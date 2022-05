Sokkoló népbetegség fenyegeti nyáron a magyarokat: rossz vége lehet a kerti partiknak

Magyarországon a társadalom jelentős részét érinti a túlzott alkoholfogyasztás problémája. Arra azonban sokan nem gondolnak, hogy nem csak az alkoholizmus, de az egyszeri lerészegedés, vagy akár a meggondolatlanul kiválasztott italok is komoly élettani hatásokat válthatnak ki belőlünk és még ha hosszabb távú egészségügyi problémát nem is feltétlenül okoznak, simán tönkretehetik napunkat. A Pénzcentrum nemzetközi szakértők véleményén keresztül járta körül, mire érdemes figyelni az esti iszogatásnál és a nyári kerti partikon.

Nem újdonság, hogy hazánkban is egyre nagyobb problémát jelent az alkoholfogyasztás. Friss, egész európát vizsgáló kutatásokból kiderül, hogy igen előkelő helyet foglalunk el a listán, ahol a legtöbb alkoholt fogyasztó országok szerepelnek.Jelenleg nagyjából 800 ezerre tehető a magyar alkoholbetegek száma.

A meleg idő pedig sokaknál a nyári iszogatások szezonjának kezdetét is jelenti. A hőség légkondis lakásban, egyedül kuksolva, vagy barátokkal klimatizált kávézókban történő átvészelése mellett pedig mindig jó opció a kerti sütögetés, a medenceparton iszogatás, esetleg egy parkban megtartott nagyobb összejövetel, ami pedig utóbbiakban közös, hogy általában előkerül rajtuk néhány pohár alkohol is.

A HuffPost által megszólaltatott Dr. Sandra Luyindula, amerikai háziorvos szerint mindegy melyik napszakban iszunk alkoholt, azzal gyakorlatilag nyugtatót fogyasztunk. Éppen ezért rengetegen gondolják, hogy néhány ital a lefekvés előtt segítheti őket az alvásban, pedig a szakértő szerint éppen ellenkezőleg hat, megnehezíti a pihentető alvást.

Jobb tehát napközben iszogatni?

Tévhiten alapul tehát a pálinkás kenyérrel való altatás gyakorlata és az este, egyedül elfogyasztott néhány sör legnépszerűbb indoklása is. Kérdés viszont, hogy ez azt is jelenti-e, hogy ha korábban kezdjük az iszogatást, elkerülhetjük az éjszakai pihenésre gyakorolt negatív hatásait? Igazából minden a mértéktől függ.

Minél hosszabb idő telik el az alkoholfogyasztás és a lefekvésünk között, annál kisebb mértékű lehet annak alvásunkra gyakorolt hatása

- árulja el ezzel kapcsolatban Dr. Anna Balabanova Shannahan, a Feinberg Orvosi Egyetem adjunktusa. Ha azonban napközben olyan nagy mennyiségű alkoholt viszünk be a szervezetünkbe, ami estére sem tud kiürülni, a nappali fogyasztás ugyanúgy kihathat az alvásunkra, mint az éjszakába nyúló iszogatás. A szakértő azt is hozzáteszi, hogy mivel az alkohol álmosító hatású, a nappali iszogatás könnyen vezethet ahhoz, hogy beiktassunk egy délutáni szundit, ami után este már jóval nehezebb lehet álomba szenderülnünk.

Vagyis az alkohol napszaktól függetlenül megnehezítheti esti pihenésünket. A napközbeni iszogatásnak mégis van egy olyan velejárója, amely kevésbé kockázatossá teheti azt az estivel szemben. Délelőtt és kora délután ugyanis az italozás mellett jellemzően eszünk is valamit, ami segíti az alkohol felszívódását és enyhíti annak negatív hatásait.

Az alkohol azonban a szakértők szerint az emésztésre is negatívan hathat. Gyorsítja ugyanis az emésztést, ami akár hasmenéshez, vagy más gyomorbántalmakhoz is vezethet. És az alkoholizálás nyilván a gyomrunkat is a napszaktól függetlenül tönkreteheti. Túlfogyasztás esetén akár gyomorhurutot is kaphatunk, ami az ásványi anyagok felszívódását is megnehezítheti. A gyomrunkon kívül, Luyindula szerint a féktelen italozás a hangulatunkat is tönkreteheti. Mivel az alkohol idegnyugtató hatású, az abbahagyása után könnyen lejtőre kerülhet a napunk.

Lényegtelen, milyen napszakban fogyasztunk alkoholt, annak depresszáns hatása miatt gyorsan "leszívja" "boldogság hormonjainkat", mint a dopamint és a szerotonint

- árulja el a szakértő. Ez ahhoz vezethet, hogy míg napközben valóságos eufóriában érezzük magunkat barátainkkal, de miután hazaértünk a buliból és az ital élénkítő hatása is elmúlt, egyből letörtek leszünk. A napközbeni iszogatás pedig mindezek mellett még a kiszáradás veszélyét is felveti. Az alkohol vízhajtó hatása ugye közismert, ha ráadásul azt a napon fogyasztjuk el, kimondottan fennáll a dehidratáció veszélye.

Napközben mást iszunk, mint este

Nem titok az sem, hogy a különböző típusú alkoholos italok más-más hatással bírnak a szervezetünkre. Napközben jóval nagyobb eséllyel iszunk olyan cukros italokat, mint a mimóza koktél.

Ha olyan nagy cukortartalmú koktélokat fogyasztunk, mint a margarita, vagy a daiquiri, a cukor lelassítja az alkohol felszívódását a véráramunkban, ami pedig arra ösztökél, hogy többet fogyasszunk belőle, ahhoz, hogy megérezzük az alkoholt

- árulta el ezzel kapcsolatban Dr. Luyindula. A hatásán kívül ráadásul az alkoholos ízt is kevésbé lehet érezni az ilyen cukros koktélokban, ami szintén a gyorsabb és nagyobb mennyiségű fogyasztásra ösztönözheti az embereket - magyarázta a szakértő.

Ezen felül, bár az alkohol önmagában sem túlságosan egészséges, a cukor egészségügyi hatásaival súlyosbítja különösen káros lehet. A cukorfogyasztás ugyanis önmagában is számos súlyos megbetegedéshez vezethet, a cukorbetegségtől kezdve, a gyulladásokon át a szívbetegséggel bezárólag. Az pedig a cukorproblémáktól szenvedőkre nézve külön veszélyt jelenthet, hogy az alacsony vércukorszint tünetei nagyon hasonlóak a részegségéhez.

Attól, hogy nappal van, nem vagyunk kevésbé részegek

Mindegy hogy mikor és mit fogyasztunk, tény, hogy az alkohol ugyanúgy befolyásolja kognitív képességeinket. Többek között ezért van az is, hogy az ittas vezetésre ugyanolyan zéró tolerancia vonatkozik a nap bármely szakában.

Az alkohol lelassít fejben, így azt is el lehet képzelni, hogy néhány - az ebéd mellé elfogyasztott - ital milyen kihatással lehet a délutáni munkavégzésünkre

-teszi hozzá Luyindula. Dióhéjban, csak akkor érdemes nekiállnak napközben iszogatni, ha aznap már nem tervezünk munkába menni. Persze az alkoholfogyasztásnál soha nem lehet elfelejteni a mérték fontosságát is. A szakértők a nők esetében napi 3, a férfiaknál napi négy ital jelenti az egészséges limitet. Ha pedig a fogyasztás ezt rendszeres mértékben túllépjük, érdemes lehet a háziorvosunkkal is konzultálni az esetleges kockázatokról. Ha az alkohol problémát okoz az életünkben, azt pedig nem érdemes szégyellni, valóságos népbetegségről beszélünk ugyanis, ami tömegeket érint.

Honnantól betegség az alkoholizálás?

Az Európai Unióban az összlakosság 8,4 százaléka, minden tizenkettedik felnőtt naponta fogyaszt alkoholt - derült ki az unió luxemburgi székhelyű statisztikai hivatalának a 2019-es adatokon alapuló felméréséből, amelyről lapunk is írt. Magyarország ezen a téren a 27 uniós tagállam közül a 21-ik helyen áll, míg havi szinten a magyarok 13 százaléka issza le magát. A súlyos epizódszerű alkoholizáláson az egy alkalommal több mint 60 gramm tiszta etanolnak megfelelő mennyiség fogyasztása értendő.

Míg a heti bulizás még nem számít függőségnek, addig a hétköznapi italozás már torkollhat alkoholbetegségbe. Egy két évvel ezelőtt lezárult kutatásban mintegy 40 éven keresztül 195 ország bevonásával kutatták az alkoholfogyasztás egészségre való hatását, amiből kiderült, hogy a legkevésbé ártalmas mennyiség a 0 egységnyi alkohol, tehát ha egyáltalán nem iszunk.

Nagyon fontos a keretek beállítása, betartása. Két sör még nem jelent nagy problémát, a harmadiknál azonban már lazulnak az ítélőképességek, könnyebben iszunk meg többet utána. Ha a fiatalok elhinnék, hogy a mértékkel fogyasztott alkohollal is jól tudják érezni magukat, akkor kevesebb problémánk lenne ezzel.

- árulta el korábban a Pénzcentrumnak Zacher Gábor, toxikológus, aki hozzátette, hogy míg a drogfüggőség 20 ezer embert érint, így elmondható, hogy az alkohol nagyobb problémát jelent hazánkban.

Mindezek miatt is kiemelten fontos tiszában lenni azzal, hogy a napközbeni iszogatás milyen hatással van testünkre és elménkre. Tehát, amennyiben tervezel nagyobb iszogatásokat a nyári hónapokban, érdemes megfogadni a szakértők tanácsait, és mindig szem előtt tartani a kockázatokat, valamint ismerni saját határaid.