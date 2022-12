Bécsi árak a pesti karácsonyi vásáron: hihetetlen, de ez még Ausztriában is olcsóbb

Az adventi időszak kezdetével egyre több magyar megy ki Bécsbe, hogy egy kis városnézéssel egybekötve kilátogassanak a karácsonyi vásárokra is. Azonban mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki az osztrák fővárosban akar karácsonyozni: egy meleg puncs 10 eurónál, azaz körülbelül 4200 forintnál kezdődik.

A karácsonyi időszak már két hete tart, így nem meglepő, hogy egyre többen látogatnak el Ausztriába, azon belül is Bécsbe, hogy elkezdjenek rágangolódni az ünnepekre. Ha pedig kimegy az ember az osztrák fővárosba, 1-2 napra, akkor már végig kóstolja a vásár menüsorát is. Így tett Kircher Gréta, és párja is, akik az élményüket TikTok-on osztották meg, külön videót készítve arról, hogy mégis mennyibe kerül egy ilyen kiruccanás a bécsi karácsonyi vásárra.

Bár jelenleg az euró 420 forint körül mozog, éppen ezért magyar pénztárcához mérten drágának számít a bécsi vásár, mégse különbözik annyira a budapesti, Vörösmarty Classic Xmas néven futó vásártól. A videó készítője és párja lecsapott egy

óriási lángostésztába csavart debrecenire, ami 6 euróba (körülbelül 2500 forint) kerül, hasonló ételt itthon is találunk, az úgynevezett hun-dogot, amit 5500 forintért árulnak Budapesten. Egy fa nyárson tálalt spirálkrumplit – nevezzük chipsnek – 3,50 euró (1465 forint jelenlegi árfolyamon számolva) árulnak, míg itthon egy adag steakburgonya 2500 forintba kerül.

A videó szerint a forró gulyásleves cipóban 9 euróba (3767 forint) kerül. Ez utóbbit egyébként Budapesten is meg lehet kapni, nem sokkal kevesebbért: itthon tavaly került 3300 forintba, aminek az árva tavaly óta valószínűleg csak feljebb kúszott, miután körülbelül 30 százalékos áremelkedés történt. Bár ennek pontos árát nem tudjuk, de összehasonlításképpen meg lehet nézni, hogy egy adag marhapörkölt kenyérrel 6000 forintba kerül.

Ezen kívül a páros vásárolt még magának 1-1 bögre meleg puncsot, ami 5 euróba, azaz körülbelül 2000 forintba került. Ehhez ki kell fizetni a bécsi vásárban egy bögrét is 5 euróért, ami rendes kerámiából készül és a mintája minden évben más és más. A bögrét azonban visszavihetjük, és vissza is kapjuk a pénzünket, ha nem akarjuk megtartani azt. Itthon ugyanezt – bögre nélkül – 2400 forintba kerül 3 dl, ha a forró ital alkoholos verzióját választjuk.

A bécsi vásárok egyikében a hagyományos császármorzsáért almaszósszal 8 eurót (3300 forintot körülbelül) kell fizetnünk, amihez még meg kell vennünk a 4 eurós tányért (1674 forint), de ez a bögréhez hasonlóan visszaváltható úgy, hogy az árát teljesen megtérítik. Bár az aranygaluska áráról lapunknak nincs értesülése, de azt lehet tudni, hogy egy kürtöskalács 2000 forintról, a buborékgofri pedig 3500 forintról indul, miközben egy adag rétes 1500 forintba kerül.

Budapesten – ahogyan azt már a Pénzcentrum korábban megírta – a forraltbort a főváros szerte egységes áron, 1200 forintért lehet megvenni, de lehet találni 1500 forintért minden standnál egytál ételt is. A szervezők ugyanis minden vendéglátósnak és gasztronómiai kiállítónak azt a feltételt szabta, hogy legyen a menüsorban egy kedvező árú termék is, ami a magyarok pénztárcájára van szabva és maximum 1500 forintba kerül.