Így segítenének a jogvédők az ukrán művészeken: zenehallgatással bárki támogathatja őket

Songs for Ukraine néven segélyakciót indít az Artisjus az ukrán dalszerzők megsegítésére. A kezdeményezés keretében arra kérik a rádiós-televíziós szerkesztőket és más zeneszolgáltatókat, hogy válogassanak be ukrán dalokat csatornáik zenei kínálatába. A kezdeményezés célja a szolidaritás kifejezése mellett az anyagi segítségnyújtás: a lejátszások után jogdíj keletkezik, ami a helyi jogkezelő szervezeten keresztül eljut az ukrán dalok szerzőihez - közölte az Artisjus szerdán.

A felhívásra a szerzői egyesület médiapartnerek, egyéb szervezetek, zenei szerkesztők, zenészek csatlakozását várja. A zenerajongókat pedig arra buzdítja, hogy ezekben a napokban minél több ukrán zenét hallgassanak a streamingszolgáltatóknál, és osszanak meg legalább egy ukrán dalt a #SongsForUkraine hashtag használatával.

Az Artisjus - az ukrán jogkezelő UACRR-rel együttműködve, Both Miklós zeneszerző, folklorista ajánlásai alapján, valamint az ukrán zenei exportiroda, a SeeKyiv válogatásai, különböző online szolgáltatók toplistáinak felhasználásával - olyan playlisteket állított össze, amelyek ukrán dalokat tartalmaznak és műfajilag sokszínűek. A listák a népszerűbb és undergroundabb műfajokból, a hiphopból, az elektronikus és rockzenéből egyaránt válogatnak. Mint írták, az alkotók nemzetközi szervezetei szolidaritást vállalnak az ukrán néppel, azon belül is különösen a szerzőkkel és a kulturális szektorral.

Az Artisjus kezdeményezéséhez a közös jogkezelők nemzetközi ernyőszervezete, a CISAC is csatlakozott, amely a segélyakció nemzetközi kommunikációját végzi. A szolidaritás kifejezése mellett a kezdeményezés kiemelt célja, hogy segítsen bevételhez juttatni a zenei alkotókat. A Songs for Ukraine segélyakció mellett az Artisjus 10 millió forint összegű pénzadománnyal támogatja az ukrán menekülteket segítő Magyar Ökumenikus Segélyszervezet munkáját. Emellett az Artisjus Egyesület munkavállalói és szerzői felajánlásaiból tárgyi adományokat is szállítanak a segélyszervezetnek.