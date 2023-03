Új műsoráról vallott a Szentkirályi-vezér: álomfizetésért keres asszisztenst Balogh Levente

Április 3-án indul az RTL új üzleti realityje Az álommeló, ahol Balogh Levente fog maga mellé elnöki asszisztenst keresni. Az üzletember most megsúgta, hogy mit gondol az új műsoráról.

Április 3-án indul az RTL új üzleti realityje Az álommeló, ahol Balogh Levente fog maga mellé elnöki asszisztenst keresni. A tét pedig hatalmas: a szerencsés, aki végül Levente mellett dolgozhat ugyanis bruttó 3 millió forintos fizetést, illetve céges autót és egyéb juttatásokat is fog kapni.

A jelentkezők közül Leventének Farmosi Larisza közgazdász, illetve Dr. Krasznai István segít a tökéletes munkatárs kiválasztásában. A forgatás összesen 6 hétig tartott, ami alatt a jelölteknek különböző – ahogyan haladunk előre egyre nehezebb – feladatokat kellett teljesíteniük, minden nap új helyszíneken. Az pedig koránt sem volt elég, hogy a feladatokat tudják teljesíteni a jelöltek, hiszen ahogyan a műsor készítőinek, úgy nekik is alapvetően Levente igényeinek kellett megfelelniük.

Számomra itt is, és a Cápák között készítésekor is az edukáció volt a legfontosabb. Ott a vállalkozáskoról, a tárgyalástechnikáról lehetett sokat tanulni, míg most abba nyerhetnek a nézők betekintést, hogy milyen egy menedzser élete napjainkban. Így ez egy komoly műsor lesz egy realityhez képest

– üzente meg a kritikusainak a csütörtökön megrendezett sajtótájékoztatón Levente, aki azt is elárulta, hogy a feladatokat az ő élete ihlette.

Kép Forrása: Balogh Levente, Szentkirályi