Vásárolhatsz, de vigyázz: "ami tegnap még 147 ezer, az a jövő héten már lehet, hogy 177 ezer"

Amíg 2020-ban a pandémia miatt főként az egészség volt a fókuszban, addig 2021-re a járvány gazdasági hatásai miatt előtérbe kerültek az infláció, válság, megélhetés témái. Nem csak a médiában, hanem a kultúra területén is. A gazdasági helyzet a magyar zenészeket is megihlette, a pénzről, megélhetésről pedig számos film és sorozat szólt 2021-ben. A Pénzcentrum most ezekből szemezgetett.

Évek múlva, ha visszatekintünk, mi jut eszünkbe 2021-ről, akkor feltehetően a rekordinfláció éveként emlegetjük majd. 2020 a járvány éve volt, az idei év egyik legfontosabb témája viszont a drágulás lett - legyen az építőanyag, benzin, élelmiszer, bútor, vagy ingatlanár - és emellett a magyar könnyűzenei élet szereplői sem mehettek már el szó nélkül. Három dalt is gyűjtöttünk, amiben a válság hatásai tetten érhető témát jelentenek.

A Bëlga idei Karnevál című lemezén az Árak című szám éppen azt a témát dolgozza fel, amelyről a Pénzcentrumon rendszeresen beszámolunk: a fogyasztói árak havi szintű folyamatos emelkedéséről. Valószínűleg a számban említett árak ("lemegyek a gyógyszertárba 12 ezer, hentes 7 ezer, zöldséges 4 ezer, drogéria 5500, és félig van a szatyor") már most jóval magasabbak lennének. Ahogy meg is állapítják az árszint "csak emelkedik, mint a vízszint ,aztán ellep".

A Polgár Peti feat. Balázsék Nem zabálsz című száma is a dolgok közepébe vágva kezdi a jelenlegi anyagi helyzet megjelenítését, amellyel a járványválság után feltehetően sok magyar tud azonosulni: "Minden drágul, a helyzet durva // Nem zabálsz, nem zabálsz // Jön az össznépi fogyókúra // Nem zabálsz, dolgozol." Ahogy azt lapunk is sokszor jósolta, hamarosan jöhet az igazi böjt, ha így emelkednek tovább az élelmiszerárak.

Némiképp más oldalról fogja meg a magyar fiatalok jelenlegi életérzését a Lóci játszik Mikor lesznek gyerekeid? című dala. A vidám zene, és a keserű szöveg ("Otthon ülök és semmire se költök // Ha meghal a nagyi, ti mennyit örököltök?") jól kifejezi, milyen groteszk is a mai magyar valóság egy bizonyos szemszögből.

Természetesen nem csak a magyar zenészek kedvelt témája a pénz, megélhetés: volt idén sok külföldi szám is a témában. Ezek közül egyet emelnénk ki, Lisa Money című számát. Ez inkább a pénz elszórásáról, mint a spórolásról szól, de a nyitósor a magyarok többsége számára sem ismeretlen: "It's the end of the month and the weekend" - "Hó vége van és a hétvégének is vége"...

Sorozatok

Az idei év egyik nagy topikja volt a Netflix valaha volt legsikeresebb sorozata, a dél-koreai Nyerd meg az életed (Squid Game). Ebben a történet szerint kilátástalan helyzetbe került emberek küzdenek egy játékban a csaknem 12 milliárd forintos - 46,5 milliárd won - fődíjért. Az viszont már csak a játék kezdete után derül ki a játékosok számára, hogy a kiesők az életükkel fizetnek. Így válik a valóságshow valóságos rémálommá. Arról, hogy mennyire keveset ér egy emberélet a sorozat szerint forintban is, itt írtunk.

A sorozatok közül, ami még témába vág: A nagy pénzrablás című spanyol sorozatnak már az 5. évada futott 2021-ben, ez is bizonyítja a sikerességét. A lebilincselő bűnügyi sorozat egy bűnöző lángelmét és csapatát követi nyomon. Az Utódlásnak is már a 3. évadát követhették idén a nézők, melynek középpontjában az egyik legnagyobb médiavállalattal rendelkező család utódlási kérdése áll - mondani sem kell, hogy akár egy királydrámában, megy a manipuláció, a motiváció pedig nyilvánvalóan a vagyon.

Idei minisorozat A milliárd dolláros forráskód is, amely azt mutatja be: a 90-es években Berlinben egy művész és egy hekker feltalált egy újfajta látásmódot. Évekkel később újra összefogtak, és szabadalomsértésért beperelték a Google-t.

A szintén idei A Fehér Lótusz minisorozatban pedig "gazdag fehérek" szenvednek egy paradicsomi üdülőhelyen. Lesznek nézők, akiket ez felbosszanthat, másokat viszont megelégedéssel tölthet el, hogy a szemtelenül gazdag VIP-vendégek képesek még egy luxusszállodában is boldogtalanok lenni.

Filmek

A filmek terén nem állíthatjuk, hogy a pénz központi téma lett volna idén, viszont a háttérben sokszor megjelent. Vegyük például az idei év két fontos musicaljét az In the Heights – New York peremént, illetve a West Side Storyt, mindkét filmben megjelennek a latin-amerikai bevándorlók pénzkeresésének nehézségei, valamint a dzsentrifikáció is.

A pénz sok filmben adja meg az alap mozgatórugót, még ha nem is a pénz megszerzéséről szól a sztori. A Senki című akcióthrillerben például az indítja be a cselekményt, hogy ketten betörnek egy családi ház otthonába, a látszólag átlagos, kiégett családapának pedig elpattan ettől az agya. A CODA főszereplője egy siket családba született halló lány, aki szeretné követni saját álmait, viszont a családjának szüksége van rá, hogy fenn tudja tartani magát. Remélhetően hamarosan magyarul is látható lesz.

A Cry Machoban Clint Eastwoodnak egy régi adósságot kell törlesztenie, ezért elindul Mexikóba, hogy elhozzon onnan egy kamaszfiút. Csakhogy a dolgok nem éppen a terv szerint alakulnak. Bár a Különösen veszélyes bűnözők nem aratott túl nagy sikert a kritikusok körében, aki szeret a filmekben a tolvajoknak szurkolni, annak érdekes lehet: a történetben az FBI profilkészítője üldözése során vonakodva csatlakozik a világ legkeresettebb műkincstolvajához, hogy elkapják a csalót, aki mindig egy lépéssel előttük jár.

Bár a magyar mozikba egyelőre nem került, ami késik, nem múlik. A 2021-es Hive ('Méhkas') című valós események ihlette koszovói filmdrámában egy özvegy megpróbálja a falubeli patriarchális viszonyok ellenére fenntartani saját családját, és mezőgazdasági szövetkezetet alapít. A filmet ihlető nő, aki a 1999. március 25-én Krushë e Madhe faluban elkövetett mészárlást követően elvesztette férjét és akinek a háza a háborúban leégett, megpróbálta meggyőzni szomszédasszonyait, hogy közös erővel szerezzenek pénzt a házilag eltett uborka és ajvár eladásával.

Pénzcentrum podcast és vlog

Ha még több tartalomra vágynál a zenéken, filmeken, sorozatokon túl, amelyeknek témája a pénz, ajánljuk a Pénzcentrum podcastjét, az Első Yardot, illetve a vlogunkat, a CashTaget.