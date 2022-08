Megszólalt a szakértő: ez a magyarokra leselkedő 5 legnagyobb veszély a nyári fesztiválokon

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Sajnos egy fesztivál akkor is emlékezetessé válhat, ha betegen térünk onnan haza. Dr. Szeles Géza, 25 éven át a Sziget, most a Volt, Balaton Sound, Strand fesztivál egészségügyi ellátásának vezetője szerint ezek a leggyakoribb betegségek, amelyeket gyógyszerek nélkül, természetes megoldásokkal is megelőzhetünk, orvosolhatunk.

1. Másnaposság A fesztiválokon kétségkívül ez a leggyakoribb és szinte mindenkit érintő betegség, hiszen az alkohol nagy mennyiségű vizet von el a szervezettől. Célszerű a szeszes italokon túl vízzel is hidratálni a szervezetünket, hiszen így másnap nem érezzük úgy magunkat, mintha fejbe vertek volna. Ennek kezelésére a fájdalomcsillapítók mellett igyunk fruktóz tartalmú gyümölcsleveket, és ha már elég edzett a gyomrunk, fogyasszunk sok gyümölcsöt, mert a benne rejlő gyümölcscukor gyorsítja az alkohol lebontását. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! 2. Sérülések A másnaposságból adódó illuminált állapot, a tömeges tánc és a különböző sportjátékok sajnos gyakran sérülésekhez vezetnek. Az ebből következő könnyedebb felszíni sérülések, kisebb zúzódások és csípések kezelésére alkalmazhatunk természetesebb, szelídebb gyógymódokat. Dr. Szeles Géza ilyenkor az Arnica montana és a Bellis perennis homeopátiás szerek alkalmazását javasolja, az alábbiak szerint: 9 CH vagy 15 CH potenciában 5 golyót szopogassunk el óránként egészen addig, amíg a panasz enyhül. Javulás esetén az adagolást napi 2-3 alkalomra csökkentsük, amíg a tünetek megszűnnek. Fontos tisztában lenni, hogy súlyosabb sérülések esetén, mindenképpen látogassunk el az orvoshoz! 3. Leégés, hőterhelés A folyamatos folyadékbevitel mellett nedves kendővel védjük a fejünket! A leégést természetesen megelőzhetjük naptejjel, de ha mégsem használtuk volna és rárajzolódott a napszemüveg sziluettje arcunkra, számos, a tüneteket enyhítendő megoldást alkalmazhatunk. A hideg zuhany után, a legközelebbi patikában könnyedén beszerezhetünk jó minőségű, hűsítő gélkrémeket, de az alternatív megoldások kedvelőinek egy cserép Aloe beszerzése is jó választás. Az Aloe vera mélyen a bőrben szívódik fel, kitűnő gyulladáscsökkentő és sejtserkentő hatása van. Alkalmazása: Vágjuk fel a növény egyik levelét vízszintes irányban, és kenjük be az érzékeny bőrfelületeket. 4. Gyomorbélrendszeri hurutok A nagy meleg miatt az ételfertőzés veszélye is nagy a fesztiválokon, ezért ügyeljünk arra, hogy a sátorban hagyott finomságot több óra elteltével már ne együk meg, ha csak nem így szeretnénk magunkat rábírni a gyakori és intenzív kocogásra. Ehelyett inkább vegyünk magunkhoz orvosi szenet, B6-vitamint, valamint probiotikumot is, hiszen ez utóbbi erősíti az immunrendszert, és helyreállítja a bélflórát. JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 2 millió forintot igényelnél, 60 hónapos futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 42 034 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,96%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank 42 083 forintos törlesztőt (THM 10,01%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) 5. Húgyúti fertőzés Ez a betegség elősorban a fesztivál hölgy látogatóinál jelentkezik, és főleg akkor, ha nem figyelnek arra, hogy éjszaka már nem olyan meleg a talaj, mint nappal. Szeles Géza 35 éves fesztiválon szerzett tapasztalata, hogy a fiatalok előszeretettel fetrengenek a harmatos fűben, ám ennek mindig megvan a böjtje, hiszen reggel általában nála kötnek ki. Ilyenkor fontos a folyadékbevitel, leginkább víz és gyógytea formájában, továbbá lehetőség szerint egy kád forró fürdő is csillapítja a kellemetlen érzést. A gyulladás csökkentésére szárított formában fogyasszunk tőzeg- és vörösáfonyát vagy áfonyalevet. 6. Torokgyulladás, torokfájás A leggyakrabban előforduló panaszok egyike az önfeledt énekléstől, kiabálástól és a hideg italok fogyasztása miatt kialakult torokgyulladás. Ezt erősíti a levegőben szálló por komoly koncentrációja. A hangszálaink megóvására és a légúti fertőzések okozta gyulladások kezelésére gargarizáljunk sóval hígított langyos vízzel naponta többször, de egy fórró csésze tea is azonnali nyugtató hatást eredményez.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK