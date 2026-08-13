Nagyon nagy bajban van az egyik spanyol csapat: teljesen szétment a gyepszőnyeg, halasztani kell?

A La Liga illetékesei a következő 24 órában helyszíni pályaszemlét tartanak a Celta Vigo stadionjában, miután gombafertőzés károsította a játéktér gyepét. A hírek szerint a klub már kérte a nyitófordulóban esedékes mérkőzés elhalasztását - tudósított a BBC Sport.

A Celta Vigo a tervek szerint vasárnap este fogadná az Osasunát a 2026–2027-es La Liga-szezon nyitányán, az Estadio de Balaídosban. A BBC Sport értesülései szerint a spanyol bajnokság szakemberei a helyszínen vizsgálják meg, hogy a mérkőzés lebonyolítható-e az eredeti időpontban.

A gombafertőzés súlyosan károsította a gyepet, ezért a galíciai együttes a találkozó elhalasztását kezdeményezte, míg az Osasuna készen állna arra, hogy az eredeti időpontban játsszák le a meccset.

Spanyolország RC Celta Piaci érték: 165,30M € Edző: Claudio Giráldez Bajnokság: Spanish La Liga Jelenlegi helyezés: #11 Spanish La Liga helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 10. Racing Santander 0 0 0 0 0 0 0 0 11. RC Celta 0 0 0 0 0 0 0 0 12. Deportivo La Coruna 0 0 0 0 0 0 0 0 Adatlap létrehozva: 2026.08.13.

A stadionban legutóbb júniusban rendeztek nagyszabású eseményt, amikor a spanyol válogatott Irak ellen játszott felkészülési mérkőzést a világbajnokság előtt. Az aréna egyébként már több mint egy évtizede átépítés alatt áll, és a tervek szerint a 2030-as, Spanyolország, Portugália, valamint Marokkó által közösen rendezendő világbajnokság egyik helyszíne lesz. A munkálatok befejezését követően a stadion jelenlegi 24 870 fős befogadóképessége 40-44 ezer főre bővül.

A Celta Vigónak eredetileg joga lett volna elhalasztani a mérkőzést, mivel csatára, Borja Iglesias a spanyol válogatott tagjaként bejutott a vb-döntőbe, ám a klub nem élt ezzel a lehetőségével. A nyitóforduló több más mérkőzését ugyanakkor éppen a világbajnokság miatt halasztották el. A Valencia–Real Betis, a Real Madrid–Real Sociedad és a Barcelona–Athletic Club összecsapásokat a hónap későbbi időpontjára ütemezték át, mivel ezen klubok több labdarúgója is érdekelt volt a vb fináléjában.