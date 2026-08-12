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New York, NY, USA – 2022. augusztus 19.: A Yankee Stadium New Yorkban, NY-ben, az USA-ban, 2022. augusztus 19-én. A jelenlegi Yankee Stadium egy baseballstadion, amely New York város Bronx kerületében található.
Sport

Komoly pénzügyi bajban lehet a rekordbajnok baseballcsapat: dollármilliárdos tőkeinjekcióra lett szükségük

Pénzcentrum
2026. augusztus 12. 16:14

A Yankeesnek már 17 éve van egy komoly tartozása, ami az akkor átadott új stadionjuk miatti kölcsönből fakad - írta az AMNY.

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A New York Yankees 2,6 milliárd dolláros tőkeinjekciót kap az Apollo Global Management befektetési társaságtól, ami lehetővé teszi a franchise számára, hogy végleg rendezze a 2009-ben átadott új Yankee Stadion építése óta fennálló adósságát, és új stratégiai lehetőségek felé nyisson.

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A kedden bejelentett megállapodás értelmében a csapat refinanszírozhatja meglévő kötelezettségeit. A Yankees a stadion építéséhez kapcsolódó adósság egy részét, mintegy egymilliárd dollárt már 2016-ban átstrukturálta, a fennmaradó összeg pedig a hírek szerint mostanra százmillió dollár alá csökkent.

Szakértők szerint ez az adósságteher jelentős szerepet játszott abban, hogy a tulajdonos, Hal Steinbrenner az elmúlt években óvatosabb gazdálkodást folytatott, és a Bronx Bombers nem egyszer lemondott a liga legkeresettebb szabadügynökeinek megszerzéséről.

Üdvözöljük az Apollót a Yankees családjában. Folyamatosan keressük a lehetőségeket pozíciónk erősítésére, és ez a partnerség lehetővé teszi, hogy újabb stratégiai irányokat tárjunk fel

– mondta Steinbrenner. Az Apollo Sports Capital vezérigazgatója, Al Tylis helyet kap a Yankee Global Enterprises (YGE) igazgatótanácsában, ám a Steinbrenner család továbbra is teljes körű irányítást gyakorol a szervezet felett.

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A YGE a baseballcsapaton kívül más jelentős érdekeltségekkel is rendelkezik. Portfóliójába tartozik a YES Network sportcsatorna, a Legends Hospitality vendéglátóipari vállalat, valamint részesedéssel bír az olasz AC Milanban és az MLS-ben szereplő NYCFC-ben is. Utóbbi jövőre a Yankee Stadionból a Queensben, a Citi Field szomszédságában épülő vadonatúj Etihad Parkba költözik.

Az Apollo közel egybillió dolláros kezelt vagyonával a sportvilág egyre meghatározóbb szereplőjévé válik. A társaság tavaly többségi tulajdonrészt szerzett a spanyol Atlético Madridban, emellett a Ryan Reynolds és Rob McElhenney színészek érdekeltségébe tartozó walesi Wrexham klubba is befektetett.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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