Ez meglátszik majd a rezsiszámlákon: kijött a friss időjárás-előrejelzés, sokan meglepődtek

Január eleje a statisztikák szerint az év leghidegebb időszaka szokott lenni, azonban idén melegrekordokkal és tavaszias időjárással indult az év. Márpedig a túl enyhe idő az évnek ebben az időszakában kifejezetten káros mezőgazdasági szempontból – számolt be az MTI.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat közleménye szerint az elmúlt napok időjárása az enyhe időről és a melegrekordokról szólt Magyarországon: a hőmérséklet csúcsértéke délnyugaton több napon is 15 Celsius-fok fölé emelkedett, és többször is megdőltek napi melegrekordok. Számottevő talajfagy eddig a télen nem volt az országban, csak a fölső néhány centiméteres réteg fagyott meg átmenetileg néhány kevésbé felhős éjszakán.

Jó hír viszont, hogy a 30 napos csapadékösszeg az országban még mindig többletet mutat a sokéves átlaghoz képest, azonban a 90 napos esetében már nagy a különbség. Az ország középső részén többlet, de főleg északnyugaton és délkeleten jelentős hiány van. A talajok felső rétege az elmúlt napokban az igen enyhe és szeles délnyugaton sokat veszített a nedvességtartalmából, de a fölső egyméteres réteget tekintve jól áll a talaj téli feltöltődése.

A jelenlegi tartósan enyhe idő viszont nem tesz jót a növényeknek, hiszen megzavarja a vegetációs ciklust, ráadásul hideg hiányában a kártevők és kórokozók sem ritkulnak. a túl enyhe idő különösen a gyümölcsfákra veszélyes, délnyugaton ugyanis egyes korán virágzó csonthéjasok nedvkeringése már beindult, fagyokra lenne szükség ahhoz, hogy ez a folyamat lelassuljon, leálljon. Délnyugaton már megkezdődött a mogyoró virágzása, északkeleten ez a növény még nyugalomban van.

Azonban lehűlésnek még nyoma sincsen: a hét második felében folytatódik az enyhe idő, a legmagasabb nappali hőmérséklet 5 és 12 fok között alakul, északkeleten lesz ködösebb, felhősebb és hűvösebb. A hajnali órákban mínusz 2 és plusz 5 Celsius-fok körüli hőmérséklet várható, érdemi csapadék nem valószínű.

Pénteken az ország nagy részén többórás napsütésben lesz részünk, inkább csak átmeneti jelleggel növekedhet meg jobban a felhőzet. Az ország nagy részén nem várható csapadék, de napközben néhol szemerkélő eső nem zárható ki, estefelé pedig északkeleten alakulhat ki egy-egy zápor. A néhol még élénk északi, északkeleti szél egyre nagyobb területen délire, délnyugatira fordul, és mérséklődik. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 7 és 12 fok között várható, de északkeleten néhol egy-két fokkal hűvösebb maradhat az idő.

Szombaton gyengén és erősen felhős területek egyaránt előfordulnak, utóbbi délnyugaton kisebb, északkeleten nagyobb területeket érintően, másutt több-kevesebb napsütés is várható. Ködfoltok is lehetnek. Helyenként előfordulhat szitálás, a nap első felében az északkeleti országrészben gyenge eső is. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 2 és plusz 5, a legmagasabb nappali hőmérséklet 5 és 11 fok között alakul.