Méregdrága, de imádják a magyarok: így veheted meg az új iPhone-t 30 százalékkal olcsóbban

Az iPhone-család új tagjait hagyományosan szeptemberben szokták piacra dobni. A Pénzcentrum piaci szereplők segítségével járt annak utána, hogy mik a jelenleg legnépszerűbb termékek, és a korábbi szériák átlagosan mennyivel olcsóbban kaphatóak meg és mikor érdemes megvenni őket, ha megelégszünk egy korábbi szériával is.

Szeptemberben érkezik az üzletekbe az iPhone-család legújabb tagja az iPhone 14, amit hagyományosan az Apple NPI (New Product Introduction) nevű eseményen fognak a piacra dobni. Az új készülék technikai részletei – ahogyan az már csak lenni szokott – elkezdtek már most kiszivárogni. Ilyen, hogy a az iPhone14 Pro már A16-os processzort fognak kapni, míg az alapmodellek a tavalyi A15-ös processzorral lesznek kaphatóak. Bár az előrejelzések szerint jóval kedvezőbb lesz az ára a tavalyi processzorral ellátott termékeknek, viszont a Pro is megéri az árát: az A16-os számítási sebességén 42, grafikai teljesítményében pedig 35%-ot fejlesztettek az A15-höz képest.

Ami pedig azoknak is jó hír, akik nem értenek ilyen szinten a készülékekhez az az, hogy az új készülékek akkuja átlagosan 2 órával és 10 perccel bírják tovább, mint a tavalyi modelleké. Mindez a Forbes információi szerint az LPDDR5-ös memóriacsipeknek köszönhető, amiknek kisebb a fogyasztása. (Érdekesség egyébként, hogy ennek a legnagyobb gyártója az Apple riválisa a Samsung)

Tényleg az emberek kedvence a Mini iPhone?

Amit biztos még az új készülékek kapcsán az az, hogy idén nem lesz várhatóan Mini erzió, viszont piacra dobnak nagyobb méretű Max az alapmodellből és a Pro-ból is.

A Mini-széria sem fogyott rosszul, de szakmai körökben mi is hallottunk olyan információkat, hogy a gyártó nem elégedett a jelenlegi eladásokkal. Ennek lehet az oka az, hogy árazás tekintetében nem jelentős a különbség a 12 mini és a 12-es modell között

– beszélt még korábban lapunknak Szabó Gábor, a Telenor Magyarország készülék-portfolió menedzsere.

A "Mini" modellek ötlete még elég fiatal, mindössze néhány éve létezik. Mindenesetre sok vásárló szereti a kis méret és az erős chipkészlet kombinációját. Ezeknek a modelleknek a kínálata alacsonyabb volt, mint a vásárlói kereslet, így általában véve a Minik eladásai alacsonyabbak, mint a normál iPhone 13 vagy 13 Pro termékcsaládé

– erősítette meg a korábban elhnagzottakat Takács Csaba, az Alza magyarországi vezetője. Ezt a trendet pedig az eMAG-Extreme Digital és a Magyar Telekom is megerősítette lapunknak: mindkét forgalmazó szerint sokkal keresettebbek hazánkban a nagy kijelzőjű, nem sokkal drágább modellek, mint a telefongyártó mini szériája. Persze, aki akar az még tud szerezni magának Minit (bár már csak a 12-es és a 13-as szériákból), de nem jellemző, hogy sokan keresnék ezeket a készülékeket a boltokban.

Melyik a magyarok kedvenc telefonja?

A legkeresettebb modellek jelenleg a megkérdezett cégek információi szerint az iPhone 13 modellek, abból is a 128 GB tárókapacitású, a 64 GB-os iPhone SE 2022 és az iPhone 13 Pro. De ezek mellett az élvonalban végzett az eladást tekintve a jóval olcsóbb iPhone SE 2020 is, valószínűleg jóval kedvezőbb ára miatt. Viszont összességében a szakértők szerint nem ez a legnagyobb vonzerő:

Magyarországon jelenleg a legnépszerűbbek a 128 GB tárhelyet kínáló modellek. A tárhelyméretre vonatkozó igény évről évre növekszik, így pár év múlva a vásárlók a 256GB-os vagy annál nagyobb méreteket fogják várhatóan előnyben részesíteni. Azonban mindkét platform, az iOS és az Android is kínál felhő alapú tárhelyet havi díj ellenében, így lehetőség van a "tárhely bővítésére"

– mondta Takács Csaba, viszont az eMAG szerint nem szükséges ekkora tárhely egy átlagos felhasználónak, így ők azt figyelték meg, hogy inkább a 64 és 128 GB-os készülékek fogynak.

Egy átlagfelhasználó számára ezek a tárkapacitások bőven elegendőek, hiszen az Apple saját, illetve más felhőszolgáltatások árai is kedvezőek, ezért a legtöbb vásárló számára a felhőtárhelyek ár-érték aránya kedvezőbb a nagyobb telefonos tárkapacitású modellek nagyobb áránál

– nyilatkozták, majd hozzátették, hogy oldalukon a régebbi, 11 és 12-es modellek is jelentős számban fogynak, hiszen az Apple minden készülékéhez sok éven át biztosítja a szoftveres frissítéseket. Ráadásul a Telekom tapasztalatai is ez utóbbit támasztják alá: a mobilszolgáltató szerint is egyre kevésbé számít a választáskor a telefon tárhelye.

Mikor érdemes új telefont venni?

Akik nem engedhetik meg magunknak a legújabb Apple készülékeket, de mindenképpen szeretnének ennél a márkánál maradni azoknak is van megoldás. Bár nem minden esetben, de a piacra a szakértők szerint az jellemző, hogy az új telefonok megjelenésekor az előző szériáknak csökken az ára, így akár töredékéért is beszerezhetjük az amúgy kifejezetten drága készüléket. Így már az Apple NPI másnapján jóval olcsóbbak lehetnek a telefonok:

Általában a megjelenést követő egy év után csökken a telefonok ára. Az iPhone-ok a termékéletciklusuk vége felé 20-30 százalékkal lesznek olcsóbbak, de egyedi promóciók keretében ennél olcsóbban is el lehet csípni őket

– mondta el az eMAG, de ezt a Telekom és az Alza is alátámasztotta megkeresésünkre. Bár előbbi hangsúlyozta, hogy nem létezik erre bevett gyakorlat, de az elmúlt évek tapasztalatait nézve az a gyakorlat, hogy az új széria megjelenésének másnapján már lentebb megy a telefonok ára. De az is sokszor előfordul, hogy még az NPI előtt is csökkennek az árak, így a szakértők javasolják, hogy még az új készülékek bevezetése előtt nézzék meg a kívánt terméket, hisz sokszor már akkor leviszik az áraikat és nem fenyeget a készlethiány veszélye.

Viszont érdemes résen lenni azoknak, akik egy régebbi készülékre pályáznak, ugyanis az Alza magyarországi vezetője szerint könnyen előfordulhat az, hogy az új készülékek megjelenésekor a korábbi termékcsalád egyes modelljei EOL (End-Of-Life), azaz kifutó fázisba kerülnek.

Az EOL modellek egy része raktáron maradhat, más részük azonban azonnal eltűnik a piacról, közvetlenül az NPI esemény után

– hívta fel mindenki figyelmét Takács Csaba.