2026. augusztus 13. csütörtök Ipoly
20 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
London, Egyesült Királyság - 2013. július 31: Emirates Stadion. Az Ashburton Grove, amelyet szponzori okokból Emirates Stadionként vagy egyszerűen csak The Emirates néven ismernek, az Arsenal otthona.
Sport

Robbantotta az átigazolási bombát az Arsenal: riválisnak passzolnák el a 19 éves szupertehetséget

Pénzcentrum
2026. augusztus 12. 15:14

A 19 éves védő a hírek szerint maradna Észak-Londonban, de klubja a 75 milliós korábbi igazolás miatt inkább pénzzé tenné - írta a The Guardian.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az Arsenal felajánlotta a 19 éves Myles Lewis-Skellyt a Manchester Unitednek és a Chelsea-nek egyaránt, miközben a Newcastle-ben játszó Lewis Hall továbbra is a manchesteriek elsődleges célpontja a balhátvéd posztra

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az Arsenal a Bruno Guimarães Newcastle-ből történő, 75 millió fontos megszerzésének költségeit szeretné részben ellensúlyozni Lewis-Skelly eladásával, akiért nagyjából 45 millió fontot kérnek. A 19 éves védő tavaly bajnoki címet nyert Mikel Arteta csapatával, ám mindössze öt bajnoki mérkőzésen kezdett a 2025–26-os szezonban, miközben összesen 36 mérkőzésen lépett pályára minden versenysorozatot figyelembe véve. A fiatal játékos múlt nyáron ötéves szerződést írt alá a klubbal.

Anglia
Arsenal
Piaci érték: 1 406,50M €
Edző: Mikel Arteta
Jelenlegi helyezés: #1
English Premier League helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
1.
Arsenal
0
0
0
0
0
0
0
0
2.
Manchester City
0
0
0
0
0
0
0
0
3.
Manchester United
0
0
0
0
0
0
0
0
Adatlap létrehozva: 2026.08.12.

A Manchester United számára továbbra is Lewis Hall az első számú kiszemelt a posztra, a Newcastle azonban nem szívesen engedi el a 21 éves angol válogatott játékost. A klub ezen a nyáron már elveszítette Guimarãest, Sandro Tonalit (Tottenham) és Anthony Gordont (Barcelona) is, így az új vezetőedző, Matthias Jaissle ragaszkodik Hall maradásához. Az RB Leipzig 28 éves balhátvédje, David Raum szintén opcióként jöhet szóba a Unitednél.

A Chelsea-t ugyancsak tájékoztatták Lewis-Skelly elérhetőségéről, ám egyelőre nem világos, hogy tesznek-e lépéseket az ügyben. Xabi Alonso csapata már így is több mint 300 millió fontot költött a nyári átigazolási időszakban – többek között a klubrekordot jelentő 117 millió fontért szerződtették Morgan Rogerst –, viszont Marc Cucurella 52 millió fontos, Real Madridba történő távozása után szükségük van egy balhátvédre. Jelenleg a 20 éves, a világbajnokságot is megjárt Jorrel Hato tölti be ezt a posztot.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,78%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,89%, míg a MagNet Banknál 7,02%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A Manchester Unitednél Mason Mount kénytelen volt kihagyni a hétfői és keddi edzést az írországi edzőtáborban, miután a PSG elleni 1–1-es felkészülési mérkőzésen lábsérülést szenvedett. A 27 éves középpályás a szerdai, Croke Parkban rendezendő, Leeds elleni találkozón sem lép pályára, ám a klub tájékoztatása szerint csupán óvintézkedésről van szó. Michael Carrick csapata szombaton Wrocławban, a Milan ellen zárja a felkészülési programot, mielőtt egy héttel később a Hull otthonában megkezdi a bajnoki szezont.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #manchester united #premier league #chelsea #átigazolási szezon #átigazolás #átigazolási hírek #Arsenal #angol foci #mikel arteta
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
22:03
21:32
20:58
20:33
20:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. augusztus 12.
Erről kevesen tudnak, pedig fizeti az egészségpénztár: rengeteg magyar költött fölöslegesen vagyonokat
2026. augusztus 11.
Súlyos krízis közeleg a magyar családokban: erre a rejtett teherre szinte senki sincs felkészülve
2026. augusztus 12.
Felejtsd el a megszokott nyaralóhelyeket: ez a csodás európai sziget lett a világ új kedvenc úti célja
2026. augusztus 12.
Kiderült a csonttörések sötét titka: ennél a sérülésnél nagyon ráfázhatnak a nők
2026. augusztus 12.
Agyad eldobod, milyen robotokat fejlesztenek a hazai laborokban: tényleg elvehetik hamarosan a magyarok munkáját?
NAPTÁR
Tovább
2026. augusztus 13. csütörtök
Ipoly
33. hét
Augusztus 13.
A balkezesek világnapja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
7 napja
Elnök maradhat Gianni Infantino, egyelőre nem buktatták meg: mi jön most a FIFA vezetőjének?
2
6 napja
Nincs még vége a FIFA-UEFA csatának: Európa buktathatja meg a nagyravágyó Infantinot?
3
2 hete
Hiába a beleölt milliárdok, még mindig nincs magyar focistagyár: ezért maradtunk le csúnyán az élvonaltól
4
1 hete
Meglépték! Nyíltan hadat üzentek a FIFA mindenható urának, elképesztő lavina indulhat el a focivilágban
5
2 hete
Milliárdos támogatások után jöhet a kijózanodás a magyar sportban: véget érhet az állami pénzeső korszaka?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Névérték
Részvénynél a jegyzett tőkéből való részesedést, kötvénynél pedig a tartozás mértékét jelenti. A névérték az értékpapíron feltüntetett érték. Az az érték, ami rá van írva a részvényre. A tulajdonosi jogok elosztásának alapja. A névérték alapján számolják az osztalékot, lehet közgyűlésen szavazni, és esetleg végelszámoláskor (felszámoláskor) pénzhez jutni.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 12. 20:58
A Skandináv lottó nyerőszámai a 33. héten
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 12. 18:02
Kvíz: Mit adtak nekünk a rómaiak? Lássuk, mennyire ismered az ókori Róma örökségét!
Agrárszektor  |  2026. augusztus 12. 20:29
190 éve nem látott hőség pusztít ebben a térségben