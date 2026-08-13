Nagyon nagy bajban van az egyik spanyol csapat: teljesen szétment a gyepszőnyeg, halasztani kell?

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A La Liga illetékesei a következő 24 órában helyszíni pályaszemlét tartanak a Celta Vigo stadionjában, miután gombafertőzés károsította a játéktér gyepét. A hírek szerint a klub már kérte a nyitófordulóban esedékes mérkőzés elhalasztását - tudósított a BBC Sport.
A Celta Vigo a tervek szerint vasárnap este fogadná az Osasunát a 2026–2027-es La Liga-szezon nyitányán, az Estadio de Balaídosban. A BBC Sport értesülései szerint a spanyol bajnokság szakemberei a helyszínen vizsgálják meg, hogy a mérkőzés lebonyolítható-e az eredeti időpontban.
A gombafertőzés súlyosan károsította a gyepet, ezért a galíciai együttes a találkozó elhalasztását kezdeményezte, míg az Osasuna készen állna arra, hogy az eredeti időpontban játsszák le a meccset.
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A stadionban legutóbb júniusban rendeztek nagyszabású eseményt, amikor a spanyol válogatott Irak ellen játszott felkészülési mérkőzést a világbajnokság előtt. Az aréna egyébként már több mint egy évtizede átépítés alatt áll, és a tervek szerint a 2030-as, Spanyolország, Portugália, valamint Marokkó által közösen rendezendő világbajnokság egyik helyszíne lesz. A munkálatok befejezését követően a stadion jelenlegi 24 870 fős befogadóképessége 40-44 ezer főre bővül.
A Celta Vigónak eredetileg joga lett volna elhalasztani a mérkőzést, mivel csatára, Borja Iglesias a spanyol válogatott tagjaként bejutott a vb-döntőbe, ám a klub nem élt ezzel a lehetőségével. A nyitóforduló több más mérkőzését ugyanakkor éppen a világbajnokság miatt halasztották el. A Valencia–Real Betis, a Real Madrid–Real Sociedad és a Barcelona–Athletic Club összecsapásokat a hónap későbbi időpontjára ütemezték át, mivel ezen klubok több labdarúgója is érdekelt volt a vb fináléjában.
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