes kiegészítők stílusban, színben passzoljanak egymáshoz. Szezonális termések, szép kavicsok, vagy színes virágok a saját kertünkből mind a segítségünkre lehetnek, ha egyszerű és mégis kreatív díszítésre vágyunk. Ha gyerekekkel együtt készülünk a vendégségre, tökéletes program lehet a közös díszkészítés is, a kicsik pedig délután el is dicsekedhetnek saját alkotásaikkal. Több helyen vehetünk papírdíszeket, amikre aztán kedvünkre rajzolhatunk, festhetünk kavicsokat, de a vállalkozószelleműek akár a gyertyaöntést is megpróbálhatják. Esti partikon különösen fontos, hogy a hangulatvilágításról is gondoskodjunk. Tegyünk mécsest a díszes poharakba és helyezzük az asztal közepére, vagy használjunk fényfüzéreket és kerti lámpákat, amik később a hétköznapi dekort is feldobhatják. Tekerjük fára, házfalra, vagy akár rakjunk ki belőle nekünk tetsző formákat. Sötétedéskor új lendületet kaphat a parti, ha a fények is felkapcsolódnak. Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) Zene nélkül nincs hangulat A szórakozás elengedhetetlen része a zene, vendéglátóként pedig fontos, hogy mindenkinek kedvezzünk egy kicsit az este folyamán. A legtöbb zenelejátszó alkalmazáson könnyedén létre tudunk hozni egy megosztható listát, amihez mindenki hozzá tudja adni a kedvenc számait, ezzel pedig a mi dolgunkat is megkönnyítik a zeneválasztást illetően. A kihangosítás sem lehet probléma, a legegyszerűbb bluetooth-os hangszórók akár az egész kertet képesek betölteni hanggal, hangos zenére pedig nincs feltétlenül szükség. Ahhoz, hogy a hangulat vidám maradjon, válasszunk pörgősebb számokat, ha pedig tanácstalanok vagyunk a zeneválasztással kapcsolatban, a retró lejátszási listák kortól függetlenül nagy sikert aratnak. A koktélbár házhoz jön A koktélok nagy népszerűségnek örvendenek, pár recept segítségével pedig mi is könnyen elkészíthetjük őket. Nem kell a legbonyolultabb hozzávalókra gondolnunk: cukrozzunk meg egy adagot a legszebb szezonális gyümölcsökből, hagyjuk állni, majd öntsük fel előre behűtött borral, pezsgővel, habzóborral. Hogy a legkisebbek se maradjanak ki, készíthetünk limonádét vagy szörpöt friss gyümölcsökkel díszítve.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK