Nemet mond a rezsiemelésre Nagy Feró: így harcol a rock-legenda a rezsidémonnal

Nagy Feró szerint mindenkinek meg kell tanulnia takarékoskodnia az energiával. Ő ezt házának átépítésével is teszi - vallotta be az énekes a Metropolnak.

A rezsicsökkentés és az energiaválság a sztárokat is érinti. Nagy Feró szerint a pazarló életmód nem vezet sehova. "Szerintem a világ nagyon meg fog változni. Én is otthon a tavalyi fogyasztásunkat biztos, hogy csökkenteni fogom. Már számolom, hogy melyik szobában, hol kell egyáltalán fűteni, és annak a mértékét is gondoljuk meg" - árulta el ezzel kapcsolatban a Metropolnak az énekes.

Szerinte ezt az egész világnak, de legalábbis nekünk, magyaroknak végig kell gondolnunk. "Eddig úgy volt, hogy jól fűtünk, mert nem érdekes, hiszen van orosz gáz, aztán jól van, de most már meg kell tanulnunk spórolni az energiával" - fejtette ki véleményét Nagy Feró.

Úgy gondolja, nem is árt, hogy az emberek egy kicsit átgondolják ezt, mert mint mondta, az energiával, vízzel, árammal nem lehet szórakozni. A rocklegenda ezért a házát is átépítteti. Megtervezte, hogy hol lesz automata lámpa. Odamegyek, felkapcsolom, ha elmegyek, kikapcsol - mondta ezzel kapcsolatban.

Fotó: Facebook