Az Irán elleni háború nyomán az üzemanyagárak rekordgyorsasággal emelkednek: a drágulás hamarosan az élelmiszerek, például gyümölcsök és húsok árában is éreztetheti hatását.
Fű alatt vágtak le a magyarok egyik kedvenc termékéből: így fizetünk többet észrevétlenül az árrésstop ellenére is
Bár a zsugorinflációt kötelező jelezniük a gyártóknak, a tényleges drágulás sokszor rejtve marad a vásárlók elől. Az Online Árfigyelő adatai alapján a Medve és Mackó sajtok kiszerelésének 200-ról 190 grammra csökkentése a gyakorlatban áremelkedést jelent. A kilogrammonkénti árakat vizsgálva egyes termékeknél közel 9 százalékos, rejtett drágulás figyelhető meg - írja elemzésében a Portfolio.
A jogszabályok több mint két éve kötelezik a gyártókat és a forgalmazókat arra, hogy feltüntessék, ha egy előre csomagolt termék kiszerelését csökkentették. A zsugorinfláció lényege éppen ez: a termék ára látszólag változatlan marad, a csomagolásba azonban kevesebb áru kerül. Emiatt a vásárló valójában rosszabbul jár. Mivel a konkrét árak bejelentése a gyakori bolti akciók miatt nem kötelező, a tényleges drágulás mértékét az Online Árfigyelő adatbázisának segítségével lehet pontosan nyomon követni.
Jó példa erre a jelenségre a Medve és a Mackó kenhető sajtok esete. A natúr, a csípős és a téliszalámis változatoknál a korábbi 200 grammos kiszerelés 190 grammosra csökkent. Érdekesség, hogy miközben a súly kisebb lett, a dobozban lévő sajtkockák száma hatról nyolcra nőtt. A boltok polcain jelenleg még mindkét méret megtalálható, így az egységárak könnyen összehasonlíthatók.
Bár az ömlesztett sajtokra vonatkozó árrésstop az elmúlt időszakban stabilizálta a termékkategória árait, a kilogrammonkénti egységárak alapján a kisebb dobozok megvásárlása egyértelműen drágulást jelent. Az Auchan kínálatában például a natúr Mackó sajt nagyobb kiszerelésének kilónkénti ára 3360 forint, míg a kisebbé 3468 forint. Az 5 százalékos méretcsökkenés és az egységár növekedése együttesen 8,7 százalékos drágulást jelent a vásárlóknak. Ugyanez a termék a Sparban a méretcsökkenést is bekalkulálva 5,3 százalékkal lett drágább.
Hasonló tendencia látszik a téliszalámis Medve sajt esetében is, ahol a méretcsökkentés összességében 8,6 százalékos áremelkedést hozott. Kismértékben eltér ettől a csípőspaprikás változat. Ennél az új, kisebb doboz kilónkénti ára valamivel kedvezőbb a régiénél, ám a súlycsökkenés miatt a vásárlók végül itt is 3,2 százalékkal többet fizetnek a termékért.
-
