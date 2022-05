Nem hiszed el, hogyan spórol Nagy Feró: erre egy fillért sem hajlandó költeni a nemzet csótánya

Nagy Feró, Judy, Nyertes Zsuzsa - csak pár magyar híresség azok közül, akik megosztották a spórolás tuti tippjeiket. Van, aki a használt termékekre esküszik, és akad olyan celeb is, aki nagyobb léptékben törekszik a spórolásra. Szükség is van arra, hogy megfogják a költségeket, hiszen régen látott drágulást tapasztalni a magyar boltokban.

A KSH legfrissebb jelentése szerint a fogyasztói árak átlagosan 9,5 százalékkal haladták meg idén áprilisban az egy évvel korábbit. Azt is tudjuk, hogy az elmúlt egy évben főleg az élelmiszerek és a tartós fogyasztási cikkek ára emelkedett legjobban. Érdemes persze észben tartani, hogy a benzinárstop, az élelmiszerárstop, illetve az energiaárstop még a 9,5 százalékos általános infláció ellenére is keményen érezteti hatását. Legalábbis a fogyasztók részére, máshol azonban már nem ilyen rózsás a helyzet.

Bár a KSH mérése alapján fogyasztói árak egy hónap alatt átlagosan 1,6 százalékkal nőttek országosan, azért ezalatt a rövid időintervallum alatt is bőven találni gigadrágulásokat. A legdurvábban például a rövidkaraj kilója, és a 10 darabos tojás átlagára lőtt ki, előbbi átlagosan 15,2, utóbbi 15,1 százalékkal lett drágább áprilisra, márciushoz képest - számolta ki korábban a Pénzcentrum.

A két havi csúcsdrágulótól nem sokkal marad el a harmadik, illetve negyedik helyen lévő falburkoló csempe négyzetmétere és a csirkeszárny kilója sem, kerekítve mind a két termék szintén 15 százalékos emelkedésen ment keresztül pusztán egyetlen hónap alatt. A bemutatott 4 terméken túl a csirkecomb kilós átlagára is 14,3 százalékkal nőtt a vizsgált időszakban, de 10 százalék feletti átlagos árnövekedésen ment át a sertészsír, a marha rostélyos, a fejes káposzta és a bontott csirke is. De a paradicsom kilós átlagára is megugrott 9,4 százalékkal.

A celebeket is elérte a drágulás

Nem csoda hát, hogy a magyarok jelentős része igyekszik valamin spórolni, és ez igaz a híres emberek is. Závodi János elárulta, hogy ő például autó helyett villamossal közlekedik. Mint mondta, a Fehérvári úti piaccal szemben él, ahol mindig tudnak friss árut vásárolni, de csak annyit, amennyire szükségük van.

Az ételekből többet főzök, és a maradékot lefagyasztju. Világéletemben dohányoztam, de a cigarettának is nagyon magas az ára, és mivel leszokni nem tudok, így próbálok kevesebbet dohányozni

- mesélte a Story magazinnak a zenész, aki elmondta, hogy a szórakozásnak is vége, drága mulatság.

Csak a saját bulijainkra megyek el. Autó helyett pedig villamossal, vagy metróval járok

- emelte ki Závodi. Nem ő az egyetlen, aki a közlekedésen spórolna. Judy, a GrooveHouse énekesnője szintén az üzemanyagon fogja meg a pénzt.

Rengeteget járunk autóval, és nagyon sok pénzt költöttünk üzemanyagra és parkolásra, ezért elektromos autóra váltottam

- mondta a lapnak Judy, aki víztisztítóval tisztítja otthon a vizet, ezt tölti az ásványvizes palackokba, ami szintén gazdaságosabb.

Nem csak Judy az, aki a vízen is spórol. Bay Éva ugyanis az esővizet gyűjti. Elmondása szerint jól beosztja a konyhapénzt, nyugdíjtól nyugdíjig van egy kerete, és azt igyekszik nem átlépni.

A vízzel is spórolok. Nekem elég öt perc zuhanyzás, és nem szeretem, amikor a férjem feleslegesen folyatja a vizet. Mosogatógépet használok, az gazdaságosabb, és az esővizet is gyűjtöm, azzal locsolom a növényeket

- ecsetelte Bay Éva, aki sok ételt, többek között a pékárukat is lefagyasztja. Van, aki a sztárok közül arra esküszik, hogy nem feltétlen kell mindenből a legdrágábbat venni. Nyertes Zsuzsa elmondása szerint az olcsó tisztítószerek is jók.

Régebben könnyebb volt spórolni. Emlékszem, évekig félretettem a fizetésemből, hogy megvehessem életem első autóját

-emlékszik vissza Nyertes Zsuzsa, aki elmondta, hogy ruhákat már például nem vesz.

Annyi van a szekrényemben, hogy míg élek, kitart. A háztartás vezetésén úgy spórolunk, hogy előre összeállítom a heti menüt, és a maradékokból is új étel készül. Ha lehet, akciósan vásárolunk, és a drága tisztítószerek helyett előnyben részesítem a házi praktikákat

- mondta Nyertes Zsuzsa. Nagy Feró is beállt a spórolók közé, a rocksztár szerint felesleges midnenből a legújabbat venni.

Minden forintköltést meggondolok. Ha például van egy jó telefonom, nem cserélem le csak azért, mert lehet attól jobbat is kapni. Nem szeretem elszórni a pénzt. Ha valamire szükség van, azt viszont megveszem

- tette hozzá Nagy Feró.

A hollywood-i hírességeket sem kíméli az infláció

Bizony, a világsztárok körében is egyre többen spórolnak. Helen Mirrel méregdrága krémek helyett a ricinusolajra esküszik, míg Goldie Hawn az olivaolajra. Kate Moss is szeret spórolni, évek óta vásárol használtruha üzletekben, míg Liv Tyler otthonát rendezte be használt bútorokkal. Lady Gaga pedig a kuponos akciókra vadászik, csak úgy, mint Sarah Michelle Gellar, aki szintén szeret a leértékeléseken vadászni.

A Sex és New York sztárja, Sarah Jessica Parker is ritkán vesz gyermekeinek új ruhát, inkább a megörökölt darabokat részesíti előnybe. Ter Hatcher, a Született feleségek háziasszonya pedig 10 év után cserélte le autóját. Míg a brit királyi család tagjai szórhatnák a pénzt, addig Erzsébet királynő szintén nagy spórolós hírében áll, a királynő ugyanis utál pazarolni, és a karácsonyi csomagolópapírokat, szalagokat is szépen kisimítva elteszi későbbre. Károly herceg pedig követi példáját, nagyon kényes arra, hogy nem szabad kidobni a maradékot.