Megszólalt a legendás magyar hegymászó özvegye: Ezt hívják úgy, hogy krízis + videó

Suhajda Szilárdnak május 24-én veszett nyoma a Mount Everesten, valahol a csúcstól nem messze, a Hillary-lépcső tövében. A magyar hegymászó oxigénpalack és kíséret nélkül indult neki az útnak, azonban a csúcsra minden valószínűség szerint sose ért fel. Sajnos nem ez volt az első magyar tragédia, hiszen kereken 10 évvel ezelőtt Erőss Zsoltnak május 21-én a Kancsendzönga megmászása után, visszafele veszett nyoma. Özvegye, Sterczel Hilda még korábban beszélt arról, hogy mi készteti a hegymászókat arra, hogy az életüket is kockáztassák.

Suhajda Szilárd oxigénpalack és kíséret nélkül tervezte megmászni a világ legmagasabb hegyét, a Mount Everestet, de a csúcsra feltehetőleg sose ért fel. Utoljára a hegymászót a Hillary-lépcső tövében látták, kicsit arrébb a kijelölt útvonaltól, ahol magaslati agyiödéma és fagyási sérülések nyomait látták rajta. Bár többször is indítottak Szilárd után kereső csapatokat, végül halottnak nyilvánították május 28-án.

Hasonló tragédia volt kereken 10 évvel ezelőtt Erőss Zsolt halála is, aki 45 évesen, a Kancsendzönga megmászása közben lelte a halálát, miután 2002. május 25-én első magyarként mászta meg a Csomolungmát. Erőss özvegye, Streczer Hilda is hegymászó volt – bár nem így ismerte meg elmondása szerint későbbi férjét – és több, 8000 méter fölötti hegyet is együtt hódítottak meg.

Sterczer Hilda még októberben mesélt az őt megtaláló, az elkerülhetetlen és az általa választott kihívásokról, amik során az embernek nem fogyhat el az energiája és a kitartása.

A kihívás megtalálhatja az embert, vagy jöhet kívülről, vagy hozhatja az élet is a kihívást. Az a kihívás, ami engem megtalált, az a hegymászás volt, és a Tátrában talált rám. Amikor először megpillantottam a Tátra csúcsait, azt mondtam, hogy váó, ezek aztán a csúcsok! Ebből többet is meg akarok mászni. Ez a kihívás lett az életem, mert ekkor döbbentem rá, hogy én otthon vagyok, én szeretek fölfele menni, én mindig is ezt akarom csinálni

– kezdett bele előadásába Sterczer Hilda, aki végül Erőss Zsolt támogatásával kezdett el 8000 méter feletti magaslatokat is meghódítani. A hegymászó arról mesélt, hogy milyen kihívások vannak ebben az életvitelben és mi az, ami még akkor is hajtja előre az embert, amikor az utat nem lehet látni, miközben több embernek látod a halálát közvetlen közelről.