Kiderült a fájó igazság: csendes gyilkos leselkedik a magyarokra

Ezek voltak a legérdekesebb, legolvasottabb, legfontosabb hírek a Pénzcentrumon 2022 26. hetén.

Alább összegyűjtöttük neked a 26. hét legérdekesebb híreit a Pénzcentrumról, így könnydén bepótolhatod, amiről a napi hírzaj miatt esetleg lemaradtál. A teljes írás elolvasásához kattints az ajánlódobozokra vagy a címekre.

Csendes gyilkostól rettegnek a magyarok: van ok a félelemre, a génjeinkben lapulhat a kór

Egy korábbi felmérésből kiderült, hogy a magyar felnőttek mintegy 60 százaléka aggódik, hogy élete során rosszindulatú daganatos megbetegedéssel diagnosztizálják. A szorongás nem alaptalan, hiszen Magyarország évek óta rosszul szerepel a rákkal kapcsolatos halálozási listákon.

Ők lesznek a jövő luxusnyugdíjasai: így neked is összejöhet, pofon egyszerű a titkuk

A Magyar Államkincstár adatai alapján 181 000 forintra becsülhető a 2021-ben megállapított új nyugdíjak mediánja. A leggazdagabb idősek viszont ennél 100 000 forinttal többet kapnak havonta. Ezt a különbséget a legkönnyebben egy megtakarítással lehetséges ledolgozni: most kiszámoltuk, mennyit kell félretenni ahhoz, hogy a leggazdagabb nyugdíjasok közé tartozzunk.

Kiderült a fájó igazság: ezért kerülik el messzire a magyar és külföldi turisták Budapestet

Nem tehet túl jót az épp kilábaló budapesti turizmusnak az, hogy több külföldi kormány is komoly veszélyekre figyelmezteti ide utazó polgárait. A brit és a kanadai kormány szerint a taxisok, éttermek átverhetik a turistákat, az amerikaiak a gyakori, külföldiek kárára elkövetett rablásokra figyelmeztetnek. Emellett a rossz egészségügyet és a homoszexuálisokkal szembeni attrocitásokat is rendre kiemelték Magyarországgal kapcsolatban.

Ezek a munkavállalók vannak most nyeregben: annyi pénzt kérhetnek, amit nem szégyellnek

A koronavírus-járvány teljesen felforgatta nem csak megszokott munkavégzést, de a munkáltatóhoz való hozáállást is. Világszerte kihívást jelent, hogy a távmunka miatt lazult a kapcsolat a munkaadók és a munkavállalók között, emiatt pedig ma sokkal könnyebben vált valaki munkahelyet, mint két évvel ezelőtt. Köcse Bálinttal, a Kincentric Magyarország vezetőjével beszélgettünk arról, milyen nehézségek és trendek alakítják most a munkaerőpiacot.

Így változik az életünk július 1-jétől: ezekről feltétlenül tudnod kell

Azt már a korábbi évek során megszokhattuk, sok változás és új törvény lép életbe júliustól, de idén viszont több határidő is lejárt június végén. Ezen kívül emelkedett a nyugdíjak összege, magasabb lesz a csipszadó, de a mukáltatóknak is többet kell fizetni az céges autók és az alkalmi munkások után. A Pénzcentrumnál most összeszedtük a legfontosabb változásokat, melyekre július 1-től figyelnünk kell. fűtési szezon, de előfordulhat, hogy még nyár közepén is heteket kell várnunk egy időpontért.

