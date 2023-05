"Izgatott vagyok, félek, de várom is, nagyon várom"  - ezek voltak Suhajda Szilárd utolsó szavai

A csúcsra indulás előtt Suhajda Szilárd videós üzenetet küldött: ebben arról beszélt többen között, hogy kerrierje csúcspontja előtt áll, és nagyon izgatott.

Öt nappal ezelőtt, május 22-én jelent meg egy interjú Suhajda Szilárddal a Bizalmi Kör Vezetői Klub blogján. Ez lett utolsó interjúja. Ráadásul egy videós üzenetet is küldött.

Ebben arról beszél, hogy élete legnagyobb feladata előtt áll, ez lehet karrierje csúcspontja.

Nem tudom, hogy mi fog odafenn történni, annyit megígérhetek, hogy minden tőlem telhetőt megteszek, és abban pedig nagyon bízok, hogy mint eddig, most is józan, megfontolt és helyes döntéseket fogok tudni hozni odafenn, még oxigénszegény állapotban is. Izgatott vagyok, félek, de várom is, nagyon várom.

A legjobb nepáli hegyivezetőkből összeállított keresőcsapat emberfeletti munkája ellenére sem találta meg Suhajda Szilárdot a Mount Everesten. Szombaton feladták a keresését.