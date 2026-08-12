Komoly pénzügyi bajban lehet a rekordbajnok baseballcsapat: dollármilliárdos tőkeinjekcióra lett szükségük

A Yankeesnek már 17 éve van egy komoly tartozása, ami az akkor átadott új stadionjuk miatti kölcsönből fakad - írta az AMNY.

A New York Yankees 2,6 milliárd dolláros tőkeinjekciót kap az Apollo Global Management befektetési társaságtól, ami lehetővé teszi a franchise számára, hogy végleg rendezze a 2009-ben átadott új Yankee Stadion építése óta fennálló adósságát, és új stratégiai lehetőségek felé nyisson.

A kedden bejelentett megállapodás értelmében a csapat refinanszírozhatja meglévő kötelezettségeit. A Yankees a stadion építéséhez kapcsolódó adósság egy részét, mintegy egymilliárd dollárt már 2016-ban átstrukturálta, a fennmaradó összeg pedig a hírek szerint mostanra százmillió dollár alá csökkent.

Szakértők szerint ez az adósságteher jelentős szerepet játszott abban, hogy a tulajdonos, Hal Steinbrenner az elmúlt években óvatosabb gazdálkodást folytatott, és a Bronx Bombers nem egyszer lemondott a liga legkeresettebb szabadügynökeinek megszerzéséről.

Üdvözöljük az Apollót a Yankees családjában. Folyamatosan keressük a lehetőségeket pozíciónk erősítésére, és ez a partnerség lehetővé teszi, hogy újabb stratégiai irányokat tárjunk fel

– mondta Steinbrenner. Az Apollo Sports Capital vezérigazgatója, Al Tylis helyet kap a Yankee Global Enterprises (YGE) igazgatótanácsában, ám a Steinbrenner család továbbra is teljes körű irányítást gyakorol a szervezet felett.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,78%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,89%, míg a MagNet Banknál 7,02%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A YGE a baseballcsapaton kívül más jelentős érdekeltségekkel is rendelkezik. Portfóliójába tartozik a YES Network sportcsatorna, a Legends Hospitality vendéglátóipari vállalat, valamint részesedéssel bír az olasz AC Milanban és az MLS-ben szereplő NYCFC-ben is. Utóbbi jövőre a Yankee Stadionból a Queensben, a Citi Field szomszédságában épülő vadonatúj Etihad Parkba költözik.

Az Apollo közel egybillió dolláros kezelt vagyonával a sportvilág egyre meghatározóbb szereplőjévé válik. A társaság tavaly többségi tulajdonrészt szerzett a spanyol Atlético Madridban, emellett a Ryan Reynolds és Rob McElhenney színészek érdekeltségébe tartozó walesi Wrexham klubba is befektetett.