Súlyos teher a Netflix, HBO Max a magyaroknak: elképesztően lehagyott minket Európa

Ma már szinte nincsen háztartás, ahol ne fizetnének elő legalább egy videó streaming szolgáltatásra. Ezeknek az árva viszont nem csak csomagonként lehet eltérő, de akár országonként is változhat. Nem beszélve arról, hogy egy 10 eurós tétel egy németnek teljesen mást jelent, mint egy románnak vagy egy magyarnak. De vajon ki járt a legrosszabbul és ki a legjobban? Összevetettük a streaming árakat az országok átlagkeresetével.

A streaming oldalak ma már a mindennapjaink részévé váltak, sokan már tévéelőfizetéssel se rendelkeznek, hiszen ezeken az oldalakon mindent megtalálni: az Oscar-díjas filmektől kezdve egészen a reality műsorokig mindenki igényeit kielégítik. Viszont, ha nem figyelünk, akkor könnyedén tízezreket is fizethetünk ezekért a szolgáltatásokért, hiszen az előfizetés árát automatikusan vonja le a kártyánkról a rendszer.

Így észre se vesszük, de már több mint 30 ezer forintot kifizettünk különböző kis apróságokra, mindezt azért, mert elfelejtettük lemondani a próbaidőszak utána az előfizetésünket, vagy csak megfeledkezünk a szolgáltatásról és folyamatosan fizetjük, csak éppen nem használjuk. Éppen ezért is érdemes csínján bánni ezekkel az előfizetésekkel.

Ezen a ponton azonban felmerül a kérdés, hogy mégis mennyire változik a Netflix, Amazon Prime, az HBO Max, vagy az Apple TV árai az egyes országokban. És ez egészen pontosan hogyan is aránylik az országok előfizetéséhez. Ennek jártunk most utána.

Még mindig luxus a streaming szolgáltatás?

Ahogyan már lapunk korábban is kiszámolta a digitális rezsink egy hónapban akár 40 ezer forintra is rúghat, hogy ha nem figyelünk oda eléggé. Egy átlagos ember, akinek Android készüléke van mondjuk előfizet a Netflixre, az HBO-ra, Spotify-on és Youtube-on hallgat zenét, mindemellett pedig elköteleződik mondjuk a PlayStation mellett. Extra tárhellyel, elkötelezettség nélkül nem kevesebb mint 16415 forintba kerülnek havonta. Ebben pedig nincsenek is még benne a munkánlhoz szükséges eszközök.

De szűkítsük le egy kicsit a kört, vegyük csak a filmes oldalakat, mint a Netflix, az HBO Max, az Amazon Prime, az Apple Tv és a hazánkba nyáron érkező Disney+. Ha mindenre előfizetünk – és miért ne tennénk, hiszen így tudjuk lefedni csak a teljes kínálatot – és sajnálatos módon nem tudtunk élni egyik kedvezménnyel se, akkor csak ezeknek az oldalaknak az előfizetése a Disney+-t is beleszámolva tízezrekbe kerülhet.

Változó árak a Netflixnél

Ez a fent összeállított csomag pedig régiónként, sőt országonként is teljesen eltérő lehet. A Netflix például régiónként más árakat határoz meg: Nyugat-Európában az eurózónán belül, így Németországban és Ausztriában is 17.99 eurót kér el a Prémium csomagért, ami jelenlegi árfolyamon számolva körülbelül 6800 forintba kerül havonta. Ez a csomag hazánkban 4490 forint, míg hazánk környező országaiban 11.99 eurót fizetnek, azaz 4532 forintot.

Innen nézve pedig messze mi jártunk a legjobban, legalábbis a Netflix esetében. Viszont, ha már azt is beleszámoljuk, hogy az átlagkereset országonként teljesen eltérő lehet máris más a megvilágítása a kérdésnek.

Tényleg mi jártunk a legjobban?

Lehetséges, hogy Németországban mind az öt csomagra való előfizetés közel 19 ezer forintba kerül, de az átlagos kereset is jóval magasabb, majdnem a háromszorosa a nomadnotmad.com informaciói szerint: nettó 2700 euró, azaz kicsivel több mint 1 millió forint. Az osztrákok pedig még jobban jártak, hiszen ugyanannyit fizetnek, mint a németek, de náluk még magasabb az átlagkereset, hiszen ők átlagosan 2850 eurót, azaz közel 1,1 milliót vihetnek haza. A kicsit több mint 19 ezer forintos előfizetés pedig egészen csekélynek tűnik, ha azt vesszük, hogy az osztrákok átlagosan a fizetésük 1,7 százalékát, míg a németek az 1,8 százalékát költik el a streaming szolgáltatásokra.

A csehek meg a lengyelek már hasonló összegeket fizetnek, mint mi, mind a két ország lakosainak ugyanis ez a csomag körülbelül 17 ezer forintjába kerül havonta. Viszont az átlagkeresetben már nagy a különbség: a csehek átlagkeresete jóval magasabb, 1450 euro (548 ezer forint), mint a lengyeleké, akik 1000 eurót (370 ezer forintot) keresnek. Így bár pár száz forinttal többet kell fizetniük, mégis kevésbé érzik meg ezt a kiadást: a cseheknek mindössze a nettó fizetésük 3,1 százaléka, míg a lengyelek esetében 4,5 százaléka vándorol a streaming szolgáltatók zsebébe.

Szerb szoszomszédaink átlagosan nettó 450 ezer forintot keresnek, és mindössze 300 forinttal fizetnek többet mint mi, így a térségben kifejezetten azok között vannak, akik jól jöttek ki a streaming háborúból. Nem úgy a románok: náluk mindössze 750 euróra, azaz kevesebb mint 300 ezer forintra rúg az átlagkereset, viszont ugyanúgy közel 17 ezer forintot fizetnek. Ezzel pedig hivatalosan is ők jártak a legrosszabbul, hiszen átlagosan a fizetésük 6 százalékába kerül, hogy ha mindegyik oldalra előfizetnek.

De mi se jártunk sokkal jobban, mint Románia: Magyarországon 16520 forintba kerül az 5 legnagyobb streaming szolgáltatóra az előfizetés, de az átlagkereset mindössze 950 euró, azaz körülbelül 360 ezer forint.