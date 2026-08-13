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Meglepő név a holland kispadon: korábbi Barca-edző lett a kapitány, eddig szól a szerződése

Pénzcentrum
2026. augusztus 13. 11:53

A spanyol szakember 2030-ig szóló szerződést írt alá, felkészülésének fő célja pedig a Marokkóban, Portugáliában és Spanyolországban rendezendő világbajnokság lesz - számolt be a The Guardian.

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A 45 éves tréner Ronald Koeman utódja a kispadon, aki azt követően mondott le posztjáról, hogy csapata az idei világbajnokságon a legjobb 32 között vereséget szenvedett Marokkótól.

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Xavi játékosként 2010-ben világbajnoki címet, 2008-ban és 2012-ben pedig Európa-bajnoki címet szerzett a spanyol nemzeti csapattal, míg edzőként 2023-ban bajnoki címre vezette a Barcelonát. A szakember 2024 óta nem dolgozott, kinevezésével most tér vissza az edzősködéshez.

"Hatalmas megtiszteltetésnek tartom, hogy a holland válogatott szövetségi kapitánya lehetek" – fogalmazott a Holland Labdarúgó-szövetség (KNVB) közleményében a szakember.

A Barcelona akadémiáján nevelkedtem, ahol többek között Johan Cruyff és Rinus Michels hatása is erősen érvényesült, ezért különleges kötődést érzek a holland futballhoz. Mondhatni, a holland futball neveltje vagyok

- fogalmazott a frissen kinevezett spanyol szakember.

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Xavi hangsúlyozta, hogy a holland labdarúgás támadó szellemű, labdabirtoklásra épülő és kreatív játékfilozófiája kifejezetten közel áll hozzá. "A legfontosabb cél természetesen mindig a győzelem, de lehetőség szerint olyan stílusban, amelyet a szurkolók is élvezhetnek. Az ehhez szükséges potenciál és az alapok is megvannak" – tette hozzá.

A KNVB korábban Arne Slotot, a Liverpool vezetőedzőjét is megkereste, ő azonban visszalépett a tárgyalásoktól. A holland szakember a Voetbal International lapnak elmondta, hogy pályafutása jelenlegi szakaszában a klubfutballban látja a jövőjét, ahol napi szinten a pályán dolgozhat a játékosaival, ami egy nemzeti csapatnál nem valósítható meg ugyanígy.
Címlapkép: Getty Images
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