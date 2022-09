Hihetetlen premierekkel támad a Disney+, Netflix, HBO Max: rengetegen vártak már ezekre

Szeptemberben, az iskolakezdéssel párhuzamosan a streaming szolgáltatók is elkezdtek végre felébredni és elképesztő mennyiségű filmmel és sorozattal készülnek az ősz első heteiben. Az HBO Max, Netflix, Amazon Plus és a Disney+ egymásra licitálva mutatja be a kasszasikereket: jön az Elvis a házban, a Sárkányok háza, a Gyűrűk ura: A hatalom gyűrűi és a Thor: Szerelem és mennydörgés, hogy csak párat említsünk szeptember első napjaiból.

Már pár héttel szeptember előtt elindultak a rég várt sorozatok, amiket egészen október közepéig élvezhetünk, de az ősz első hetei is sok izgalmat tartogatnak a filmbolondoknak: a Disney+, Netflix, az HBO Max és az Amazon plusz is egymásra licitálva mutatja be a filmeket és rég várt sorozatokat.

A streaming oldalak úgy néz ki szépen lassan végleg átveszik a mozik szerepét, hiszen egyre drágább, látványosabb sorozatokat készítenek, amiknek az új évadai legtöbbször nem is évente jelennek már meg olyan mértékű munka van bennünk. Ugyanezt mutatja az is, hogy a legtöbb filmet a mozikban való bemutatása után pár héttel a legtöbbször már láthatjuk is a streaming oldalakon. Ebben a hónapban is ilyen filmeket és sorozatokat hoztak el nekünk a szolgáltatók, amikből most a legérdekesebbnek ígérkezőkből válogattunk

Gyűrűk ura: A hatalom gyűrűi (Amazon Prime Video)

Évek óta várják a Tolkien rajongók, hogy végre elkészüljön a Gyűrűk ura előzménysorozata, A hatalom gyűrűi. A forgatási munkák azért is csúsztak el ennyire, mert szinte az összes streaming szolgáltató beszállt a versenybe a filmes jogokért, ráadásul a hírek szerint ez lett minden idők legdrágább sorozata. Amivel lepipálta a Trónok harca záró évadát is, remélhetőleg minőségben is és nem csak a befektetett összeg tekintetében. A sorozat első két része szeptember 2-től látható az Amazon Prime-on, ahol minden pénteken fog új rész érkezni.

Sárkányok háza (HBO Max)

Az HBO sikersorozatának, a Trónok harcának az előzménysorozata a Sárkányok háza, amit az igazi rajongók már rég el is olvashattak könyv formájában. Az új epizódokat minden hétfőn tudjuk megnézni az HBO Max-on, ahol jelenleg az első két (igen sokkoló) epizódot tudjuk megnézni.

Thor: Szerelem és Mennydörgés (Disney+)

A Marvel Studios „Thor: Szerelem és mennydörgés” című filmjében a mennydörgés istene (Chris Hemsworth) soha nem látott kihívással szembesül, hiszen önmagát kell megismernie. Erőfeszítéseit azonban megakasztja Gorr, az Istenölő (Christian Bale) felbukkanása, aki ki akarja irtani az isteneket. Az ellenség legyőzésére Thor segítségül hívja a Valkűr királyt (Tessa Thompson), Korgot (Taika Waititi) és a volt barátnőjét, Jane Fostert (Natalie Portman), aki – Thor legnagyobb megdöbbenésére – megmagyarázhatatlan módon ugyanúgy képes használni varázspörölyét, Mjölnirt, mint maga a Hatalmas Thor. Kis csapatuk hajmeresztő kozmikus kalandokba keveredik, miközben megpróbálnak rájönni az Istenölő rejtélyes bosszúvágyának okára, hogy megállítsák őt, mielőtt még túl késő lenne. A film szeptember 8-tól lesz látható a Disney+ oldalán.

Pinokkió (Disney+)

Szintén szeptember 8-tól lesz látható a Pinokkió, amit az Oscar-díjas Robert Zemeckis rendezett. A történet a mindenki által ismert tanmese egyik legutóbbi feldolgozása. A filmben Tom Hanks alakítja Geppettót, a fafaragót, aki úgy készíti el és kezeli Pinokkiót (Benjamin Evan Ainsworth), mintha a saját fia lenne. Joseph Gordon-Levitt tölti be Tücsök Tihamér szerepét, aki Pinokkió vezetője és egyben „lelkiismerete" is; az Oscar®-jelölt Cynthia Erivo alakítja a Kék Tündért; Keegan-Michael Key a „becsületes" Johnt; az

Oscar®-jelölt Lorraine Bracco az új karaktert, Sofia Sirályt, Luke Evans pedig a Kocsist.

Amazon: Ügyvéd (Disney+)

A történet szerint Jennifer Walters, emberfeletti jogi ügyekre specializálódott ügyvéd a szingli harmincasok kihívásokkal teli életét éli, miközben egyébként kétméteres, szupererős Hulkként tengeti mindennapjait. A kilenc epizódból álló sorozatban számos MCU (Marvel Cinematic Universe)-veteránt láthatunk – köztük van Mark Ruffalo mint Smart Hulk, Tim Roth mint Förtelem és Benedict Wong mint Wong, valamint Ginger Gonzaga, Josh Segarra, Jameela Jamil, Jon Bass és Renée Elise Goldsberry is feltűnik a képernyőn. A rendező Kat Coiro (1., 2., 3., 4., 8., 9. epizód) és Anu Valia (5., 6., 7. epizód), a forgatókönyvet Jessica Gao írta. Az executive producerek: Kevin Feige, Louis D'Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Kar Coiro és Jessica Gao. A sorozat új részei csütörtökönként érkeznek a Disney+ oldalára.

Elvis a házban (HBO Max)

Szeptember 2-án került fel az HBO Max-ra az Elvis a házban, ami Elvis életének egy részét dolgozza fel. A filmet körülbelül másfél hónappal ezelőtt mutatták be a magyar mozikban, ahol több mint 160 ezren nézték meg.

Az ördög Ohióban (Netflix)

Szintén a szeptember 2-ai premiereket erősíti a Netflix új horror sorozata, Az ördög Ohióban. A történet szerint egy kisvárosi pszichológushoz, Dr. Suzanne Mathishoz új beteg érkezik, a fiatal Mae személyében, aki arra vár, hogy nevelőszülőkhoz kerüljön. Ezért átmenetileg a doktornőhöz kerül, és természetesen ezen a ponton kezdődnek el a hátborzongató és furcsa események. Minden horror rajongónak kötelező!

Rick and Morty (HBO Max)

Hétfőn, azaz 5-én indul a mára már kultikussá vált Rick and Morty 6. évada, ami a sorozat készítői szerint az eddigiekhez képest is egészen sajátos módon fogja bevonni a nézőket a cselekménybe. Az előző évad tavaly júniusban került fel a streaming oldalakra, így lehet érdemes újra megnézni az előző 10 részt, mielőtt belevágunk az új évadba.

A szolgálólány meséje (HBO Max)

Szeptember 15-étől lehet majd megnézni A szolgálólány meséje 5. évadát az HBO Max-on. A sorozat mindig reflektál a társadalmi változásokra, így nem csoda, hogy hatással volt a forgatásra az elmúlt évek pandémiás időszaka. Olyannyira, hogy az alkotók szerint teljesen újra kellett gondolniuk azt.

Cobra Kai (Netflix)

A sokak által várt Cobra Kai ötödik évada 9-én fog a Netflixre érkezni. A Karate kölyök folytatása, a Cobra Kai, ahol Ralph Macchio és William Zabka egyaránt visszatértek leghíresebb szerepükbe. A sorozatot pedig érdemes nézni, hiszen több neves filmes díjra is jelölték.