Divat vagy stílus? Útmutató az önismeret, magabiztosság felé vezető úton

Vitathatatlan tény, hogy külsőnkkel, már a megjelenésünk pillanatában kommunikálunk magunkról, anélkül, hogy egy szót is szólnánk. Miért is ne fordítanánk előnyünkre ezt az alapvetést?

Ehhez azonban érdemes tisztázni a stílusos és divatos közötti alapvető különbségeket. A stílusunk által megjelenésünk emlékezetes, önazonos lesz, hiszen nem befolyásolnak minket az aktuális divatirányzatok, nem bizonytalanítanak el adott esetben a plusz kilók, de még a kritikák sem, hiszen a stílus megléte nem trend, nem súly, és még kevésbé korfüggő.

Ők nevetnek rajtam mert más vagyok, én azért nevetek rajtuk, mert mind ugyanolyanok

- fogalmazta meg találóan Kurt Cobain, a stílus, és divat közötti alapvető különbséget.

Ahhoz, hogy divatosak legyünk, elég ha van elég pénzünk, időnk, és energiánk időről időre megvenni a legdivatosabb holmikat, de sajnos mindez hiába, ha nincs hozzá meg a kiforrott stílus, amit meg lehet találni, ki lehet alakítani, lehet fejleszteni, és következetesen követni is, hiszen a stílus korral nem változik, maximum finomodik, szofisztikálódik.

Természetesen szükséges magabiztosság ahhoz, hogy merjük a divatos darabokat kipróbálni, de még több ahhoz, hogy adott esetben el merjük utasítani még a legdivatosabb, legtrendibb ruhadarabokat, divatirányzatokat is. A magabiztosság alapja pedig az önismeret, az, hogy tudjuk, mi áll jól nekünk, és mi nem. Mit enged meg az alkatunk, életvitelünk, színtípusunk, és mit nem.

Kedvenc példám az utóbbi években nagyot ment “tütü” szoknya, amit sajnos viselt boldog-boldogtalan, függetlenül attól, hogy darázsderekú magas, sovány alkat, vagy éppen alacsony, hasba erősebb típus...

Néhány fontos különbség:

A divat gyorsan változik, míg az önazonos stílus kialakulása egy lassabb folyamat.

A divat uniformizál, míg a saját stílus kiemel.

A divat az utánzásról szól, a stílus pedig az eredetiségről, mert persze a divat által felkínált lehetőségekből választ, mégis egyedien teszi azt.

A divat biztonságot ad( “biztos jó, hisz mindenki hordja”), a stílus bátor, merész.

A divat a percről szól, a stílus időtlen.

Mindezek mellett a divatra óriási szükségünk van, hiszen a korunk lenyomata a mindennapokban, és nélküle nincs jó stílus sem, hiszen utóbbi ötvözi az újat a régivel, ezáltal ad eredetiséget, és a már említett magabiztosságot. Az önismeret birtokában pedig már megvan a lehetőségünk a választásra, tudjuk már, hogy számunkra mi a menő az aktuális divatirányzatokból.

A stílus kiemeli az egyént a tömegből.

Útmutató az önismeret, magabiztosság felé vezető úton

Jó kezdet, ha sikerül tisztába kerülni, alkati sajátosságaiddal, színtípusoddal, tudod erősségeidet, és persze hiányosságaidat is. Ezek ismeretében célszerű kialakítani az életvitelnek megfelelő, multifunkcionális alapruhatárat, amiben minden mindennel működik. Szelektálni! Érdemes megszabadulni minden már elavult, avítt, nem előnyös ruhadarabtól.

Stílusikonok, akiktől érdemes tanulni

Diane Keaton, Victoria Beckham, vagy akár Carrie Bradshaw... - ők, vitathatatlanul beírták magukat a stílustörténelembe, titkuk azonban nemcsak a jól összeválogatott szettekben rejlik, hanem abban is, hogy semmi erőlködés, megfelelési kényszer nem érződik a megjelenésükben.

Közülük is Carrie (stylistja) forradalmasította a vintage, turkálókban való vásárlást, hiszen magabiztosan mixelte a designer darabokat, a turkálókban talált kincsekkel. Keverte az újat a régivel, az olcsót a drágával, a márkásat a kommersszel. Ettől váltak korszakalkotóvá, emlékezetessé a sorozatban Carrie szettjei, és ez emelte be őt magát is a stílusikonok közé.

Victoria Beckhamet a letisztult elegancia jellemzi, mindig olyan mintha skatulyából húzták volna ki. Kerüli a mintás darabokat, sokkal inkább a szabásvonalakkal játszik. Diane Keaton pedig enyhén masculin stílus jegyekkel operál, elképesztően igényesen, egyedien teszi mindezt. Nála többszörösen is igaz a tétel, a stílus megléte egyáltalán nem függ kortól.

A kirakati bábuk helye a kirakatban van

Kevés kiábrándítóbb dolog van, mikor valaki jön veled szembe, és pontosan tudod, melyik márka komplett kirakatát viseli. Persze nem tilos, adott szezonból beemelni a nekünk tetsző darabokat, fazonokat a saját gardróbunkba, de ne az adott trendre építkezzünk, hanem a zsákmány csak színesítse, frissítse fel a saját jól felépített alap ruhatárunkat , hisz mindennek a kulcsa ez.

Lényeg, hogy a “mennyiségi” vásárlással szemben a minőségire törekedjünk, amihez elengedhetetlen a tudatosság. Ha rossz kedvünk van, ne ruhával vigasztaljuk magunkat, mert ezeknek az impulzív, koncepció nélküli shoppingolásoknak az a következménye, hogy jó esetben, egyszer ha viselni fogjuk az ilyenkor megvásárolt darabokat.