Szurkolók miatt perel a PL-csapat tulajdonosa: ezen bukott ki a görög milliárdos

A Nottingham Forest tulajdonosa, Evangelos Marinakis rágalmazási pert indított a Crystal Palace ellen egy olyan szurkolói transzparens miatt, amelyet tavaly augusztusban feszítettek ki a két csapat Premier League-mérkőzésén - írta meg a Mirror.

A görög hajómágnás ügyvédei hétfőn nyújtották be a keresetet a Londoni Felsőbíróságon (High Court). Az alperes a Crystal Palace kereskedelmi társasága, a CPFC Limited, valamint ismeretlen személyek. A molinó a tavalyi, 2025. augusztus 24-i, Selhurst Parkban rendezett 1–1-es döntetlen alkalmával jelent meg a Palace-szurkolók szektorában.

A képen Marinakis fegyvert tart Morgan Gibbs-White fejéhez, míg a kísérőfelirat - ironikusan - azt állította, hogy a klubtulajdonos "nem érintett zsarolásban, mérkőzésbefolyásolásban, kábítószer-kereskedelemben és korrupcióban". Marinakis mindvégig visszautasította a vádakat, és a felsorolt bűncselekmények egyikében sem emeltek ellene vádat.

A transzparens kifeszítésének előzménye az volt, hogy a Forest nem engedte át sztárjátékosát, Gibbs-White-ot a Tottenhamnek, noha a Spurs állítólag aktiválta a középpályás 60 millió fontos kivásárlási záradékát. A labdarúgó végül új szerződést írt alá a Foresttel, és döntését egy videóinterjúban, Marinakis oldalán jelentette be.

Anglia Nottingham Forest Piaci érték: 559,80M € Edző: Vitor Pereira Bajnokság: English Premier League Jelenlegi helyezés: #16 English Premier League helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 15. Crystal Palace 0 0 0 0 0 0 0 0 16. Nottingham Forest 0 0 0 0 0 0 0 0 17. Tottenham Hotspur 0 0 0 0 0 0 0 0 Adatlap létrehozva: 2026.08.12.

Az Angol Labdarúgó-szövetség (FA) már novemberben fegyelmi eljárást indított a Crystal Palace ellen a molinó miatt, mivel a klub nem tudta megakadályozni szurkolói sértő és provokatív viselkedését. Az FA februárban 50 ezer fontos pénzbírságot szabott ki a Palace-ra, hangsúlyozva, hogy a klub ugyan rendelkezett szabályzattal a transzparensek beengedésének ellenőrzésére, ez egyben azt is bizonyítja, hogy tisztában volt a kockázatokkal.

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A két klub viszonya az elmúlt évben amúgy is feszültté vált, mivel a Crystal Palace 2025-ös FA-kupa-győztesként jogot szerzett az Európa-ligában való indulásra, ám az UEFA a többklubos tulajdonlásra vonatkozó szabályok megsértése miatt kizárta a csapatot. Helyüket a Forest vette át, míg a Palace-t a Konferencialigába sorolták vissza, amelyet aztán Oliver Glasner irányításával meg is nyertek. Glasner a szezon végén távozott a Palace-tól, és éppen a Marinakis tulajdonában lévő Forest vezetőedzője lett.