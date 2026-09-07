Lássuk, mikor lesz a szabadedzés, az időmérő és a verseny Madridban, az idei 14. Forma-1-es hétvégén!
Pontot rabolt az Újpest, hengerelt a Barcelona: itt vannak a hétvégi focieredmények
Az Újpest meglepetésre ponttal ment haza a Ferencvárostól, Spanyolországban a Barca magabiztosan őrzi első helyét. A Premier League-ben az Arsenal és a Manchester City, az olasz Serie A-ban pedig az AS Roma és az Inter halad hibátlan mérleggel.
Az Újpest tíz év után tudott pontot szerezni a Fradi otthonában, pénteken kikapott a Real, az Arsenal pedig fordítani tudott a Chelsea ellen. Lássuk, mi történt a hétvégén a pályákon!
Magyar élvonal: izgalmas küzdelem a tabella élén
Az OTP Bank Ligában továbbra is holtverseny alakult ki az élen: a Győri ETO FC és a Puskás Akadémia egyaránt 12 ponttal áll a tabella csúcsán. A Győri ETO hazai pályán 3–2-re legyőzte a Budapest Honvédot egy fordulatos mérkőzésen, amely 0–0-s félidő után dőlt el a hazaiak javára. A Puskás Akadémia viszont váratlan vereséget szenvedett, mivel a sereghajtó Zalaegerszeg 1–0-ra győzött, és ezzel megszakította a Puskás hárommérkőzéses győzelmi sorozatát.
A tabella középmezőnyében szoros a verseny. A Vasas FC 3–2-re nyert a Nyíregyháza ellen, így 11 pontra javított. Az Újpest FC ugyancsak 11 ponttal áll a negyedik helyen, miután 2–2-es döntetlent játszott a Ferencvárossal a budapesti rangadón. A Fradi szintén 11 pontos, de egy mérkőzéssel kevesebbet játszott riválisainál.
A Debrecen meggyőző, 4–2-es győzelmet aratott a Paks FC vendégeként, míg a Kisvárda 2–1-re nyert az MTK otthonában. A tabella végén a Zalaegerszegi TE első győzelmét ünnepelhette a szezonban, de 6 ponttal továbbra is az utolsó helyen áll.
Premier League: lenyomta a Chelsea-t az Arsenal
Az angol élvonalban a Manchester City és az Arsenal továbbra is hibátlanul szerepel. Mindkét csapat 9 ponttal vezeti a tabellát három forduló után. Az Arsenal hazai pályán 2–1-re legyőzte a Chelsea-t egy kiélezett rangadón, amelyen a londoni kékek elszenvedték első vereségüket a szezonban. A Manchester City szűk, de fontos 1–0-s sikert aratott a Coventry City ellen.
Meglepetésre a Hull City áll a harmadik helyen 7 ponttal, bár legutóbbi mérkőzésén 0–0-s döntetlent játszott az Aston Villa ellen. A Liverpool 2–0-ra győzött az Ipswich Town otthonában, és 5 pontra javította mérlegét, míg az Everton és a Manchester United 2–2-es döntetlent játszott egymással.
A tabella alján továbbra is komoly gondokkal küzd a Fulham és a Coventry City. Mindkét csapat pont nélkül áll három forduló után. A Fulham ugyan vezetett a Crystal Palace ellen, de végül 3–2-re kikapott hazai pályán.
Serie A: Roma és Inter harcban az első helyért
Az olasz bajnokságban az AS Roma és az Inter hibátlan mérleggel, 9–9 ponttal vezeti a tabellát. A Roma hazai pályán 2–1-re legyőzte az Atalantát egy remek meccsen. Az Inter szintén fordulatos találkozón 3–2-re nyert a Napoli ellen.
A Como kiváló teljesítménnyel 4–1-re győzött a Genoa otthonában, ezzel 7 pontra javította mérlegét, és a harmadik helyen áll. Az AC Milan és a Juventus 1–1-es döntetlent játszott egymással egy kiegyenlített rangadón, mindkét csapat 7 ponttal rendelkezik.
A tabella alján a Venezia, a Genoa és a Fiorentina továbbra is súlyos problémákkal küzd. Egyikük sem szerzett még pontot. A Fiorentina 2–1-re kikapott a Torino vendégeként, míg a Venezia 3–2-re maradt alul a Frosinone ellen.
La Liga: a Barcelona magabiztos vezetése
A spanyol élvonalban a Barcelona magabiztosan őrzi első helyét, 12 ponttal négy forduló után. A katalánok lenyűgöző teljesítményt nyújtva 5–0-ra győztek a Valencia vendégeként, és megszerezték negyedik győzelmüket a szezonban. A Deportivo Alavés szintén remek formában van: 5–2-re nyert az Osasuna ellen, és 10 ponttal a második helyen áll.
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A Real Madrid váratlan vereséget szenvedett, mivel a Real Betis 1–0-ra győzött otthon a királyi gárda ellen. A Madrid 9 pontra csúszott vissza. A Betis szintén 9 pontos, így osztozik a harmadik helyen. Az Athletic Club meggyőző, 3–0-s győzelmet aratott az Atlético Madrid ellen hazai pályán.
A tabella alján a Valencia CF továbbra is komoly gondokkal küzd. Mindössze 1 ponttal áll az utolsó helyen, és a Barcelona elleni 5–0-s vereség után komoly kérdések merülnek fel a csapat teljesítményével kapcsolatban.
Bundesliga: négyes holtverseny az élen
A német bajnokságban rendkívüli helyzet alakult ki: az FC Augsburg, az SC Freiburg, a Borussia Dortmund és az SV 07 Elversberg egyaránt 6 ponttal vezeti a tabellát két forduló után. Az Augsburg 4–1-re nyert az Eintracht Frankfurt vendégeként, a Freiburg 1–0-ra győzött a Paderborn otthonában, a Dortmund 3–2-re verte a Hoffenheimet, míg az Elversberg 4–3-ra bizonyult jobbnak a Mönchengladbach ellen.
A Bayern München váratlanul pontot vesztett: 0–0-s döntetlent játszott a Schalke 04 vendégeként, és ezzel 4 pontra csúszott vissza. Az 1. FSV Mainz 05 remek teljesítményt nyújtva 5–0-ra győzött a Hamburg otthonában, míg a Bayer Leverkusen 4–0-ra verte az Union Berlint.
A tabella alján három csapat is pont nélkül áll. A Hoffenheim, a Mönchengladbach és a Hamburger SV egyaránt két vereséggel kezdte a szezont, és sürgősen pontokra van szükségük a felzárkózáshoz.
Ligue 1: a Monaco legyőzte a PSG-t, nagy a baj Párizsban
A francia bajnokságban az AS Monaco vezeti a tabellát 9 ponttal, miután 2–1-re győzött a Paris Saint-Germain vendégeként egy rangadón. A PSG számára ez volt a szezon második veresége, és mindössze 2 ponttal áll a 13. helyen, ami komoly aggodalomra ad okot a címvédő számára.
A Lyon 3–1-re győzött az AJ Auxerre ellen, ezzel 7 pontra javította mérlegét, és a második–ötödik helyet három másik csapattal osztja meg: a Paris FC-vel, a LOSC Lille-lel és a Stade Rennais FC-vel. A Paris FC különösen jó formában van, miután 3–2-re nyert a Marseille otthonában. A Marseille szintén csalódást keltő teljesítményt nyújt a szezon elején.
Az RC Strasbourg meggyőző, 6–2-es győzelmet aratott a Troyes vendégeként, ami a hétvége egyik legnagyobb arányú sikere volt. A tabella alján az AJ Auxerre áll 0 ponttal, miután a Lyon elleni vereséggel a szezonban már harmadszor kapott ki.
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Fradi-Újpest és Arsenal-Chelsea a nap focicsemegéi, de emellett is mutatjuk a teljes mai menetrendet.
A nap csúcsmeccsei között az Inter–Napoli, a Schalke 04–Bayern München és az Athletic Club–Atletico Madrid rangadóját lehet említeni.
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