A gyanúsítottakat bűnszövetségben, üzletszerűen elkövetett lopás megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették őket.
Megszólalt az ittas vezetés miatt lekapcsolt Majka: elárulta, hogy volán mögé ülhet-e már az incidens óta
Továbbra is sofőrrel közlekedik Majka, miután tavaly év végén ittas vezetés miatt elvették a jogosítványát. A zenész-műsorvezető a biztató véreredményekben bízik. Egyelőre azonban nem tudja, mikor ülhet újra a volán mögé.
A rapper még tavaly, a közösségi oldalán ismerte el, hogy ittas vezetésen érték. Akkor hangsúlyozta, hogy megbánta a történteket, és vállalja a következményeket. Bár a rendőrség januárban gyanúsítottként hallgatta ki, a folyamatban lévő ügyről azóta nem érkezett hivatalos információ.
A Televíziós Újságírók Díjátadóján az RTL kérdésére Majka megerősítette, hogy jelenleg nincs vezetői engedélye. Emiatt mindenhová sofőr viszi. A büntetés pontos időtartamát még nem ismeri. Véreredményeit azonban biztatónak tartja, ezért bízik benne, hogy már nem kell sokat várnia a papírjai visszakapására.
A gála kapcsán viccesen azt is megjegyezte, eredetileg tartott tőle, hogy Sváby Andrással annyira felöntenek majd a garatra, hogy végül az útlevelét is bevonják. Aggodalma azonban alaptalannak bizonyult. A rendezvényen ugyanis csak pezsgőt szolgáltak fel, azért az italért pedig egyáltalán nem rajong.
Fotó: Vasvári Tamás, MTI/MTVA
AI vagy Excel? Most megmutatjuk, hol tart a céged a digitális versenyben
Töltsd ki a kérdőívet – csak 5 perc!
-
A fehérjeárak elszálltak, mégis rekordot döntött a BioTechUSA: ezek váltak a vásárlók kedvenc termékeivé
Lévai Bálintot, a cég tulajdonosát kérdeztük.
-
Endometriózis Világnapi konferencia Budapesten (x)
Endometriózis Világnapi konferencia Budapesten: Akár 8–10 év is eltelhet a diagnózisig – Budapesten keresik a megoldásokat az endometriózis kihívásaira.