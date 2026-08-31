Máris megvan az első csillaghullás a US Openen: kiesett Novak Djokovics, nem lesz rekorddöntés

Könnyeivel küszködve búcsúzott a 2026-os US Opentől Novak Djokovics, miután az első körben kikapott az argentin Mariano Navonétól. A 39 éves szerb klasszis pályafutása során először szenvedett vereséget a nyitófordulóban Flushing Meadowsban - jelentette a BBC Sport.

A 24-szeres Grand Slam-bajnok 7:6 (7–5), 5:7, 4:6, 6:2, 6:1 arányú vereséget szenvedett a párás New York-i estén, miközben a mérkőzés során végig fizikai problémákkal küzdött, a pálya mellett többször is rosszul lett. Djokovics Grand Slam-tornán legutóbb 2006-ban kapott ki az első fordulóban.

A negyedik kiemelt szerb teniszező ígéretesen kezdett, az első szettben 4:1-re is vezetett, ám egy hosszú labdamenet után látványosan elfáradt. Orvosi segítséget kért, a szünetekben pedig meggörnyedve próbált levegőhöz jutni. Navone végül a rövidítésben megnyerte a nyitójátszmát. A tető alatti hűvösebb levegőn Djokovics magához tért és kiegyenlített, sőt a harmadik szettben brékelőnybe is került, ám a tőle megszokott magabiztos lezárás ezúttal elmaradt. A negyedik és az ötödik játszma már egyértelműen a világranglista 49. helyén álló, 25 éves argentiné volt.

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– nyilatkozta Djokovics a találkozó után. Hozzátette, hogy egy régóta húzódó, meg nem nevezett egészségügyi problémáról van szó, amely párás időben különösen súlyos tüneteket okoz. Hasonló panaszok miatt esett ki két héttel korábban a Cincinnati Openről is, ahol szintén egy argentin játékostól, Thiago Tirantétól kapott ki.

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A vereséggel elúszott Djokovics újabb esélye arra, hogy tovább növelje Grand Slam-rekordját: a 25. trófeájával megelőzhette volna Margaret Courtot. Erre most különösen jó alkalma nyílhatott volna, hiszen a világelső Jannik Sinner sérülés miatt nem indult, a címvédő Carlos Alcaraz pedig csuklósérüléséből visszatérve nem volt csúcsformában.

Djokovics az elmúlt hét Grand Slam-tornából hatszor legalább az elődöntőig jutott, a mostani küzdelme azonban arra utalt, hogy szervezete egyre kevésbé bírja a legmagasabb szintű megmérettetések fizikai terhelését. A visszavonulásáról szóló kérdések már évek óta kísérik: egy augusztus elején bemutatott dokumentumfilmben még határozottan kijelentette, nem szabott "lejárati dátumot" a karrierjének. A Navone elleni vereség után sem változtatott az álláspontján: közvetlenül a meccs után az egészségügyi probléma megoldását jelölte meg elsődleges célként, a visszavonulás gondolata elmondása szerint továbbra sem merült fel benne.