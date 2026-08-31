A járványügyi kivizsgálás során megállapításra került, hogy a beteg megbetegedése előtt külföldön nem járt, így a fertőzés hazai eredetűnek tekinthető.
Máris megvan az első csillaghullás a US Openen: kiesett Novak Djokovics, nem lesz rekorddöntés
Könnyeivel küszködve búcsúzott a 2026-os US Opentől Novak Djokovics, miután az első körben kikapott az argentin Mariano Navonétól. A 39 éves szerb klasszis pályafutása során először szenvedett vereséget a nyitófordulóban Flushing Meadowsban - jelentette a BBC Sport.
A 24-szeres Grand Slam-bajnok 7:6 (7–5), 5:7, 4:6, 6:2, 6:1 arányú vereséget szenvedett a párás New York-i estén, miközben a mérkőzés során végig fizikai problémákkal küzdött, a pálya mellett többször is rosszul lett. Djokovics Grand Slam-tornán legutóbb 2006-ban kapott ki az első fordulóban.
A negyedik kiemelt szerb teniszező ígéretesen kezdett, az első szettben 4:1-re is vezetett, ám egy hosszú labdamenet után látványosan elfáradt. Orvosi segítséget kért, a szünetekben pedig meggörnyedve próbált levegőhöz jutni. Navone végül a rövidítésben megnyerte a nyitójátszmát. A tető alatti hűvösebb levegőn Djokovics magához tért és kiegyenlített, sőt a harmadik szettben brékelőnybe is került, ám a tőle megszokott magabiztos lezárás ezúttal elmaradt. A negyedik és az ötödik játszma már egyértelműen a világranglista 49. helyén álló, 25 éves argentiné volt.
Hányás, rosszullét – ez gyakorlatilag minden meccsemen jelen volt idén
– nyilatkozta Djokovics a találkozó után. Hozzátette, hogy egy régóta húzódó, meg nem nevezett egészségügyi problémáról van szó, amely párás időben különösen súlyos tüneteket okoz. Hasonló panaszok miatt esett ki két héttel korábban a Cincinnati Openről is, ahol szintén egy argentin játékostól, Thiago Tirantétól kapott ki.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A vereséggel elúszott Djokovics újabb esélye arra, hogy tovább növelje Grand Slam-rekordját: a 25. trófeájával megelőzhette volna Margaret Courtot. Erre most különösen jó alkalma nyílhatott volna, hiszen a világelső Jannik Sinner sérülés miatt nem indult, a címvédő Carlos Alcaraz pedig csuklósérüléséből visszatérve nem volt csúcsformában.
Djokovics az elmúlt hét Grand Slam-tornából hatszor legalább az elődöntőig jutott, a mostani küzdelme azonban arra utalt, hogy szervezete egyre kevésbé bírja a legmagasabb szintű megmérettetések fizikai terhelését. A visszavonulásáról szóló kérdések már évek óta kísérik: egy augusztus elején bemutatott dokumentumfilmben még határozottan kijelentette, nem szabott "lejárati dátumot" a karrierjének. A Navone elleni vereség után sem változtatott az álláspontján: közvetlenül a meccs után az egészségügyi probléma megoldását jelölte meg elsődleges célként, a visszavonulás gondolata elmondása szerint továbbra sem merült fel benne.
Az Arsenal vezetőedzője, Mikel Arteta a Premier League szabályozásának módosítását és a mérkőzéskeret létszámának emelését kérte.
Tadej Pogačar a kórházi ágyából jelentkezett be, miután szombaton egy súlyos bukás miatt feladni kényszerült a spanyol körversenyt.
Örökre megváltozik a magyar foci a NER bukása után: sorra tűnnek el a játékosok, minden egy irányba mutat
Az áprilisi kormányváltás és az állami pénzcsapok elzárulása váratlan fordulatot hozott a magyar fociban.
Szeptember 6-án a 41. Wizz Air Budapest Félmaraton több tízezres mezőnyében a hazai hip-hop és DJ-szcéna ismert alakja, OJ Sámson is ott lesz a rajtvonalnál.
A Ferencváros az első kalapból az AC Milannal és a Juventusszal találkozik a labdarúgó Európa-liga alapszakaszában.
A Belügyminisztérium feljelentést tett a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál a Ferencváros Fradiváros-projektjéhez nyújtott, csaknem 25 milliárd forintos állami támogatás miatt.
A Bundesliga, a Ligue 1 és a Premier League csúcsmeccsei mellett az OTP Bank Ligában a Debrecen fogadja az MTK-t.
A 2026-os labdarúgó-világbajnokság a becslések szerint 3,5 milliárd dolláros gazdasági hatást gyakorolt New York és New Jersey államra.
A 2026-os augusztus végi hétvége rendkívül gazdag programot kínál a labdarúgás szerelmeseinek.
Az OTP Bank Liga ötödik fordulójának hétvégéje izgalmasnak ígérkezik.
Eltűntként keresi a rendőrség Buzsáky Ákost. A 20-szoros magyar válogatott labdarúgó körözését a rendőrség hivatalos oldalán tették közzé.
Egyelőre nem tudni, melyik magyar atléta adott pozitív mintát, de akár négyéves eltiltás is jöhet.
Nem volt ellenszer Norrisra: behúzta az utolsó holland nagydíjat, Verstappen egy kört tudott megtenni
A világbajnoki címvédő Lando Norris, a McLaren brit versenyzője nyerte a Forma-1-es Holland Nagydíjat vasárnap Zandvoortban
A világbajnoki címvédő Lando Norris, a McLaren brit versenyzője nyerte a Forma-1-es Holland Nagydíj szombati időmérő edzését
A FIFA-elnököt most a CONCACAF vezetője arra kérte, hogy maradjon távol egy dominikai utánpótlástornától
A pole pozícióból rajtoló George Russell, a Mercedes versenyzője nyerte a Forma-1-es Holland Nagydíj szombati sprintfutamát.
A pénteki nap három különböző bajnokság mérkőzéseivel kényezteti a labdarúgás szerelmeseit.
Vége a dalnak? 20 milliárd dolláros üzlet miatt bukhat meg a FIFA-elnök, Csányi Sándornál is betelt a pohár
A FIFA történetében korábban még nem volt példa arra, hogy hivatalban lévő elnök ellen tényleges bizalmatlansági szavazást tartsanak.
-
Jubileum és új ritmus: érkezik a 35. Budapest Borfesztivál (x)
Új ritmusban és amerikai különlegességekkel várja a vendégeket a Budavári Palotában a Budapest Borfesztivál szeptember 9–12. között.
-
Az új iCAUR V27: klasszikus karakter, modern elektromos hajtás és szabadság, hogy bárhová elindulhassunk (x)
Az iCAUR V27 új megközelítést kínál az elektrifikált SUV-k világában.