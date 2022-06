Csúnyán elintézheti a magyarok megtakarításait a válság: így még kijátszhatod az inflációt

Ismét történelmi mélyponton a forint. A hatalmas infláció mellett egyre többen aggódnak pénzügyeik miatt, és azon, hogy hogyan spórolhatnának. A jelek arra mutatnak, hogy közel sincs vége az inflációnak, így most megéri hallgatni a pénzügyi szakértőkre.

Ma ismét történelmi mélypontra zuhant a forint. Hétfő reggel 402,5 közelébe gyengült a forint, ezzel kézzelfogható közelségbe került a 403-as történelmi mélypont. A délelőtt során 403,3-ig emelkedett az euró jegyzése, ez már fél százalékos forintgyengülést jelent péntek estéhez képest, ezt követően pedig 404,2 forinthoz érkeztünk. Ráadásul a jelek szerint nem tud 400 alá visszaerősödni a forint az euróval szemben, napok óta a lélektani határ felett járunk.

Csak úgy, mint Amerikában, vagy Európában, úgy minket is szinte minden oldalról sújtanak az emelkedő árak a gáztól az élelmiszerektől a ruhákig. Jelenleg 10 százalék felett van az infláció, erre utoljára a 90-es évek végén volt példa Magyarországon. Nem egyedi a jelenség, a világ számos országában figyelhető meg hasonló mértékű drágulás, az okok között szerepel többek között az Ukrajnában zajló háború okozta élelmiszer és alapanyag ellátási problémák és a dráguló energiaárak.Különösen magas az élelmiszer, az utazás, a lakhatás és az üzemanyag ára, így nem csoda, hogy a lakosság próbál a pénzéhez kapni, és takarékoskodni. A pénzügyi tanácsadók a Fortune magazinnak elmondták, hogy van pár tipp arra, hogy hogyan is lehet átvészelni a mostani gazdasági helyzetet.

Mivel kezdjük a spórolást?

Az első lépés az, hogy megértsük, hova megy a pénzünk. A megkérdezett pénzügyi tanácsadók mindegyike azt javasolja, hogy kövessük a kiadásainkat, a bankszámlakivonatainkat, hogy pontosan lássuk azt, hogy hogyan költekezünk, és hogyan változtak az összegek az elmúlt időszakban. A kiadások kategorizálása után egyszerűbb átlátni azt, hogy hol tudunk spórolni, hol pazarolunk, és hova tudnánk a pénzt félretenni.

Mindent írjunk fel, akár jegyzetfüzetbe, akár rendezett listára. A részletes nyilvántartás segít abban, hogy a pénzáramlást kövessük, és szükség esetén csökkenteni tudjuk a kiadásainkat

- emelte ki Lisa Fischer, a Mission Line igazgatója. Ezt követően kérhetünk fizetésemelést is, hiszen a jelenlegi helyzetben a munkavállaló is diktálhat, nem csak a munkáltató.

Jelenleg rengeteg helyen keresnek munkaerőt, ezért fontos, hogy gondoskodjunk arról, hogy tisztességes fizetést kapjunk. Amennyiben a munkáltatónk pedig nem hajlandó fizetésemelésről gondoskodni, úgy van más lehetőségünk, kereshetünk új munkát

- tette hozzá Matt Atwood, a TimeWise Financial pénzügyi tervezője.Hogy megfelelő a fizetésünk, ezt különböző weboldalakon is ellenőrizhetjük, hiszen több oldal is foglalkozik a fizetésekkel, így könnyen össze tudjuk hasonlítani a fizetésünket a szektorban dolgozó munkatársak bérezésével.

A tanácsadó hozzátette, hogy a megélhetési költségek kiigazítására az áremelésekkel összhangban ideális esetben 10 százalékos emelést kérhetünk, azért, hogy fizetésünk lépést tartson az inflációval.



A pénzügyi tanácsadó szerint jó ötlet az is, ha elkezdünk befektetni, amikor a piac esik. Egyébként is szinte minden pénzügyi tanácsadó egyetért abban, hogy nem lehet a nyugdíjra elég korán készülni, ezért fontos, hogy korán kezdjünk el befektetni.

Az infláció ellen a befektetés jelenti a legjobb fedezetet. Nem kell minden vagyonunkat befektetni, de vészhelyzetre jobb, ha több hónapnyi megélhetésünk félre van téve

- tette hozzá Atwood, aki kiemelte, hogy a cél elérése érdekében ha csak néhány dollárt teszünk félre, már ez is növelheti a megtakarításunkat. Fontos azonban, hogy ne tartsunk túl sok készpént a kezünkbe, és gondoljuk át, hogy mibe fektetnénk bele, hiszen a felesleges megtakarítások szintén veszítenek a vásárlóerejükből. Tisztában kell lenni azzal is, hogy az árak emelkednek, de nem egységesen.

Összpontosítsuk a megtakarításainkat azokra a tételekre, amelyek a legjobban inflálódnak

- tette hozzá Atwood.

Itt folyik el a magyarok pénze

Mint ahogy azt korábban a Szabadságra mentem-egy év múlva találkozunk könyv szerzője, Tóth Dávid is kifejtette, sok magyarnak problémát jelent az impulzus vásárlás. Az impulzusvásárlás egy nagy hiba, rengeteg reklám ér minket, nagy hatással van ez ránk. Amikor valaki a lottón nyer egy nagyobb összeget, általában ő is nagyon sokszor csak annyit ért a pénzhez, hogy hogyan lehet elkölteni. Sajnos addig költik, amíg el nem fogy, és akármekkora összeg is legyen, előbb-utóbb elfogy.

Itt jönnek be olyan hibák is, mint hogy az emberek nem számolnak azzal, hogy azokat a dolgokat, amiket megvásárolnak, fenn is kell tartani. Nagyon jól hangzik, amikor valaki vásárol egy nagy, úszómedencés házat, csak ennek a rezsijét is meg kell tudni fizetni később

-fejtette ki a könyv szerzője, amelyet már a Brancs közösségi finanszírozási oldalon is elérhetünk.

A vásárlás több embernek is gondot okozhat, a pénzügyi tanácsadók szerint ne vásároljunk sok új terméket, és főleg ne olyan terméket, amelyet olcsóbban is megvehetünk, vagy éppen alig érhető el a piacon.

Mielőtt vadonatújat vásárolnánk, fontoljuk meg az összes vásárlási lehetőséget

- fejtette ki Andrea Woroch pénzügyi szakértő, aki tippként sokaknak ajánlja azt, hogy ne vásároljanak, helyette inkább vadásszanak akár ingyenesen átvehető termékeket. Sőt, gyakran találhatunk olyan embereket is, akik hajlandóak időt áldozni akár ruhák megjavítására, esetleg takarításra, vagy csak segíteni a ház körül, amivel szintén spórolhatunk, hiszen a résztvevők gyakran eszközöket is adnak kölcsön. A főzés alatt is spórolhatunk, hiszen ha magunkra főzünk, ezzel nem csak a bevásárláson spórolunk, de az ételszállításon is, és akár egy hétre elegendő ételt előre el tudunk készíteni hasonló alapanyagokból, ha tudatosan vásárolunk.

Az elsődleges, hogy mindenki határozza meg, hogy neki mi az elég, milyen színvonalon tudja elképzelni az életét, illetve mi az, ami nem is annyira fontos

- emelte ki Tóth Dávid, aki hozzátette, hogy rengeteg olyan dolgot megveszünk, amire valójában nincs szükségünk.

Amikor elmegyünk a boltba, meglátjuk az akciós dolgokat, amiket eredetileg nem akartunk megvenni, és ezek hatására vásárolunk, ez gyakori probléma.. Erre nagyon jó, hogy listával kell menni vásárolni, és ezt be is tartani, nem elcsábulni valami akciós dolog iránt. Ezt a helyzetet is a tudatosság növelésével lehet megoldani

- emelte ki lapunknak a pénzügyi mentor.

Az apró dolgok is számítanak

Fontos, hogy mindemellett ügyeljünk az zsugorinflációra, amely akkor fordul elő, amikor a vállalatok kevesebbet adnak a vásárlóknak a termékeikből, vagy magasabb áron kínálják ugyanazt a terméket. Rob Stevens a TIAA pénzügyi tervezés szakértője elmondta, hogy ez különösen gyakori az élelmiszerboltokban.

Ennek enyhítésére vásároljon általános termékeket, amelyek általában lassabban alkalmazzák ezt a taktikát, mint a nagyobb márkák

- tette hozzá Rob Stevens. Az infláció másik ága, amelytől óvakodni kell az árnyékinfláció, amikor egy szolgáltatás vagy termék minősége romlik. Előfordulhat, hogy egy szálloda többé nem biztosít minden nap ingyenes tiszta törölközőt vagy bőséges kontinentális reggelit, lényegében kevesebb kényelmi szolgáltatást vagy kevésbé minőségi szolgáltatást kap a pénzéért. Ezeket a minőségi változásokat nehéz hivatalosan mérni, és nem szerepelnek inflációs statisztikákban, azonban fontos ennek tudatában lenni, hogy ne sújtsanak minket többletköltségek olyan termékekért, amelyek minősége romlott.

Sokat spórolhatunk akkor is, ha ismerjük, és helyesen használjuk a banki termékeket is. Tóth Dávid szerint gyakran a lehetőségek tudásának a hiánya az, ami igazán hátrány.

Magyarországon is már rengeteg pénzügyi termék elérhető, rengeteg lehetőség van, de ezekről még nagyon sokan nem tudnak. Sokan bemennek a bankba, és azokat a termékeket veszik igénybe, amik ott elérhetők, ráaádásul sokan idegenkednek is a pénzügyektől. Ha valaki akar venni egy mobiltelefont, akkor képes napokon keresztül rengeteg tesztet megnézni, cikkeket elolvasni arról a termékről, míg ha egy hitelfelvételről van szó, azt szeretik minél gyorsabban letudni az emberek. Nyilván más a motiváció. Ebben kellene változni, bár tudom, hogy ez nehéz, hiszen sokan nem szeretik ezt a papírmunkát. Erre jó pl. egy pénzügyi mentor, vagy egy olyan tanácsadó, aki segít abban, hogy megtalálják a megfelelő megoldást

- tette hozzá a pénzügyi mentor.