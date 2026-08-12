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Sport

Bekötötték a portugál legenda fejét: tíz év után vette el szerelmét Cristiano Ronaldo

Pénzcentrum
2026. augusztus 12. 10:22

Cristiano Ronaldo és Georgina Rodríguez kedden polgári szertartás keretében összeházasodott a portugáliai Cascaisban – jelentette be a futballsztár PR-csapata, a Brunswick Group - közölte az AP News.

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Cristiano Ronaldo és Georgina Rodríguez kedden polgári szertartás keretében összeházasodott a portugáliai Cascaisban – jelentette be a futballsztár PR-csapata

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A szertartás a közlemény szerint bensőséges, családi esemény volt, amelyen a pár öt gyermeke is jelen volt. Ronaldo és Rodríguez a közösségi médiában egy olyan fotót is megosztott, amelyen a jegygyűrűik láthatók. Korábban már a Pénzcentrum is írt arról, hogy a portugál szupersztár nem spórolt a kedvesének adott eljegyzési gyűrűvel, ami a szakértőők szerint legalább kétmillió dollárba kerülhetett:

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A futballsztár és kedvese már egy évtizede alkotnak egy párt, még Ronaldo Realos korszakában, Madridban ismerkedtek meg egymással. Az ötszörös Aranylabda-győztes, 41 éves Ronaldo nemrégiben a hatodik világbajnokságán vett részt a portugál válogatottal, amivel rekordot állított fel. Szaúdi klubja, az al-Nasszr szombaton kezdi meg az új idényt.

Cristiano Ronaldo
Csapata: Al Nassr FC
Posztja: támadó
Nemzetisége: portugál
Életkora: 41 év
Szerződése lejár: 2027. június 29.
Piaci értéke: 10M €
Adatlap létrehozva: 2026.08.12.

címlapkép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA 
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