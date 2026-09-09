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Jó hírek jöttek a szívével műtött skót sztárról: hamarosan visszatérhet a pályára

Pénzcentrum
2026. szeptember 9. 12:44

Scott McTominay sikeres szívműtéten esett át a manchesteri Spire Kórházban: csapata, a Napoli tájékoztatása szerint a skót válogatott középpályás két héten belül visszatérhet az edzésekhez - írta a BBC Sport.

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A Napoli skót ásza, Scott McTominay a hírek szerint tegnap esett át úgynevezett ablációs beavatkozáson, amely egy minimálisan invazív eljárás a szívritmuszavarok kezelésére. McTominay legutóbb augusztus 30-án, a Napoli Como elleni, 2–1-re elveszített Serie A-mérkőzésén lépett pályára, ahol az 56. percben cserélték le.

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A vizsgálatok során enyhe, jóindulatú szívritmuszavart diagnosztizáltak nála, ezért döntöttek a korrekciós beavatkozás mellett. Az ablációs eljárás során hő- vagy hidegenergiával apró hegeket hoznak létre a szívszövetben, amelyek blokkolják a hibás elektromos jeleket, ezzel helyreállítva a szabályos szívritmust.

A Napoli hivatalos közleményében jelezte, hogy a műtét teljes sikerrel zárult, így McTominay két hét pihenő után újra edzésbe állhat. A klubnál eredetileg is azzal számoltak, hogy a korábbi Manchester United-játékos az októberi válogatottszünet után térhet vissza a pályára. A szívritmuszavar diagnózisának nyilvánosságra kerülése után McTominay az Instagramon üzent a szurkolóknak, azt írva, hogy "Hamarosan találkozunk, Napoli. Nem fog sokáig tartani."

A skót válogatott szempontjából McTominay így hiányzik Sebastien Pocognoli szövetségi kapitány első mérkőzéseiről, a szeptember végi és október eleji Nemzetek Ligája-találkozókról Szlovénia, Észak-Macedónia és Svájc ellen.

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Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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