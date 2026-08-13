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Sport

Rajtol a La Liga: a Barca és a Real később kezdi a spanyol bajnokságot

Pénzcentrum
2026. augusztus 13. 07:30

Csonka fordulóval ugyan, de a hétvégén elkezdődik a 2026–27-es La Liga-idény: az első körből a Real és a Barca is kimarad.

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A szezonnyitó szombat legizgalmasabbnak ígérkező összecsapása a Sevilla és a Rayo Vallecano meccse. A vendégek a tavalyi idényben egészen a Konferencia-liga döntőjéig masíroztak, ahol a Crystal Palace állította meg őket: a sevillaiak évek óta csak szenvednek a bajnokságban, idén végre vélhetően szeretnék bizonyítani, hogy ott a helyük az európai szereplésért menő csapatok között.

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A másik kiemelt meccset a Racing Santander és a Villarreal vívja majd: ennek a találkozónak magyar érdekeltsége van, mitán Gulácsi Péter nemrég aláírt a sárgákhoz, a rutinos magyar kapus miatt vélhetően sok magyar szurkolót érdekel ez a mérkőzés. 

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Érdemes lesz néhány nappal később figyelni az Atletico Madrid–Malaga párharcra is, ahol a feljutó andalúzok rögtön tűzkeresztségen esnek át a Metropolitano stadionban.

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A szezon első fordulója tehát minden adott ahhoz, hogy emlékezetes estével induljon a La Liga: szombaton  kiderül, ki kezd lendületesen, és ki szorul rögtön a rajtnál hátrányba. A Real Madrid és a Barcelona csak a következő héten kezdik meg a bajnoki szereplést.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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