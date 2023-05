Megszólalt Suhajda Szilárd édesapja: szívszorító üzenetet tett közzé

Facebookon üzent fiának Suhajda Szilárd édesapja. Szerda óta nem tudni, hogy mi történt a magyar hegymászóval, aki oxigénpalack és segítők nélkül indult el megmászni az Everestet. A mentőegységek tudni vélik, hol lehet a hegyen, pénteken elindultak megkeresni, de a családja szerint kicsi az esély, hogy életben találják.

Pénteken hajnalban indult el egy keresőcsapat, hogy megtalálja Suhajda Szilárdot az Everesten. A legfrissebb információk szerint a mentőcsapatok tudják, hol keressék a hegymászót, aki oxigén és teherhordók nélkül indult neki a világ legmagasabb pontjaként ismert, 8848 méteres hegycsúcs megmászásának. Viszont már az itthoni stábja szerint is kicsi az esély arra, hogy életben találják a hegymászót: "azonban én teljes mértékig bízom Szilárdban és hiszek a csodákban" - írta csütörtök éjjel a felesége.

Csütörtök késő este a hegymászó édesapja, Suhajda Tibor is üzent fiának Facebook-oldalán:

Mit is élhetsz át most! Sikerek és kudarcok? Most enged el és csak magadra, a túlélésre gondolj, koncentrálj! Összetartva az ország, barátok és rokonok – VELED VAGYUNK ÉS IMÁDKOZOM, IMÁDKOZUNK ÉRTED és, hogy a kis unokám, a fiad Soma, újra a tenyeredbe tudjon csapni, – hogy szia "édesapa" újra itthon... Könnyes szemmel aggódva, osztom meg én is, a jelenlegi, biztató friss híreket... Szeretünk és nagyon várunk HAZA! Tarts ki, erős vagy!

- írta.