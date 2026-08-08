Ma is pörög a magyar foci: két mérkőzést nézhetünk itthon

Augusztus első szombatján két összecsapással folytatódik a magyar élvonal, a Győr és a Fradi rangadója most elmarad.

A magyar élvonal augusztus első szombatján két izgalmas összecsapással várja a szurkolókat. A tabella még természetesen kezdő formát mutat, de a pontokért már most komoly csaták várhatók.

Fontos tudnivaló ugyanakkor, hogy a legjobban várt találkozót halasztják ebből a fordulóból: a Győri ETO és a Ferencváros párharca elmarad, a fővárosi zöld-fehérek ugyanis este hét órától felkészülési meccsen fogadják a tizenötszörös BL-győztes Real Madridot.

EZ IS ÉRDEKELHET A Fradi-Real borítja fel a magyar bajnokságot: halasztják az ETO elleni meccset A Ferencváros augusztus nyolcadikán a Real Madridot fogadja, ezért határozatlan időpontig nem játsszák le a címvédő elleni hazai bajnokit.

A szombati program nyitányaként a Vasas a Zalaegerszeget látja vendégül az Illovszky Rudolf Stadionban. Az angyalföldiek két egymást követő döntetlennel hangoltak - érdemes megjegyezni: az előző szezon első két helyezettje, a Győr és a Fradi is csak egy pontot szerzett az újra NB I-es csapat ellen -, míg a zalai együttes hullámzó teljesítményt nyújtott a szezon elején: győzelem és vereség egyaránt szerepel a mérlegükben.

A Kisvárda és az Újpest párharca lesz a másik meccs a szombati programban. Mindkét csapat hasonló úton jár: egy-egy győzelem mellett botlás is becsúszott az eddigi meccseik közé. A tavaszi fordulóban az Újpest hazai pályán diadalmaskodott, most viszont a Kisvárda előtt áll a lehetőség, hogy visszavágjon.