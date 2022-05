Ez a magyar infláció valódi arca: kegyetlen, ami a kasszáknál megy, 40-50 százalékos a drágulás

Hiába az árstop, kegyetlenül nőnek az árak Magyarországon. A rétesliszt kilóst átlagára, vagy éppen a csirkének olyan részei, amire nem vonatkozik hatósági ár, 50 százalékkal (!) drágábbak 2022 áprilisában, mint voltak 2021 áprilisában. Ez ráadásul csak a jéghegy csúcsa, egyetlen hónap alatt, idén március és április között a sertéskaraj vagy éppen a 10 darab tojás átlagára több mint 15 (!) százalékkal emelkedett.

A KSH legfrissebb jelentése szerint a fogyasztói árak átlagosan 9,5 százalékkal haladták meg idén áprilisban az egy évvel korábbit. Azt is tudjuk, hogy az elmúlt egy évben főleg az élelmiszerek és a tartós fogyasztási cikkek ára emelkedett legjobban. Érdemes persze észben tartani, hogy az üzemanyag-árstop, az élelmiszerár-stop, illetve az energiaár-stop még a 9,5 százalékos általános infláció ellenére is keményen érezteti hatását. Legalábbis a fogyasztók részére, máshol azonban már nem ilyen rózsás a helyzet.

Ha ugyanis jobban a számok mögé nézünk, akkor láthatjuk, az elmúlt egy év alatt bőven találni olyan terméket is, aminek az ára több mint 50 (!) százalékkal emelkedett. Ebben pedig része van közvetve az árstopnak is olyan értelemben, hogy a vállalatokra például az energiaár-stop nem vonatkozik, ahogy az élelmiszereknél is rendkívül erős a torzító hatása annak, hogy például a csirkének csak bizonyos részeire van érvényben az árregula, ugyanúgy, ahogy a lisztek közül is csak a búzafinomliszt élvezi a stoppot, a többi lisztféle nem.

Ilyet azért nem minden nap lát az ember

Az átlagos infláción túl tehát a Pénzcentrumon megnéztük azt, hogy a KSH, majd 180 terméket és szolgáltatást összegyűjtő adatbázisa szerint mely termékek ára emelkedett jóval az átlagos infláció fölött. Az eredmények brutálisak, nem csoda, ha valaki a bevásárlásai során jóval magasabb drágulást érez, mint az országos átlag.

A grafikonon jól látszik, hogy a rétesliszt kilója egy esztendő leforgása alatt 51,6 százalékkal lett drágább. Ettől nem sokkal maradt el a csirkecomb kilója a maga 49,2 százalékával, ahogy a falburkoló csempe négyzetméter ára sem a 48,4 százalékával. Ezek a termékek tehát félszer többször annyiba kerültek idén áprilisban, mint tavasz.

És ahogy látjuk, 40 százalékos drágulás fölé kúszott még a paradicsom, a csirkeszárny, illetve a tejes margarin is. Ha megnézzük a listát, a csempén és a paradicsomon kívül csak olyan termékeket találunk, amiknek közvetlen társaik árstoppal érintettek. Ami nem is csoda, hiszen bizonyos árak befagyasztása jócskán torzítja a piacot.

Az első hat helyezett csúcsdrágulón túl a top 10-be beférő további 4 élelmiszer átlagára is több mint 35 százalékkal emelkedett egyetlen év alatt. A marha rostélyos kilója majd 38 százalékkal drágább most, mint tavaly ilyenkor, a trappista sajt kilója 37 százalékkal, akárcsak a fehér kenyér kilója, illetve a bontott csirkéé is.

A top 10-es listánkon túl további 5 terméket találtunk, aminek az átlagára több mint 30 százalékkal emelkedett 2021 és 2022 áprilisa között, ez az uborka, a zsemle, a tejföl, a félbarna kenyér és a 4 tojásos spagetti. Érdekesség, hogy mindezeken felül regisztráltunk további 24 terméket, amiknek az átlagára a vizsgált időszakban 20 és 30 százalék között emelkedett. Ide sorolhatjuk többek között az akácmézet, a tojást, az őrölt kávét, a zöldpaprikát, a sertészsírt, de akár a 1,5 százalékos ESL tejet, a kései burgonyát, a konyhaszekrényt, a hűtőt, a rizst, a ponyszeletet vagy éppen a papírzsebkendőt is.

Egy hónap alatt is kegyetlen a robbanás

Bár a KSH mérése alapján fogyasztói árak egy hónap alatt átlagosan 1,6 százalékkal nőttek országosan, azért ezalatt a rövid időintervallum alatt is bőven találni gigadrágulásokat. A legdurvábban például a rövidkaraj kilója, és a 10 darabos tojás átlagára lőtt ki, előbbi átlagosan 15,2, utóbbi 15,1 százalékkal lett drágább áprilisra, márciushoz képest.

A két havi csúcsdrágulótól persze nem sokkal marad el a harmadik, illetve negyedik helyen lévő falburkoló csempe négyzetmétere és a csirkeszárny kilója sem, kerekítve mind a két termék szintén 15 százalékos emelkedésen ment keresztül pusztán egyetlen hónap alatt. A bemutatott 4 terméken túl a csirkecomb kilós átlagára is 14,3 százalékkal nőtt a vizsgált időszakban, de 10 százalék feletti átlagos árnövekedésen ment át a sertészsír, a marha rostélyos, a fejes káposzta és a bontott csirke is. De a paradicsom kilós átlagára is megugrott 9,4 százalékkal.

Mindezeken felül találtunk további 18 terméket, aminek egy hónap alatt az átlagára több mint 5 százalékkal emelkedett. Itt tanyázik például a rétesliszt, a folyékony szappan, a párizsi felvágott, a körte, a fehérbor, a tusfürdő, a trappista sajt, a gyorsfagyasztott hasábburgonya, a szárazkolbász és a hamburger is. Az éves és havi áremelkedések átlagos mértékéből jól látszik tehát,

nem a magyar vásárlók műszerében van a hiba akkor, amikor egy-egy bolti bevásárlás során sokkot kapnak a nagybevásárlás számlájától.