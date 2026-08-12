A 19 éves védő a hírek szerint maradna Észak-Londonban, de klubja a 75 milliós korábbi igazolás miatt inkább pénzzé tenné.
Komoly pénzügyi bajban lehet a rekordbajnok baseballcsapat: dollármilliárdos tőkeinjekcióra lett szükségük
A Yankeesnek már 17 éve van egy komoly tartozása, ami az akkor átadott új stadionjuk miatti kölcsönből fakad - írta az AMNY.
A New York Yankees 2,6 milliárd dolláros tőkeinjekciót kap az Apollo Global Management befektetési társaságtól, ami lehetővé teszi a franchise számára, hogy végleg rendezze a 2009-ben átadott új Yankee Stadion építése óta fennálló adósságát, és új stratégiai lehetőségek felé nyisson.
A kedden bejelentett megállapodás értelmében a csapat refinanszírozhatja meglévő kötelezettségeit. A Yankees a stadion építéséhez kapcsolódó adósság egy részét, mintegy egymilliárd dollárt már 2016-ban átstrukturálta, a fennmaradó összeg pedig a hírek szerint mostanra százmillió dollár alá csökkent.
Szakértők szerint ez az adósságteher jelentős szerepet játszott abban, hogy a tulajdonos, Hal Steinbrenner az elmúlt években óvatosabb gazdálkodást folytatott, és a Bronx Bombers nem egyszer lemondott a liga legkeresettebb szabadügynökeinek megszerzéséről.
Üdvözöljük az Apollót a Yankees családjában. Folyamatosan keressük a lehetőségeket pozíciónk erősítésére, és ez a partnerség lehetővé teszi, hogy újabb stratégiai irányokat tárjunk fel
– mondta Steinbrenner. Az Apollo Sports Capital vezérigazgatója, Al Tylis helyet kap a Yankee Global Enterprises (YGE) igazgatótanácsában, ám a Steinbrenner család továbbra is teljes körű irányítást gyakorol a szervezet felett.
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A YGE a baseballcsapaton kívül más jelentős érdekeltségekkel is rendelkezik. Portfóliójába tartozik a YES Network sportcsatorna, a Legends Hospitality vendéglátóipari vállalat, valamint részesedéssel bír az olasz AC Milanban és az MLS-ben szereplő NYCFC-ben is. Utóbbi jövőre a Yankee Stadionból a Queensben, a Citi Field szomszédságában épülő vadonatúj Etihad Parkba költözik.
Az Apollo közel egybillió dolláros kezelt vagyonával a sportvilág egyre meghatározóbb szereplőjévé válik. A társaság tavaly többségi tulajdonrészt szerzett a spanyol Atlético Madridban, emellett a Ryan Reynolds és Rob McElhenney színészek érdekeltségébe tartozó walesi Wrexham klubba is befektetett.
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