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Robbantotta az átigazolási bombát az Arsenal: riválisnak passzolnák el a 19 éves szupertehetséget
A 19 éves védő a hírek szerint maradna Észak-Londonban, de klubja a 75 milliós korábbi igazolás miatt inkább pénzzé tenné - írta a The Guardian.
Az Arsenal felajánlotta a 19 éves Myles Lewis-Skellyt a Manchester Unitednek és a Chelsea-nek egyaránt, miközben a Newcastle-ben játszó Lewis Hall továbbra is a manchesteriek elsődleges célpontja a balhátvéd posztra
Az Arsenal a Bruno Guimarães Newcastle-ből történő, 75 millió fontos megszerzésének költségeit szeretné részben ellensúlyozni Lewis-Skelly eladásával, akiért nagyjából 45 millió fontot kérnek. A 19 éves védő tavaly bajnoki címet nyert Mikel Arteta csapatával, ám mindössze öt bajnoki mérkőzésen kezdett a 2025–26-os szezonban, miközben összesen 36 mérkőzésen lépett pályára minden versenysorozatot figyelembe véve. A fiatal játékos múlt nyáron ötéves szerződést írt alá a klubbal.
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A Manchester United számára továbbra is Lewis Hall az első számú kiszemelt a posztra, a Newcastle azonban nem szívesen engedi el a 21 éves angol válogatott játékost. A klub ezen a nyáron már elveszítette Guimarãest, Sandro Tonalit (Tottenham) és Anthony Gordont (Barcelona) is, így az új vezetőedző, Matthias Jaissle ragaszkodik Hall maradásához. Az RB Leipzig 28 éves balhátvédje, David Raum szintén opcióként jöhet szóba a Unitednél.
A Chelsea-t ugyancsak tájékoztatták Lewis-Skelly elérhetőségéről, ám egyelőre nem világos, hogy tesznek-e lépéseket az ügyben. Xabi Alonso csapata már így is több mint 300 millió fontot költött a nyári átigazolási időszakban – többek között a klubrekordot jelentő 117 millió fontért szerződtették Morgan Rogerst –, viszont Marc Cucurella 52 millió fontos, Real Madridba történő távozása után szükségük van egy balhátvédre. Jelenleg a 20 éves, a világbajnokságot is megjárt Jorrel Hato tölti be ezt a posztot.
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