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Egészség

Tömeges megbetegedés egy budapesti nemzetközi versenyen: már 72 érintettről tudni

Pénzcentrum
2026. szeptember 28. 19:32

Tömeges gyomor- és bélrendszeri megbetegedés történt egy budapesti nemzetközi sportverseny szervezői körében szeptember közepén, a hatóságok ételmérgezésre gyanakszanak. Ezzel párhuzamosan egy Komárom-Esztergom vármegyei iskolában is járvány tört ki, ahol a calicivírus fertőzött meg több tucat diákot.

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A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) jelentése szerint a fővárosi sporteseményen szeptember 12-én kezdődtek a megbetegedések. A 250 fős hazai stábból 72-en tapasztaltak hányással és hasmenéssel járó, de lázzal nem járó tüneteket. Az esetek lefolyása enyhe volt, így kórházi ellátásra senkinél sem volt szükség.

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A kerületi népegészségügyi szakemberek vizsgálata alapján felmerült, hogy a fertőzést valamilyen élelmiszer okozhatta, ezért az élelmiszerlánc-biztonsági hatóságot is bevonták az ügybe. A laboratóriumi vizsgálatok jelenleg is zajlanak - írta az ATV.

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A járvány miatt több gondozott kórházi ellátásra szorult, miközben a vármegyében más fertőző betegségek is megjelentek az elmúlt napokban.

A hónap elején egy másik hasonló eset is történt egy Komárom-Esztergom vármegyei általános iskolában, ahol szeptember 9-én terjedt el a fertőzés. Az intézmény 468 fős közösségéből 57 tanuló betegedett meg; náluk a hasmenés és a hányás mellett láz is jelentkezett, egy gyermeket pedig kórházban kellett ápolni. A laboratóriumi vizsgálatok megerősítették, hogy a tüneteket a calicivírus okozta. A hatóságok megállapították, hogy az iskolai járvány hátterében nem fertőzött étel állt, a vírus nagy valószínűséggel közvetlen érintkezéssel terjedt a diákok között.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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