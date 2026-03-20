Fű alatt vágtak le a magyarok egyik kedvenc termékéből: így fizetünk többet észrevétlenül az árrésstop ellenére is

Bár a zsugorinflációt kötelező jelezniük a gyártóknak, a tényleges drágulás sokszor rejtve marad a vásárlók elől. Az Online Árfigyelő adatai alapján a Medve és Mackó sajtok kiszerelésének 200-ról 190 grammra csökkentése a gyakorlatban áremelkedést jelent. A kilogrammonkénti árakat vizsgálva egyes termékeknél közel 9 százalékos, rejtett drágulás figyelhető meg - írja elemzésében a Portfolio.

A jogszabályok több mint két éve kötelezik a gyártókat és a forgalmazókat arra, hogy feltüntessék, ha egy előre csomagolt termék kiszerelését csökkentették. A zsugorinfláció lényege éppen ez: a termék ára látszólag változatlan marad, a csomagolásba azonban kevesebb áru kerül. Emiatt a vásárló valójában rosszabbul jár. Mivel a konkrét árak bejelentése a gyakori bolti akciók miatt nem kötelező, a tényleges drágulás mértékét az Online Árfigyelő adatbázisának segítségével lehet pontosan nyomon követni.

Jó példa erre a jelenségre a Medve és a Mackó kenhető sajtok esete. A natúr, a csípős és a téliszalámis változatoknál a korábbi 200 grammos kiszerelés 190 grammosra csökkent. Érdekesség, hogy miközben a súly kisebb lett, a dobozban lévő sajtkockák száma hatról nyolcra nőtt. A boltok polcain jelenleg még mindkét méret megtalálható, így az egységárak könnyen összehasonlíthatók.

Bár az ömlesztett sajtokra vonatkozó árrésstop az elmúlt időszakban stabilizálta a termékkategória árait, a kilogrammonkénti egységárak alapján a kisebb dobozok megvásárlása egyértelműen drágulást jelent. Az Auchan kínálatában például a natúr Mackó sajt nagyobb kiszerelésének kilónkénti ára 3360 forint, míg a kisebbé 3468 forint. Az 5 százalékos méretcsökkenés és az egységár növekedése együttesen 8,7 százalékos drágulást jelent a vásárlóknak. Ugyanez a termék a Sparban a méretcsökkenést is bekalkulálva 5,3 százalékkal lett drágább.

Hasonló tendencia látszik a téliszalámis Medve sajt esetében is, ahol a méretcsökkentés összességében 8,6 százalékos áremelkedést hozott. Kismértékben eltér ettől a csípőspaprikás változat. Ennél az új, kisebb doboz kilónkénti ára valamivel kedvezőbb a régiénél, ám a súlycsökkenés miatt a vásárlók végül itt is 3,2 százalékkal többet fizetnek a termékért.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Az elmúlt években látványos fordulat történt a kereskedelemben. Az inflációs időszak után a vásárlók árérzékenyebbek lettek, a boltok pedig egyre inkább a hűségprogramokon keresztül célozzák meg őket. Ma már sok üzletben a legnagyobb kedvezmények kizárólag hűségkártyával aktiválhatók, sőt egyes akciók csak applikáción keresztül érhetők el. Úgyhogy itt az idő, hogy elmondd, Te mit gondolsz a hűségkártya-programokról.