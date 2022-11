Jön az adventi roham a magyar mozikban? Ez a film robbanthatja be a jegyeladást karácsonykor

Nem tért vissza 2022-ben a magyar nézők moziba járási kedve a járvány előtti szintre, a mozik idei bevételei eddig nem érik el a 2021-es dupláját sem. A 2019-es és azelőtti évek bevételeitől pedig súlyos milliárdokkal marad el a mérleg. A mozik mellőzésének számos oka lehet, kezdve azzal, hogy elszoktunk a korlátozás időszakában a mozizástól, azon keresztül, hogy rengeteg, nagy érdeklődésre számot tartó film bemutatója csúszott meg a járvány miatt, egészen az inflációig. A mozik idén jelentős áremelésre kényszerültek, illetve időszakos bezárásra is, mely szintén rányomhatja bélyegét a mozizási kedvre. Az idei évégi filmpaletta sem olyan csábító, mint a pandémia előtti évek adventi kínálata.

Az elmúlt hétvége adatai szerint 166 ezren váltottak jegyet csütörtöktől vasárnapig a mozikban a Filmforgalmazók Egyesülete statisztikái szerint. A legnépszerűbb film a frissen bemutatott Fekete Párduc 2. volt, mely önmagában több mint 86 ezer nézőt vonzott. A legújabb Marvel-film viszont közel sem akkora bevételt (kb. 183 milliót) a mozik kasszáinál, mint a korábbi MCU-filmek. Idén nyáron a Thor: Szerelem és mennydörgés közel 279 milliót, a május elején debütált Doctor Strange az őrület multiverzumában 294 milliót hozott. 2021 decemberében a Pókember: Nincs hazaút közel 338 millió forintos bevételt produkált, ennél csak a Bosszúállók: Végjáték nyitóhétvégéje volt sikeresebb az 540 milliós bevételével 2019 áprilisában az MCU-filmek közül.

A Fekete Párduc folytatása még a Marvel-kapitány nyitóhétvégéjét is alulmúlta, mely 2019 márciusában 238 milliót hozott a mozikban - bár igaz, akkor már mindenki a Végjátékra várt. Náluk rosszabbul a Fekete Özvegy teljesített még (153 millió forint, 2021. július), viszont az első Fekete Párduc-film nyitóhétvégéjét (138 millió forint, 2018. február) sikerült felülmúlni. Az őszi filmes toplistákat végignézve azt láthatjuk, hogy még mindig a romkomok, akciófilmek, vígjátékok csábítják be a legtöbb nézőt hétről hétre a mozikba.

Az őszi kínálat legsikeresebb filmje eddig a George Clooney és Julia Roberts fémjelezte Beugró a Paradicsomba (571 milliós összebvétellel), melyet ugyancsak egy képregényfilm - csak a konkurens DC-univerzumból - a Black Adam követ (323 millióval). Ugyancsak népszerű volt a Mosolyogj című horror, eddig 277 milliót hozott. A szeptember 15-én bemutatott magyar film, a Nyugati nyaralás most tart 130 milliónál.

Meg kell említeni, hogy több mozi bemutatta már James Cameron 2009-es Avatar című sci-fi filmjét szeptember végén vezetve a toplistákat. Ennek hátterében valószínűleg az áll, hogy Cameron filmje idén decemberben 11 év után folytatást kap, érkezik az Avatar: A víz útja. Lehetséges, hogy ez a film megtörheti a jeget, és rengetegen válthatnak majd rá jegyet akár olyanok, akik a világjárvány kitörése óta messze elkerülték a mozikat. Az biztos már most, hogy fontos filmtörténeti pillanat lesz a folytatás premierje, az még viszont kérdéses, megmentheti-e az idei évet a mozikban az Avatar 2.

Mi várható még?

A mai napon van A menü premierje, mely az előzetes alapján a fine diningot, luxuséttermek rejtélyes világát vegyíti horror és vígjáték elemekkel. A főbb szerepeket többek között Ralph Fiennes, Nicholas Hoult és Anya Taylor-Joy játssza, a kritikák egyelőre vegyesek. Egy magyar film is ma érkezik a mozikba, a Szilágyi Fanni rendezte Veszélyes lehet a fagyi Stork Natasával a főszerepben.

Minden decemberben több, gyerekközönséget célzó animációs és családi film a mozikba kerül, idén többek között jön a Shrek sokadik spin off-ja, a Csizmás, a kandúr: Az utolsó kívánság; a TED gyerekváltozatának tűnő, norvég film, a Teddy mackó karácsonya; és év végén a francia animációs film, A kis Nicolas. Az igazi nagy dobás viszont a már említett Avatar - A víz útja lesz, mely a magyar mozikba Tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott korhatárbesorolással kerül majd.

2009 decemberében, amikor az Avatar a mozikba került, több box office rekordot is megdöntött: világszerte a minden idők legtöbb bevételt hozó filmje lett, amely leggyorsabban érte el az 1–2,5 milliárd dolláros bevételi határt, és a legmagasabb bruttó bevételt ért el 3D és IMAX formátumban is. Az egyik fő vonzereje ennek a filmnek éppen az volt a hazai és külföldi mozikban, hogy az akkor még újdonságnak ható technológiákat látványosan ki tudta használni. Kérdés, hogy a folytatásfilmnek is lesz-e ilyen hatása. Az viszont biztos, hogy az időzítés tökéletes lenne arra, hogy újra meghozza a mozizási kedvet. Magyarországon anno az első hétvégén 97 845-en voltak kíváncsiak a filmre a Wikipédia szerint, decemberben kiderül, hányan váltanak jegyet Cameron új filmjére.

Leáldozott a mozizásnak?

Az elmúlt öt év mozis bevételi statisztikáit vizsgálva élesen kirajzolódik, hogy megtépázta a magyar filmszínházak bevételeit a koronavírus világjárvány. A lezárások idején a bevétel is nullára csökkent, azonban amikor már szabad volt az út, akkor sem tért vissza annyi néző a mozikba. Amíg 2017 és 2019 között éves szinten a bevételek 34,8-38,4 milliárd forint közelében alakultak, 2020-ban a 10 milliárdos bevételt sem tudták elérni. 2021-ben már meghaladták a bevételek a 16 milliárdot, azonban ez még a fele sem volt a járvány előtti években realizálódott összegnek. Idén már 25,5 milliárdnál tartanak a bevételek, így valószínűleg az év végéig már az idei számokat sem lehet feltornászni a pandémia előtti szintre, Avatar 2 ide vagy oda.

Ha csak 2021 elejétől megnézzük a bevételek alakulását, azt láthatjuk, hogy a legjobb hete akkor volt a moziknak idén, amikor nyáron egyszerre ment a vásznakon az előző héten debütált Thor: Szerelem és mennydörgés, az akkor két hete futó Minyonok: Gru színre lép és a május végén mozikba került Top Gun: Maverick. Népszerű volt még akkor a júniusi Elvis, és a Jurassic World: Világuralom, valamint a Fekete telefon. Pedig alapvetően nem a nyár szokott lenni a legerősebb időszaka a moziknak.

A mozizási kedv csökkenésének fő okai között lehet, hogy egyrészt sokan a lezárások feloldása ellenére is ódzkodtak a fertőzéstől, ezért elkerülték a mozikat. Az is közrejátszhat a mozizási kedv visszaesésében, hogy rengeteg már beharangozott, várt film premierjét tolták el a világjárvány miatt, így a kínálat is kevésbé volt vonzó. A helyzeten jelenleg a magas infláció sem segít, hiszen ha valaki takarékoskodna, először gyakran az ilyen programokra fordított kiadásait vágja vissza.

Sokan felhozzák, amikor a moziba járási szokások változásáról van szó, a streamingek térnyerését, melyek által akár egy mozijegy áráért egy hónapos előfizetést lehet vásárolni, rengeteg tartalomhoz hozzáférve az otthon kényelméből. Azonban valójában a moziknak nem a streaminggel kell versenyezni, hiszen a mozi a legtöbbek számára esti, kimozdulós baráti, családi program, randihelyszín, így inkább más eseményjellegű programokkal versenyzik. A bevételek visszaesésében az viszont közrejátszhat, hogy az emberek egyszerűen leszoktak a kimozdulós programokról, így a moziról is a járvány alatt.

A mozik helyzetével kapcsolatban Réz András, filmesztéta a lapunknak adott interjúban korábban elmondta, hogy "a mozikat minden országban hazavágta a Covid, és azóta a nézők csak egy része tért vissza. Az elmúlt évek fő trendje, hogy a látogatók döntő többsége a fiatal korosztályból kerül ki, ezért Hollywood nekik szóló blockbustereket, képregény adaptációkat, dübörgően látványos akciófilmeket gyárt. (...) A nem tizenéveseknek szóló filmek pedig senyvednek, alig van nézőjük."

Erre a nem túl szívderítő állapotra most „rázuhan” az energiapánik, ami felveti a kérdést, hogy lehet-e, érdemes-e üzemeltetni a mozit. A Cinema City anyavállalata csődvédelmet jelentett. A Budapest Film pedig hétfő-kedden már nem vetít. Ugyanakkor ez egy ördögi kör, hiszen a spórolás miatt kiesik két napi jegybevétel is

- értékelte a helyzetet a szakértő. Azóta érkezett a hír, hogy a magas rezsiköltségek miatt a Cinema City hálózat mozijaiban szintén csökkentik a nyitvatartást: mától, azaz november 17-től a budapesti CC-k csak délután 3-tól, a vidékiek pedig csak délután 4-től lesznek nyitva hétköznap.

A mozikat is elérte a drágulás

Borítékolható volt, hogy a rezsikatasztrófa a mozikban is beüt előbb vagy utóbb, így kénytelenek lesznek emelni az árakat. A KSH adatai szerint, amíg 2020 elejétől csaknem 2021 végéig alig változott a multiplex mozijegyek árszintje, idén már jelentős, 8-10 százalékos emelés történt. Majd - meg sem várva a december-januárt - októberben ismét feljebb ugrottak az árak.

A hazai Cinema City-k októberben emeltek árat több száz forinttal: egy budapesti 2D-s vetítésre a teljes árú jegyek az addigi 2150 forint helyett már 2500 forintba kerülnek. A vidéki Cinema City mozikban 1950 és 2300 forint között alakulnak a 2D-s vetítések. Budapesten a 3D vetítések, ha nem viszünk saját 3D szemüveget, akkor 3000 forintba kerülnek, saját szemüveggel 350 forintot spórolhat a néző. Az IMAX-vetítések esetében a jegyár 3D szemüveg nélkül 3300 forint, saját szemüveggel 400 forinttal olcsóbb. Természetesen vannak diák, szenior és junior kedvezmények a jegyárak esetében.

Ha tehát karácsonykor egy négytagú család két felnőtt és két diákjegyet váltana egy IMAX vetítésre, az 12 300 forintba kerül majd, ha nincs saját szemüvegük - és ha addig az árak nem változnak. Popkornt és üdítőt pedig még nem is vásároltak.