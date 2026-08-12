A birminghami Alexander Stadionban rendezett atlétikai Európa-bajnokság nyitónapján közel tízezer üres szék tátongott a lelátókon.
Bekötötték a portugál legenda fejét: tíz év után vette el szerelmét Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo és Georgina Rodríguez kedden polgári szertartás keretében összeházasodott a portugáliai Cascaisban – jelentette be a futballsztár PR-csapata, a Brunswick Group - közölte az AP News.
Cristiano Ronaldo és Georgina Rodríguez kedden polgári szertartás keretében összeházasodott a portugáliai Cascaisban – jelentette be a futballsztár PR-csapata
A szertartás a közlemény szerint bensőséges, családi esemény volt, amelyen a pár öt gyermeke is jelen volt. Ronaldo és Rodríguez a közösségi médiában egy olyan fotót is megosztott, amelyen a jegygyűrűik láthatók. Korábban már a Pénzcentrum is írt arról, hogy a portugál szupersztár nem spórolt a kedvesének adott eljegyzési gyűrűvel, ami a szakértőők szerint legalább kétmillió dollárba kerülhetett:
A futballsztár és kedvese már egy évtizede alkotnak egy párt, még Ronaldo Realos korszakában, Madridban ismerkedtek meg egymással. Az ötszörös Aranylabda-győztes, 41 éves Ronaldo nemrégiben a hatodik világbajnokságán vett részt a portugál válogatottal, amivel rekordot állított fel. Szaúdi klubja, az al-Nasszr szombaton kezdi meg az új idényt.
címlapkép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA
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