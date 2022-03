Oscar-díj 2022: ezeket a jelölteket láthatod a Netflixen, HBO Maxon, AppleTv-n a díjátadó előtt

Magyar idő szerint jövőhét hétfő hajnalban tartják az Oscar-díjátadót, amin a jelek szerint idén is a streaming szolgáltatók fognak tarolni. Mutatjuk mik azok az Oscar esélyes filmek, amiket még az átadó előtt is meg tudunk nézni Netflixen, HBO maxon, AppleTV-n: Düne, Ne nézz fel!, A kutya karmai közt, Richard király, Tick, tick... BOOM!, Az elveszett lány, Macbeth tragédiája, CODA, Mitchellék a gépek ellen.

Már csak párat kell aludni addig, hogy kihirdessek a 2022-es Oscar győzteseit. Ezen felbuzdulva szemezgettünk a legfontosabb kategóriák jelöltjei között, mint a legjobb film és a legjobb női és férfi főszereplőnek járó arany szobor.

Az elmúlt években szinte már megszokottá vált, hogy a legtöbb nagy kategória jelöltjeit nem a moziban nézzük meg, hanem otthon, a kanapénkról. Az idei évben sincs ez másként, hiszen az idei Oscar-jelölt filmek nagy része vagy alapvetően az egyik streaming szolgáltatón landolt alapvetően, vagy már meg is tudjuk nézni.

A kutya karmai közt – Netflix

Jane Campion rendezésében készült A kutya karmai közt (angolul The Power of the dog) a Netflix saját gyártású filmje, ami az idei év legtöbb jelölésével büszkélkedhet, ugyanis nem kevesebb mint 12 kategóriában jelölték. Köztük az összes főbb kategóriában.

Richard király – HBO Max

Senkit se tévesszen meg a cím, nem Shakespeare klasszikusának az új feldolgozásáról beszélünk. A Richard király (King Richard) ugyanis Serena és Venus Williams édesapjának, Richard Williams igaz történetét vitte a vászonra. Will Smith új filmjét összesen 6 hat kategóriában jelölték, amiből akár kettőt is bezsebelhet a Men in Black sztárja, aki a film producere is volt egyben. Ezzel pedig nem csak az év legjobb férfi főszereplője díjra esélyes, de akár a legjobb filmnek járó Oscar-díjat is bezsebelheti a színész. A Richard királyt pedig az HBO Maxon tudjuk megnézni, ha kedvet kaptunk hozzá.

Ne nézz fel! – Netflix

Lassan talán nincs is már olyan ember a Földön, aki ne látott volna legalább mémeket a Ne nézz fel! (Don’t look up) című filmről. A film pedig nem véletlen esélyes nem csak a kultfilm státuszra, de 4 darab szobrocskára is, köztük a legjobb film kategóriában. A Netflix saját gyártású filmje görbe tükröt mutat az emberiségnek, miközben olyan sztárok vonulnak fel benne, mint Meryl Streep, Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawerence vagy Cate Blanchett. Ők pedig csak pár a név a sok közül.

Tick, Tick… BOOM! – Netflix

A musical rajongók a Netflixen tudják megnézni a Tony és Pulitzer díjas Lin-Manuel Miranda első nagyjátékfilmét, a Tick, Tick… BOOM!-ot. A történet a fiatalon elhunyt Jonathan Larson élete egy szegletét dolgozza fel, aki a Rent-Bohém élet musicalklasszikus megalkotója volt többek között. A filmet egyébként két kategóriában jelölték Oscarra: egyrészről Andrew Garfield esélyes a legjobb férfi főszereplőnek járó szoborra, másrészről a legjobb vágásért járó Oscar-díjért is versenybe szállt a film.

Düne – HBO Max

Frank Herbert klasszikusának, a Dünének legújabb feldolgozása a legesélyesebbek között indul az idei Oscar-díjátadón. A filmet ugyanis 10 kategóriában jelölték, amik között ott van a legjobb film kategóriája is. A Dünét a magyar mozik is sokáig vetítették, aki viszont lemaradt róla ne keseredjen el, hiszen az HBO Max kínálatában már a magyarországi indulása óta megtalálható.

Az elveszett lány – Netflix

Az elveszett lány (The Lost Daughter) szintén a Netflix kínálatát erősíti és összesen három kategóriában jelölték az aranyszoborra: a legjobb női fő- és mellékszereplő, illetve a legjobb adaptált forgatókönyv. Olivia Colmant az előbbiben jelölték, amivel ez az utóbbi négy évben a harmadik jelölése és egyben a második, amikor a legjobb főszereplőnek járó Oscar-díjért indul.

Mitchellék a gépek ellen – Netflix

A legjobb animációs film kategóriában nevezték a Netflixen megnézhető Mitchellék a gépek ellen (The Mitchells vs the machines) című rajzfilmet. A legjobb rajzfilmnek járó Oscar-díjért összesen öten versenyeznek, ezek közül sajnos a többi négyet jelenleg csak a moziban tudjuk megnézni, vagy várnunk kell nyárig, amikor is hazánkba is megérkezik a Disney+.

CODA – AppleTV

Egy siket család történetét meséli el az AppleTV-n megnézhető CODA (Child of Deaf Adults), amit három kategóriában is jelöltek az Oscar-díjra. Jó esélyekkel indul többek között az év legjobb filmje és a legjobb adaptált forgatókönyv címért is, de Tory Kotsurnak is szurkolhatunk, hogy elnyerje a legjobb férfi mellékszereplő díját.

Macbeth tragédiája – Apple TV

A Denzel Washington főszereplésével készült Macbeth tragédiáját (The Tragedy of Macbeth) az Apple TV-n nézhetik meg az érdeklődők. A filmet összesen három kategóriában jelölték Oscar-díjra: Denzel Washingtont összesen hetedik alkalommal jelölték a legjobb férfi főszereplő kategóriában, illetve a film pályázik még a legjobb operatőrnek és a legjobb látványtervezőnek járó díjért is.