Ez a világ legjobb étterme 2021-ben: összesen 50 helyet díjaztak

Ismét a koppenhágai Noma lett a világ legjobb étterme, a gasztronómia Oscar-díjának tartott a világ 50 legjobb étterme (The World's 50 Best Restaurants) ranglistáján az első helyre került.

A második helyre is egy koppenhágai étterem, a Geraniumot rangsoroltak, míg a harmadik a spanyolországi Asador Etxebarri lett, amely séfjének, Victor Arguinzoniznak ítélték oda a pályatársai a legjobb séfnek járó díjat. A negyedik helyen a limai Central végzett, amely a legjobb dél-amerikai étterem lett. Pía León, az étterem egyik séfje nyerte el a világ legjobb női séfjének járó díjat.

Idén a koronavírus-világjárvány miatt egy év kihagyás után ítélték oda a gasztronómiai elismeréseket, amelyekről több mint ezer séf, ételkritikus és az iparág más szereplői döntenek világszerte. 2019-ben a szervezők új szabályt hirdettek meg, amely értelmében nem választhatók meg a ranglistára azok az éttermek, amelyek az előző években elnyerték a világ 50 legjobb étterme címet. Nekik létrehozták a Best of the Best kategóriát.

A három Michelin-csillagos koppenhágai Noma - René Redzepi vendéglője - ugyan már négy alkalommal szerepelt az élen, ám 2016-ban bezárt, majd két év múlva új helyen nyílt meg a dán fővárosban. A ranglistán az első tíz között van még egy spanyol étterem, a barcelonai Disfrutar az ötödik helyen. A hatodik helyre a stockholmi Frantzén került.

A perui főváros egy másik étterme a Maido lett a hetedik, míg a szingapúri Odette a nyolcadik. A kilencedik helyen a mexikóvárosi Pujol áll, amely Észak-Amerika legjobb étterme lett. A tizedik helyen a hongkongi Chairman végzett.

A Vendégszeretet Művészete elismerést a bécsi Steirereck kapta, amely a ranglista 12. helyére került. A chilei Boragó, a ranglista 38. helyezettje kapta a fenntartható étterem díjat, mivel kizárólag saját biofarmjának terményeivel és helyi termékekkel dolgozik.

Afrika legjobb étterme a dél-afrikai Woflgat lett. A The World's 50 Best Restaurants elnevezésű ranglista összeállítását a brit Restaurant magazin kezdte el 2002-ben promóciós céllal. Kezdetben a lap szerkesztői a vendéglátóiparban dolgozó barátaikat hívták körbe, de hamarosan globális jelentőséget kapott a lista, és az igény miatt komoly díjátadó ünnepség szerveződött köré. Az ideit kedd este rendezték Antwerpenben.