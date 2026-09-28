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Tömeges megbetegedés egy budapesti nemzetközi versenyen: már 72 érintettről tudni
Tömeges gyomor- és bélrendszeri megbetegedés történt egy budapesti nemzetközi sportverseny szervezői körében szeptember közepén, a hatóságok ételmérgezésre gyanakszanak. Ezzel párhuzamosan egy Komárom-Esztergom vármegyei iskolában is járvány tört ki, ahol a calicivírus fertőzött meg több tucat diákot.
A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) jelentése szerint a fővárosi sporteseményen szeptember 12-én kezdődtek a megbetegedések. A 250 fős hazai stábból 72-en tapasztaltak hányással és hasmenéssel járó, de lázzal nem járó tüneteket. Az esetek lefolyása enyhe volt, így kórházi ellátásra senkinél sem volt szükség.
A kerületi népegészségügyi szakemberek vizsgálata alapján felmerült, hogy a fertőzést valamilyen élelmiszer okozhatta, ezért az élelmiszerlánc-biztonsági hatóságot is bevonták az ügybe. A laboratóriumi vizsgálatok jelenleg is zajlanak - írta az ATV.
A hónap elején egy másik hasonló eset is történt egy Komárom-Esztergom vármegyei általános iskolában, ahol szeptember 9-én terjedt el a fertőzés. Az intézmény 468 fős közösségéből 57 tanuló betegedett meg; náluk a hasmenés és a hányás mellett láz is jelentkezett, egy gyermeket pedig kórházban kellett ápolni. A laboratóriumi vizsgálatok megerősítették, hogy a tüneteket a calicivírus okozta. A hatóságok megállapították, hogy az iskolai járvány hátterében nem fertőzött étel állt, a vírus nagy valószínűséggel közvetlen érintkezéssel terjedt a diákok között.
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